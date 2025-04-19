Венесуэльцы круглосуточно строят монумент в честь 80-летия Победы

Фото: pixabay

В центре венесуэльской столицы Каракаса возведут монумент в честь 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Его планируют торжественно открыть к 9 мая. "Чтобы завершить работы в срок, их ведут рекордными темпами в круглосуточном режиме", – рассказал 18 апреля министр общественных работ страны Хуан Рамирес в эфире телеканала Venezolana de Television. Ministro de Obras, Juan José Ramírez anuncia la construcción de un monumento en homenaje a Rusia y su lucha contra el fascismo



A 80 años de la Gran Guerra Patria se realiza este gesto de memoria histórica y dignidad antiimperialista



¡Honor a quienes vencieron al nazismo! pic.twitter.com/LZ4UvKEz5W — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) April 18, 2025 Сам глава Венесуэлы Николас Мадуро 9 мая будет участвовать в праздновании юбилея Великой Победы в Москве. Международный велопробег Уральск – Москва пройдет в честь Дня Победы.

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