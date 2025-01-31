"Нацфонд – детям" открывает перед казахстанцами новые возможности

В прошлом году впервые детям и подросткам нашей страны были начислены деньги по программе «Национальный фонд – детям». Этот социальный проект направлен на поддержку молодого поколения казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Основная цель – обеспечение молодежи необходимыми материальными ресурсами для их развития. Сколько средств по программе будет начислено в этом году, как и на что можно использовать деньги из Нацфонда, рассказал вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

- В прошлом году казахстанским детям начислили по 100 долларов 52 цента в виде целевых требований и целевых накоплений. Какая сумма поступит в этом году?

– В 2024 году усредненный доход Национального фонда составил 1,78 млрд долларов США, 50% от которого было направлено детям – а это порядка 888,8 млн долларов США. Дополнительная сумма инвестиционного дохода на целевые требования, начисленные в 2024 году, составила порядка 20,1 млн долларов США.

ЕНПФ был произведен расчет целевых требований на одного ребенка на основании общей суммы целевых требований и количества участников программы на конец 2024 года, составившего 6 921 035 человек. Всего в 2025 году каждому ребенку начислено по 129,38 доллара США.

У молодых граждан Казахстана, участвующих в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составит 232,94 доллара США.

– На какие цели можно направить накопленные по программе "Нацфонд – детям" средства?

– Напомню, что государственная программа "Национальный фонд – детям" была инициирована президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. По предложению главы государства деньги можно использовать на улучшение жилищных условий и оплату образования. Ведь возможность получения качественного образования и улучшения жилищных условий открывает перед молодыми людьми новые перспективы и стимулирует их к достижению высоких результатов.

– Можно ли оплатить этими средствами обучение в зарубежном вузе?

– Да, государственной программой предусмотрена возможность оплаты образования в том числе в зарубежном вузе. Также можно пополнить депозит "Акыл", открываемый родителями на своего ребенка в рамках Государственной образовательной накопительной системы для дальнейшей оплаты за обучение, в том числе за рубежом. Кроме того, этими средствами можно оплатить образовательный кредит.

Просто при подаче заявления уполномоченному оператору (это Отбасы банк и Народный банк) нужно предоставить документы, подтверждающие факт оплаты за обучение.

– Что происходит с деньгами, если получатель переезжает на ПМЖ в другую страну, меняет гражданство? Вернутся ли в этом случае деньги государству?

– Если получатель меняет свое гражданство, эти средства остаются в программе, так как они будут распределены среди других детей. Если же гражданин переедет в другую страну, но сохранит свое гражданство до 18-летия, то он может эти деньги использовать.

– Как благодаря средствам "Нацфонд – детям" можно улучшить жилищные условия?

– Сегодня есть семь способов инвестиций средств по программе "Нацфонд – детям". Это приобретение недвижимости, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа, пополнение вклада в жилищные строительные сбережения, частичное или полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу, приобретение жилища в рамках финансирования исламским банком, оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, строительство индивидуального жилого дома.

– А можно просто снять средства со счета по наступлению совершеннолетия?

– Нет, деньги снять нельзя. Ими можно воспользоваться только на оплату образования и улучшение жильных условий. Сделать это можно на платформе АО "Отбасы банк" – enpf-otbasy.kz или в приложении АО "Народный банк".

– Кто и как может распорядиться деньгами в случае недееспособности ребенка?

– В рамках программы, если получатель судом признан недееспособным, то законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых оно находится) может использовать средства на улучшение жилищных условий и оплату образования получателя.

– Насколько защищены целевые накопления из Нацфонда, как государство гарантирует их сохранность?

– Целевые требования инвестируются в финансовые инструменты в рамках инвестиционной деятельности по управлению Нацфондом до достижения восемнадцатилетнего возраста. Осуществление инвестиционных операций Нацфонда относится к компетенции Национального банка. Средства учитываются в долларах США. Начисленные целевые требования продолжают инвестироваться в составе Нацфонда и на них ежегодно дополнительно начисляется инвестиционный доход.

Контроль за порядком ведения учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов осуществляется Агентством по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Отмечу, на выплаты целевых накоплений из Нацфонда запрещается: наложение ареста или обращение взысканий на деньги, находящиеся на банковских счетах; приостановление расходных операций по денежным средствам, находящимся на банковских счетах; изъятие денег без согласия получателя накоплений; временное ограничение распоряжения деньгами, находящимися в банке; обложение индивидуальным подоходным налогом.

– Взимается ли комиссия за проведенные операции в рамках проекта "Нацфонд – детям"?

– На сегодняшний день в качестве уполномоченных операторов выступают АО "Отбасы банк" и АО "Народный банк Казахстана". Покрытие расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений, предусмотрено за счет средств Нацфонда в соответствии с Бюджетным кодексом. Отмечу, что у АО "Отбасы банк" и АО "Народный банк" комиссии за банковские услуги на средства по программе "Нацфонд – детям" нулевые.

Согласно действующим тарифам Нацбанка, все переводы внутри системы проводятся бесплатно. При изменении Нацбанком тарифов возможны комиссии за перевод целевых требований.

- В каких случаях выплату могут не произвести? Как поступают с накопленной суммой, если ребенок умер?

– Основанием для отказа в получении средств по программе является отсутствие гражданства Республики Казахстан. В случае смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений средства наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Сведения о смерти ребенка будут отражены в информационных системах государственных органов. После этого наследнику (наследникам) умершего лица нужно будет обратиться в ЕНПФ за выплатой целевых накоплений после их зачисления на целевой накопительный счет. При этом наследники – получатели целевых накоплений ребенка – смогут использовать деньги на любые цели, то есть отменяется обязательное требование по их целевому использованию. Перечень документов, необходимых для оформления выплаты целевых накоплений, размещен на интернет-ресурсе ЕНПФ.