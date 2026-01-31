Понятие "Великая степь" может появиться в преамбуле Конституции

31 января 2025 года был опубликован проект новой Конституции Казахстана. В новом Основном законе РК может появиться понятие "Великая степь", сообщает Zakon.kz.

Преамбула проекта новой Конституции РК выглядит так:

Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконной казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи, подтверждая унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности, следуя идее Справедливого Казахстана и принципу Закон и Порядок, заявляя о неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан, опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ориентируясь на ценности культуры и образования, науки и инноваций, признавая необходимость бережного отношения к природе, стремясь к миру и дружбе со всеми странами, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями, принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон Республики Казахстан.

Как можно видеть из текста, в преамбуле появилось понятие "Великая степь", а также прописаны понятия "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок".

Материал по теме Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.