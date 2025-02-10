"Уайымдамаңдар, если что, обращайтесь": Как доктору из Актобе удается совмещать сложную работу и юмор

Врач Виктор Голота в свободное от работы время снимает семейные вайны, а в сторисах делится повседневной жизнью и работой. А еще доктор свободно владеет казахским языком, в том числе прекрасно на нем шутит.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с веселым доктором и узнал, как ему удалось не потерять чувство юмора на столь ответственной работе.

Фото из архива героя

Виктор Голота родом из глубинки Западно-Казахстанской области. В данный момент живет и работает в Актобе. О своем родном селе Акшат мужчина отзывается с теплом, говорит, что оно славится своим гостеприимством, дружелюбностью и сплоченностью. Когда гости уезжают домой, хозяева провожают их с огроменными чемоданами, набитыми гостинцами, на такси, которое поведет душевный сосед по имени Сакен, а его работу оплатят другие односельчане.

Фото из архива героя

После окончания школы Виктор Голота поступил в Западно-Казахстанскую медицинскую академию имени М. Оспанова, на факультет "общая медицина". Хотя он никогда не мечтал стать врачом. Мужчина хотел стать полицейским.

"Мы просто с другом по окончании школы думали, куда бы рвануть и какой предмет сдавать на ЕНТ. Решили выбрать биологию, так и попали в мед. Верните мне то время, и я бы ушел в стоматологию. Да, был молод, хотел резать и спасать скальпелем. "Невзрачно", думал я, глядя на факультет стоматологии. Думал, не пришел же я в медицину, чтобы во рту ковыряться. Окончил учебу в универе и поступил в интернатуру на "хирургию". Далее благополучно окончил резидентуру по специальности "анестезиология и реаниматология", и сразу же плотно прилип к стенам той больницы, где проходил резидентуру. Пользуясь случаем, хочу сказать, ребята, я не суставами занимаюсь. Я с того света людей вытаскиваю, и не даю им туда уйти. Прошу не путать ревматолога и реаниматолога, это две абсолютно разные специальности", – даже в интервью шутит мужчина.

Фото из архива героя

На вопрос, нравится ли Виктору его работа, мужчина с уверенностью ответил "да". Однако и тут добавил пару своих искрометных шуток, отметив, что "в его руках инструмент, которым он может "вырубить" и отправить в царство Морфея абсолютно любого, вне зависимости от конституции, бицепсов и телосложения".

Фото из архива героя

"Моя специальность прекрасна тем, что мы работаем с таким контингентом пациентов, которые зачастую на самом деле находятся между тем и этим светом. Представьте, какое наслаждение от того, когда благодаря твоей работе, твоим стараниям, человек возвращается к полноценной жизни, пусть и не во всех 100% случаях. Мы не боги, к сожалению, но чувство удовлетворения от того, что умирающий пациент выписывается из больницы, и, уходя, пожимает тебе руку, и ты знаешь, что твоя заслуга там, как реаниматолога, не маленькая. Это чувство непередаваемо, эти эмоции может испытать только анестезиолог-реаниматолог", – говорит доктор.

Рабочий день Виктора длится с утра до вечера, а есть такие дни, которые плавно переходят в ночные смены. Доктор отметил, что его работу сопровождают бессонные ночи, частое отсутствие в семейном кругу, перманентное пикание звуков медицинского оборудования, которое он слышит даже во сне, воспоминания о пациентах, которые умирают на его руках или в его смену. Постоянные переживания переходят в стресс, а это преждевременное старение и седина на висках. Кроме этого, врачу тяжело дается негатив со стороны родственников пациентов. Наверное для того, чтобы не погрязнуть в бесконечном круговороте врачебной практики, Виктор включил свой защитный механизм – юмор.

