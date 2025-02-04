Хочу заработать на операцию: Незрячая студентка колледжа из Каскелена мечтает открыть социальный бизнес

Аружан Сулейменова с трех лет не видит. Но она пишет и поет свои песни, научилась мастерить сувениры и полностью обслуживает себя сама. С девушкой познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Аружан – нежная, ранимая, тонко чувствующая девушка. Она родилась в семье профессионального пограничника в поселке Кордай Жамбылской области. Ей было всего три года, когда после падения и серьезной травмы головы она полностью лишилась зрения. И пока надежды на возможность хотя бы немного увидеть свет у Аружан нет.

Фото предоставлено героиней

‘‘На последнем приеме у врача мне сказали, если будешь видеть – это чудо! Но сейчас медицина, наука очень сильно развиваются, а я хочу верить в чудеса! Понимаю, что для лечения, операций самых продвинутых, нужны деньги. Вот и хочу их заработать", – рассказала Аружан корреспонденту Zakon.kz.

Фото предоставлено героиней

Папа девушки уже в отставке – военный пенсионер, у старшей сестры своя семья и двое ребятишек. Есть еще младший брат – старшеклассник. Но кроме любви и поддержки родные помочь Аружан больше ничем не могут. Зато боевой настрой, сильный и цельный характер, упорство и стремление к цели родители воспитали в дочери "на ура".

Фото предоставлено героиней

В ее аккаунте в соцсетях можно увидеть, как ловко и красиво Аружан готовит еду, занимается бытовыми делами.

Сейчас она учится в колледже культуры города Каскелена – далеко от дома. Живет в общежитии. Самостоятельность в ней воспитали родители. Уже к начальной школе девочка была полностью подготовлена, читала по Брайлю, знала цифры и считала в уме, но больше всего ей нравилось рукоделие.

Фото предоставлено героиней

"У меня хорошо получается все! Леплю фигурки из гипса, делаю украшения, посуду и сувениры из бисера и бусин, работаю с пластиком, пеноплексом, собираюсь учиться макраме. Есть еще очень много техник, которые я обязательно освою ", – говорит девушка.

Фото предоставлено героиней

"Когда получу образование, обязательно вернусь домой. У нас в городке очень много есть людей с особыми потребностями, но работать им негде. А я хочу открыть свою организацию, магазин, где мы будем продавать то, что создадим сами. Объединить всех людей с инвалидностью, дать им поддержку и возможность обеспечивать себя и свои семьи", – делится Аружан.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как талдыкорганец с первой группой инвалидности стал бизнесменом.