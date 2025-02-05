Казахстанец побывал в 111 странах и рассказал о культурных особенностях разных уголков мира
Фото: Instagram/alexandr_tsoy
56-летний тревел-блогер Александр Цой из Алматы за свою жизнь уже успел объехать полмира. От разных частей света у него осталась масса впечатлений, а некоторые места запомнились особенно ярко. Какие отличия путешественник заметил в разных странах, он рассказал Zakon.kz.
Перед поездкой в любую страну стоит учитывать местные правила и культурные особенности местности. Их знание поможет избежать неловких ситуаций и сделать ваше путешествие более увлекательным. Так и наш герой, изучает страну, в которую собирается отправиться, задолго до поездки. Это позволяет ему проникнуться атмосферой страны, лучше понять менталитет местных жителей и, конечно, сразу посетить самые главные достопримечательности.
Япония
Фото: unsplash
Делясь опытом своих путешествий, Александр начал со Страны восходящего солнца. По его словам, в Японии следует уделить время традиционным церемониям (чайная или трапеза). Ведь они уходят глубоко в японскую древность и искусство приготовления сохранено по сей день.
"Я присутствовал на торжественном обеде, где подавали рыбу и морепродукты. Заметил, что японцы уделяют большое внимание деталям и методу приготовления, и очень чтят традиции. К примеру, многие носят национальное кимоно из шелка в стиле 17-18 века, только в современной интерпретации. Это выглядит очень круто. Молодежь и дети также носят его. Если семья идет, у них похожие кимоно и пояс одного цвета. В этом нет пафоса, а наоборот, показывают уважение к своим традициям и предкам".Александр Цой
Фото: pexels
Китай
А вот китайцы удивили Александра своим трудолюбием и дисциплиной. Наш герой отмечает, что все следуют прописанному плану и строго соблюдают законы.
"Думаю, они понимают, что их много и, чтобы был порядок, нужно соблюдать правила. Например, многие выходят на работу ранним утром или на пробежку. Этому также способствует множество парков, где можно позаниматься спортом перед началом трудового дня". Александр Цой
В целом, Китай – страна со своей философией. Суеверия здесь плотно вплетаются в повседневную жизнь и имеют вес на государственном уровне. Например, в зданиях Китая нет четвертого этажа, поскольку это число считается несчастным, а вот восемь – самым счастливым в китайской культуре.
Фото: unsplash
Таиланд и Вьетнам
Погостив во Вьетнаме, казахстанец заметил, что местные жители очень благожелательные, а любую работу выполняют качественно и добросовестно.
"Вьетнамцы, как и китайцы, очень рано просыпаются. Там есть Южно-Китайское море, и они перед работой могут сходить на пляж. К тому же везде чистота. Они бережно ухаживают за домом и общественной территорией. Все это делается как-то от души. Причем это повсеместно. Они делают это искренне и нет давления со стороны властей", – рассказывает казахстанец.
Вдобавок Александр отметил, что старшее поколение знает русский язык. Он объясняет это тем, что в советское время в школах Вьетнама преподавали русский язык, поэтому сейчас многие пенсионеры свободно владеют русским языком.
Между тем Таиланд запомнился путешественнику красивой экзотической природой и разнообразием животных. Неудивительно, что там снимались многие культовые фильмы, в их числе – "Бондиана: Человек с золотым пистолетом" 1974 года.
Интересный факт: В Таиланде слоны, достигшие 60 лет, получают пенсию в размере около 220 тыс. тенге. Для тайцев слоны – это священное животное и символ страны.
Пирамида Чичен-Ица. Фото: unsplash
Мексика
Вспоминая поездку в сторону Северной Америки, наш герой отметил, что поехал туда с целью посмотреть древние пирамиды индейцев майя.
"Я приехал в Мексику ради пирамиды Чичен-Ица, она входит в число 10 современных чудес света. Это стоит того, она впечатляет своими размерами и строением. Особенно красиво пирамида смотрится вечером на фоне заката", – говорит казахстанец.
