Венесуэльцы круглосуточно строят монумент в честь 80-летия Победы
Фото: pixabay
В центре венесуэльской столицы Каракаса возведут монумент в честь 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.
Его планируют торжественно открыть к 9 мая.
"Чтобы завершить работы в срок, их ведут рекордными темпами в круглосуточном режиме", – рассказал 18 апреля министр общественных работ страны Хуан Рамирес в эфире телеканала Venezolana de Television.
Ministro de Obras, Juan José Ramírez anuncia la construcción de un monumento en homenaje a Rusia y su lucha contra el fascismo— El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) April 18, 2025
A 80 años de la Gran Guerra Patria se realiza este gesto de memoria histórica y dignidad antiimperialista
¡Honor a quienes vencieron al nazismo! pic.twitter.com/LZ4UvKEz5W
Сам глава Венесуэлы Николас Мадуро 9 мая будет участвовать в праздновании юбилея Великой Победы в Москве.
Международный велопробег Уральск – Москва пройдет в честь Дня Победы.
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