В ДГД Алматы рассказали об особенностях предоставления декларации по форме 250

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали о некоторых особенностях предоставления декларации по форме 250, а также разъяснили должны ли сдавать декларацию нерезиденты РК. Подробнее в материале Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по городу Алматы ответили не некоторые вопросы связанные с подачей "Декларации об активах и обязательствах физического лица" формы 250.00.

Напомним, что с 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. В этом году декларацию об активах и обязательствах должны предоставить руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Руководитель Управления разъяснительной работы ДГД Алматы Айжан Бекеева рассказала об особенностях предоставления данной декларации. В частности, при заполнении декларации в графе период необходимо указать: "2024 год". Но сведения в декларации, при этом, отражаются по состоянию на 31 декабря 2023 года.

"После предоставления декларации об активах и обязательствах, вышеперечисленные лица с 1 января 2025 года, каждый год будут предоставлять "Декларацию о доходах и имуществе" формы 270.00". Айжан Бекеева





После сдачи документа, в случае необходимости, казахстанцы могут откорректировать неточности и ошибки допущенные при заполнении. Для этого необходимо будет предоставить дополнительную декларацию в течение срока давности, который составляет три года.

Айжан Бекеева обратила внимание, что поправки в части долгов и обязательств между физическими лицами приняты не будут. Согласно подпункту 7, пункту 5 Статьи 211 Налогового кодекса РК – такие сведения должны быть указаны только в первоначальной декларации.

К слову, по желанию декларанта в форме 250.00 также можно указать дорогостоящие подарки от родственников или друзей. Так, если стоимость подарка превышает 1000 МРП или 3 млн 450 тыс. тенге, его можно оценить и отразить в декларации.

Обязательства по предоставлению декларации для нерезидентов

В ДГД сообщили, что согласно изменениям в Статье 45 прим.1 Налогового кодекса, физические лица–нерезиденты и их супруги с 1 января 2024 года исключены из круга декларантов. Таким образом нерезиденты не обязаны сдавать "Декларацию об активах и обязательствах" формы 250.00 в 2024 году.

"Также необходимо руководствоваться Статьей 217 Налогового кодекса, где одним из ключевых критериев для определения налогового резидентства является период пребывания в Казахстане. В данном случае физическое лицо–нерезидент и его супруга не должны проживать на территории РК более 183 дней в году". Айжан Бекеева

При выполнении этого условия, с иностранных граждан снимаются обязательства по предоставлению декларации формы 250.00. Ранее, Zakon.kz рассказывал, как отразить в декларации кредиторскую и дебиторскую задолженность физического лица за пределами страны.