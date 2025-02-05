Казахстанец побывал в 111 странах и рассказал о культурных особенностях разных уголков мира

Наш собеседник отмечает, что в Великобритании люди более холодные, но все вежливые и воспитанные. Один из главных плюсов страны – то, что все музеи можно посещать здесь бесплатно. А там очень много уникальных экспонатов: начиная от лодок индейцев Южной Америки до бороды Сфинкса, отмечает Цой.