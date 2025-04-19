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Мир

Венесуэльцы круглосуточно строят монумент в честь 80-летия Победы

В Каракасе откроют монумент ко Дню Победы, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 08:20 Фото: pixabay
В центре венесуэльской столицы Каракаса возведут монумент в честь 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Его планируют торжественно открыть к 9 мая.

"Чтобы завершить работы в срок, их ведут рекордными темпами в круглосуточном режиме", – рассказал 18 апреля министр общественных работ страны Хуан Рамирес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Сам глава Венесуэлы Николас Мадуро 9 мая будет участвовать в праздновании юбилея Великой Победы в Москве.

Международный велопробег Уральск – Москва пройдет в честь Дня Победы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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