К слову, древний город Майя расположен на полуострове Юкатан, в 200 км от известного курорта Канкун. Мексиканцы и туристы, которые приезжают в Канкун, считают долгом посетить уникальное архитектурное сооружение.
Фото: pexels
США
Говоря об Америке, Александр отмечает, что США – многокультурная страна, поэтому в каждом штате жизнь идет своим чередом. К примеру, многие американцы даже не выезжают из страны, потому что можно всю жизнь путешествовать по Америке, и это никогда не наскучит.
"Ты приезжаешь из одного штата в другой, и там совсем другая ментальность, другая местность, погода может быть другой, и даже архитектура отличается. А инфраструктура удобна для людей с инвалидностью и животных. В целом, американцы улыбчивые и дружелюбные люди, ты можешь обратиться к любому с вопросом. Но при этом местные жители любят Small Talks (короткие разговоры), поэтому там сложнее построить глубокие отношения. У них другая ментальность, они ценят личное пространство. Они не будут вмешиваться в твою жизнь, и тоже не любят, если нарушают их границы", – пояснил Цой.
Казахстанец рассказал, что пока гостил в Америке у друга, заметил, что там есть традиция устраивать барбекю на лужайке, и в основном гости общаются не сидя за столом, а организовывают совместную трапезу стоя.
Александр Цой назвал несколько интересных фактов об Америке:
- Все работает, как часы. Если в аэропорту одновременно 10-20 самолетов, люди без проблем пройдут на свой рейс.
- Многие дома стоят без заборов, выглядят, как в старых американских фильмах. Они аккуратны, ухожены под один стиль.
- Американцы любят авокадо, добавляют в любое блюдо и покупают его килограммами.
Ирландия. Фото: unsplash
Великобритания и Ирландия
Наш собеседник отмечает, что в Великобритании люди более холодные, но все вежливые и воспитанные. Один из главных плюсов страны – то, что все музеи можно посещать здесь бесплатно. А там очень много уникальных экспонатов: начиная от лодок индейцев Южной Америки до бороды Сфинкса, отмечает Цой.
"Что касается местных жителей, я был удивлен, что в Англии люди такие закаленные. В такую погоду, как сейчас в Алматы, они могут ходить в куртках, но при этом в шортах, сланцах и без шапок", – вспоминает Цой.
Александр отмечает, что одна из наиболее известных традиций англичан – five o'clock tea – пить чай в пять часов дня. Если у нас пьем чай сразу после еды в одном заведении, то британцы зачастую идут в другое заведение к пяти часам и берут там чай с десертом, поясняет он.
В свою очередь Ирландия запомнилась путешественнику технологичностью. По его словам, в стране продумано все до мелочей и сильно развиты IT-технологии. В Дублине находится головной офис Meta.
"Ирландцы могут целый день пить пиво. Также в основном носят одежду зеленого цвета, так как это их национальный цвет", – отмечает спикер.
Африка
Когда Александр посещал африканские страны, он заметил, что многие там говорят на английском языке.
"В Кении сильно развит туризм, сафари очень красивые. Страна безопасная. Единственное, когда я жил в Замбии, после 20:00 нельзя было выходить на улицу, рекомендуют передвигаться на такси, потому что там ходят гепарды. Конечно, представьте, вы практически живете в джунглях". Александр Цой
Италия
Цой отмечает, что уникальность Италии в том, что там находится 70% всех исторических памятников, что привлекает множество туристов со всего мира. Вместе с тем Италия входит в число государств-анклавов.
"Во всем мире существуют только три страны-анклава, среди них Италия. Внутри государства расположены Ватикан и Сан-Марино. То есть, прилетев в Италию, вы сразу сможете посетить еще две страны. Плюс в Италии солнечный климат, и это накладывает отпечаток на местных жителей. Итальянцы доброжелательные, любят эмоционально разговаривать, громко смеяться, слушать музыку и просто наслаждаться моментом", – рассказывает Цой.
Тревел-блогер считает, что любые путешествия расширяют кругозор и позволяют лучше понять, как устроен мир вокруг. Ведь каждый уголок планеты – это уникальная история, своя культура и традиции, которые открываются только тем, кто готов выйти за рамки привычного.
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