Юные казахстанцы получили 13,3 млн долларов из Нацфонда

Юные казахстанцы воспользовались средствами в размере 13,34 млн долларов по программе "Национальный фонд – детям", сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Сообщается, чт по отчетным данным на 1 июня 2025 года с 1 февраля 2024 года исполнено 108 694 заявления на сумму 13,34 млн долларов – средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей.





"Из них 64 325 заявлений на сумму 7,95 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 44 369 заявлений на сумму 5,38 млн долларов – на оплату образования. Напомним, что получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счете (ЦНС)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что наиболее востребованными направлениями использования средств в рамках улучшения жилищных условий стали:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 62 749 заявлений на сумму 7,77 млн долларов),

внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 496 заявлений на сумму 57,78 тыс. долларов,

приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 407 заявлений на сумму 44,69 тыс. долларов.

Самыми популярными целями в рамках оплаты образования стали:

оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан,

долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 39 065 заявлений на сумму 4,79 млн долларов),

пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 3 935 заявлений на сумму 437,15 тыс. долларов),

оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 113 заявлений на сумму 122,91 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что согласно отчету Министерства финансов РК на 1 июня 2025 года, объем средств Нацфонда достиг 33,86 триллиона тенге. За месяц объем увеличился на 800 миллиардов тенге и впервые с начала года показал уверенный рост.