"Касательно юмора можно говорить бесконечно. Начнем с того, что меня, наверное, уронили в роддоме, где я ударился головой об кафель (жестко шутит врач. – Прим. ред.). Оттуда и юморнуло, и по сей день юморит. Да, шутка. Но на нашей работе без юмора нельзя никак, ибо мы просто сгорим. Есть такое понятие как "самовыгорание", "профессиональное выгорание", а учитывая специфику и издержки нашей специальности, у нас оно наступает раньше всех других профессий, ибо постоянный стресс, смерти, слезы и крики, горе в семьях – все это довольно сильно бьет по психике, и просто "слететь с катушек" не составит труда. Научно давно доказано, и исследования показали, что средняя мировая продолжительность жизни анестезиолога-реаниматолога составляет 45 лет, после этого возраста нужно мотать с реанимации так, чтобы пятки сверкали. Но большинство реаниматологов остаются трудиться по своей специальности до победного конца, а там – как карта ляжет, и есть даже случаи смертей самих специалистов на рабочем месте, и их не мало", – констатирует Виктор.

Фото из архива героя

Юмор, по мнению доктора, просто необходим в его профессии, он сглаживает морщины от смертей и травмы от натиска родственников. Черный юмор тоже присутствует в жизни Виктора, без него врачи не могут, но он никогда не выходит за грани круга медиков.

Фото из архива героя

"Потому что не каждый поймет черный юмор, и за него можно просто хапнуть штрафок, ибо менталитет у нас таков. Шутка должна быть уместной", – уверен доктор.

Что касается отменного владения государственным языком, то Виктор говорит (опять же с юмором. – Прим. авт.), что ненавидел казахский язык в 5-м классе – из-за учительницы. Маленькому Виктору так казалось на тот момент. Однако позже мнение мужчины стало меняться, и сейчас он искренне благодарен за знания, которые получил в школе.

Фото из архива героя

"Я писал лучше наших казахов, знал грамматику на "ура", но никогда в школе не разговаривал на казахском языке, от слова совсем. Потому что был слабенький словарный запас. У меня был одноклассник – немец Иван, так вот он рос среди казахов и всегда разговаривал с ними на казахском, и у меня реально была черная зависть к нему. Потом я в один прекрасный момент решил, ну чем я хуже него. Я взял книги по "Қазақ тілі" от первого до одиннадцатого класса. В конце книги, как вы знаете, всегда есть словарик – так называемый "Сөздік". Я просто начал учить все эти слова подряд. Я знал казахскую литературу на "ура", я знал слова назидания Абая чуть ли не наизусть, я знал всех деятелей Казахстана, которые внесли большой вклад в развитие страны, и к 11-му классу я мог это все отстрочить на изи, и даже когда был госэкзамен по казахскому, я на него не пошел, ибо я получил его автоматом, хотя готовность моя была на все триста. Я ночами зубрил слова и читал литературу", – вспоминает Виктор.

Фото из архива героя

Доктор говорит, что знание казахского языка очень помогает ему в повседневной жизни. С его помощью врач легко находит общий язык с пациентами старшего возраста, которые не владеют русским.

"Не секрет, что в Казахстане сверхуважают людей другой национальности, которые владеют казахским языком (Виктор по национальности украинец. – Прим. авт.). Из-за этого уважения ты легче решаешь проблемы, которые иногда возникают. А еще так прикольно, когда тебя грубо критикуют с ног до головы где-то на общем сходняке именно на казахском, и ты молча слушаешь-слушаешь, а потом такой – "шатарц" им по печени на казахском в ответку, – тут нужно просто видеть их лица, это отдельный вид искусства", – смеется врач.

Фото из архива героя

Фото из архива героя

О своей семье Виктор отзывается очень тепло и с особой любовью. У него прекрасная супруга и трое детей. Мужчина шутит, что ему повезло двумя выстрелами убить трех зайцев, ведь в семье растут сын и девочки-двойняшки. Мужчина говорит, что так редко бывает дома, что пришлось постараться попасть на года два вперед. (И тут не обошлось без искрометной шутки.)

Фото из архива героя

Супруга Виктора тоже медик по профессии, и с красным дипломом окончила университет по специальности "общественное здравоохранение". Однако мужчина говорит, что диплом ей не пригодился.

"Узнав, сколько получают зарплату выпускники этого факультета, я сказал: "Бір жерінді қысып, үйде отыр. Ибо учиться столько лет и получать такую зарплату – это по мне сұмдық. Тем более, что к тому моменту у нас уже был малыш, и она опять просто залетела в декрет, и причем удачно, и слава Богу. Все трое детей занимаются танцами", – рассказал Виктор.

Фото из архива героя

Его супруга тоже не сидит сложа руки, она занимается рукоделием, варит ароматизированные свечи, делает именные булавки, соскодержатели для малышей и принимает заказы на ручную работу разных направлений. Наряду с этим активно ведет страничку в Instagram.

"Ну и, конечно же, самое основное – она занимается воспитанием детей, потому что я практически живу на работе. Издержки профессии. Никуда не убежишь. Детей в медицинский – конечно, я бы ни за что не согласился на этот выбор. Не от того, что в семье одного врача хватает, а от того, что жить в больнице это не так уж кайфово, а не будешь там жить, то будешь перебиваться с копейки на копейку. Много дежурств – нормальная зарплата, мало дежурств – ты нищеброд. Поэтому большинство стационарных врачей берут дежурства в других больницах по совместительству, в том числе и я. По-другому никак", – поделился доктор.

Фото из архива героя

Виктор называет себя "неуловимый Джо", так как большую часть своего времени проводит на работе, пропуская все гулянки, дни рождения друзей и другие мероприятия. Но в круговороте работы и семейных хлопот Виктор с супругой находят время снять юморное видео и выложить в сеть. Делают они это для души. Сценарии супруги берут из повседневной жизни и социальных сетей, а иногда из анекдотов.

Фото из архива героя

Изначально Виктор создал страницу в Instagram для того, чтобы с супругой продавать хендмейд. Стипендия будущего доктора на тот момент была всего 25 тыс. тенге, а за квартиру им нужно было платить 35, поэтому приходилось искать дополнительные источники заработка. После условия жизни улучшились, и Виктор начал разбавлять свою ленту фотографиями из повседневной жизни. Так начало расти количество подписчиков.

На данный момент их немного, но они живые и без накруток. Много кто смотрит аккаунт доктора ради прикольных видео, кто-то – из-за медицины, но есть и такие подписчики, кто может в три часа ночи написать: "Доктор, у меня болит справа в колене, что можно сделать?", или "У меня ребенок упал с кровати. Что делать?".

Фото из архива героя

"Я вел активно Instagram и TikTok, где даже стримил одно время, тоже немного тенгушек "поднимал". Но потом пришел ковид, и все ушло коту под хвост. Конечно, на тот момент было совсем не до соцсетей, я полгода жил в стационаре, совсем не приходя домой. Я не видел семью полгода! Но даже тогда мы пытались дистанционно снимать юморок", – рассказал Виктор.

Свободного времени у доктора мало. Его мужчина старается проводить дома. Кстати, как бы это удивительно ни звучало, но Виктор обожает наводить дома порядок и часто делает дома генеральную уборку. Мужчина смеется, что в этом плане его супруге невероятно повезло. Готовить Виктор не любит, говорит, что кухня не его. Вместо этого он с удовольствием пропылесосит квартиру или перегладит белье.

Фото из архива героя

А единственный день, когда свободная минутка у него появляется на работе – это пятница, потому что по пятницам нет плановых операций. В этот день в оперблоке проводят генеральную уборку.

"И вот по пятницам на работе я увлекаюсь рыбками. У меня там три аквариума. Рыбки хорошо успокаивают, это отличный антистресс, тем более в нашей профессии. Я навожу у них в домах порядок, мою аквариумы, выхаживаю мальков, придумываю всякие декоры для аквариума", – заключил Виктор Голота.

Ранее мы писали о студенте из Кокшетау Толегене Кабылбаеве. Мама юноши украинка, а отец – казах. Но, несмотря на это, молодой человек называет себя чистым казахом, прекрасно владеет государственным языком, наизусть читает суры из Корана и готовится к работе в школе.