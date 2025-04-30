Самые верные: какие породы собак не сбегают из дома

Когда мы говорим о собаке как о "лучшем друге человека", это не просто красивые слова. Одни породы годами живут бок о бок с человеком, а другие – при первой возможности убегают через щель в заборе, не реагируя на крики хозяина, сообщает Zakon.kz.

Почему одни собаки верны до последнего, а другие – прирожденные беглецы? Все дело в породе, характере и, конечно, в том, как с ними обращаются.

Верность в генах

Одни собаки исторически выводились для охоты, другие – для охраны, третьи – просто как компаньоны. Именно компаньоны чаще всего оказываются самыми "домашними" и привязанными: они не склонны к самостоятельному поиску приключений, не поддаются инстинктам беглеца и легко обучаются оставаться рядом.

Список пород, чья верность стала почти пословицей:

Лабрадор ретривер

Одна из самых популярных пород в мире. Лабрадоры – это воплощение доброжелательности и лояльности. Они обожают людей, любят детей и легко поддаются дрессировке. Побег от хозяина для лабрадора – редкость, особенно если собака получает достаточно внимания и прогулок.

Золотистый ретривер

Близкий родственник лабрадора, но чуть мягче по характеру. Эти собаки не только красивы, но и обладают высоким уровнем эмпатии. Они настолько ориентированы на человека, что часто страдают от одиночества. Убегать от любимого хозяина – точно не их стиль.

Бордер-колли

Одна из самых умных пород на планете. Эти собаки могут запоминать десятки команд и действовать почти с человеческой логикой. При правильном подходе бордер-колли настолько сосредоточены на взаимодействии с человеком, что отходят от него максимум на пару шагов. Однако требуют много физической и умственной нагрузки.

Немецкая овчарка

Служебная собака, у которой в крови – быть рядом. Верность и защита – две главные черты этой породы. Немецкие овчарки быстро формируют привязанность и редко теряются или сбегают, если между собакой и хозяином установлена прочная связь.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Если вам нужна собака для квартиры, которая не будет искать дырки в заборе – это ваш вариант. Небольшие, ласковые, тихие и невероятно ориентированные на человека. Уход за ними прост, а преданность – почти абсолютна.

Шелти (шелти-колли)

Миниатюрные копии шотландских колли, эти собаки сочетают интеллект пастуха с нежностью компаньона. Они тихие, аккуратные, редко конфликтуют с другими животными и почти всегда держатся рядом с хозяином. Идеальны для тех, кто любит спокойствие и порядок.

Венгерская выжла (венгерская легавая)

Выжлы нуждаются в постоянном контакте с человеком. Их нередко называют "прилипалами" – они буквально следуют за хозяином по пятам. Это спортивные, очень умные собаки, которым необходима активность. Но их верность – безусловная.

Побеги – не случайность

Важно помнить: даже самая верная порода может однажды убежать, если ее игнорируют, не выгуливают, не обучают или держат в одиночестве. Поведение собаки – это зеркало отношений с ней. Верность начинается не в ДНК, а в ежедневном контакте, заботе и взаимной связи.

В Алматы на внеочередной XXIX сессии маслихата депутаты утвердили новые Типовые правила содержания и выгула домашних животных

