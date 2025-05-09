Участнику Сталинградской битвы Негметжану Касенову открыли мемориальную доску в Кокшетау

В Кокшетау установили мемориальную доску ветерану войны и органов внутренних дел, участнику Сталинградской битвы, первому милиционеру села Красный Яр старшине милиции в отставке Негметжану Касенову, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие состоялось в селе Красный Яр у дома, где проживал фронтовик. В церемонии открытия мемориальной доски участвовали руководство Департамента полиции, председатели Советов ветеранов, аким Красноярского сельского округа, личный состав и родственники ветерана.

"В 1939 году 19-летний Негметжан Касенов был призван в ряды Советской Армии, где его застала Великая Отечественная война. Ветеран был участником одного из важнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы, закончившейся полной победой советских войск. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года советские солдаты, в числе которых был и Негметжан Касенов, отбивали яростные атаки противника и изменили историю и ход всей Второй мировой войны", – рассказали в ДП Акмолинской области.

Фото: ДП Акмолинской области

После фронтовик был направлен на Украинский фронт, а победный май встретил в Германии в городе Галле. В июне 1945 года Негметжан Касенов вернулся домой и продолжил службу уже в мирное время в рядах сотрудников правопорядка. Будучи первым милиционером села Красный Яр, фронтовик прослужил в органах внутренних дел более 30 лет, внес огромный вклад в формирование и становление казахстанской милиции, воспитал целое поколение стражей порядка.

За проявленный профессионализм и самоотверженность во время службы Негметжан Касенов стал героем повести "Годы тревожной службы" в сборнике "Синие шинели" – книги по истории милиции Казахстана, вышедшей к 50-летию советской власти.

За мужество на фронтах Великой Отечественной войны и безупречную службу в органах внутренних дел Негметжан Касенов награжден медалями "За взятие Берлина", "За мужество", юбилейными и ведомственными наградами.

"Во время официальной части мероприятия выступили приглашенные гости и внуки фронтовика. Специальным гостем мероприятия стал известный автор и исполнитель Нурболат Бекетаев. Он исполнил свои композиции "Ардагерлер" и "Туған елім". ДП Акмолинской области

Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено председателю Кокшетауского городского Совета ветеранов войны и труда Шияпу Алиеву и председателю Совета ветеранов ОВД и НГ Даутбеку Нургалиеву. После того как полотно было снято, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память ветерана.

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы.