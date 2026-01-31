#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
События

Понятие "Великая степь" может появиться в преамбуле Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:22 Фото: elbasylibrary.gov.kz
31 января 2025 года был опубликован проект новой Конституции Казахстана. В новом Основном законе РК может появиться понятие "Великая степь", сообщает Zakon.kz.

Преамбула проекта новой Конституции РК выглядит так:

Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле,

сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи, подтверждая унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности, следуя идее Справедливого Казахстана и принципу Закон и Порядок, заявляя о неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан, опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ориентируясь на ценности культуры и образования, науки и инноваций, признавая необходимость бережного отношения к природе, стремясь к миру и дружбе со всеми странами, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями, принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон Республики Казахстан.

Как можно видеть из текста, в преамбуле появилось понятие "Великая степь", а также прописаны понятия "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:22
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее
09:07, Сегодня
Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
09:16, Сегодня
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции
Депутат призвал определить понятие брака в Конституции
18:31, 24 января 2026
Депутат призвал определить понятие брака в Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
09:29, Сегодня
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
08:44, Сегодня
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
08:03, Сегодня
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
07:41, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: