"Получаем копейки": работники Устюртского заповедника пожаловались на низкую зарплату

Сотрудники Устюртского заповедника в Мангистауской области требуют вернуть им уровень прошлогодних заработных плат. В январе они получили в два раза меньше, хотя условия труда не изменились, передает Zakon.kz.

В феврале сотрудников Устюртского заповедника ждал неприятный сюрприз. Они узнали, что им сократили заработные платы, при этом не предупредив их. Из зарплаты убрали коэффициент 1,6, который с 1993 года выплачивался им в качестве надбавки "за пустынность и безводность".

Устюртский заповедник отличается самыми тяжелыми природно-климатическими условиями в Казахстане – зимой там постоянный пронизывающий ледяной ветер, а летом – изнуряющая жара до +50 градусов.

"В январе 2024-го нам подняли зарплату по поручению главы государства на 100 процентов. После этого моя зарплата, как внештатного сотрудника, составила около 200 тыс. тенге. Зарплату подняли всем – и техническому персоналу, и госинспекторам. Затем в марте 2024 года техническому персоналу и внештатникам убрали 80 процентов, и зарплата упала до 140 тыс. тенге. Так было до конца года. А с января 2025 года у всех убрали еще и коэффициент 1,6, который мы получали за тяжелые условия труда, ведь мы работаем в степи на огромной территории – 220-340 гектаров. В итоге зарплата, которая была 140 тыс., упала до 100 тыс. тенге. Как жить на такие деньги? У всех семьи, кредиты, все дорожает", – рассказал инспектор заповедника Мурат Кожашбек.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК отмечают – все законно. Доплата в размере 60% за пустынность и безводность, которую выплачивали сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника с 1993 года, была временно установлена до окончания работ по детальному районированию территорий республики по природно-климатическим зонам с учетом природных условий жизни населения и экологической обстановки.

"Бюджетная система основывается на принципах обоснованности. Планирование бюджета осуществляется на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость включения в проект бюджета тех или иных расходов и обоснованность их объемов. Данные доплаты отсутствуют в постановлении правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", в связи с чем бюджет учреждения на 2025-2027 годы сформирован без указанных доплат. Заработная плата внештатных работников запланирована также на основании постановления о системе оплаты труда гражданских служащих, где отсутствуют доплаты за пустынность и безводность, в связи с чем выплаты доплат были приостановлены", – говорится в ответе комитета на запрос редакции.

Кроме заработных плат, сотрудники заповедника рассказывают о невыплате командировочных расходов. На вахты они уезжают в степь на 10 дней, при этом на продукты были вынуждены скидываться сами из своей и без того мизерной зарплаты.

"Мы требуем выдавать нам суточные за вахтовые выезды на территорию заповедника. Дело в том, что заповедник ежегодно объявляет тендер на закупку продуктов питания – это картофель, лук, чай, соль, мясные консервы и макароны. Поставщик, естественно, закупает самые дешевые продукты и поставляет их крупными партиями в мешках и коробках. Но у заповедника нет условий для надлежащего хранения продуктов, поэтому они быстро портятся, или в них заводятся насекомые. Поэтому все инспекторы перед каждым выездом на вахту вынуждены скидываться по 10 тыс. тенге для закупа свежих продуктов", – рассказывают сотрудники заповедника.

В комитете отмечают, что ежегодно проводится проверка в том числе и по продуктам питания. Они же добавляют, что ранее сотрудники не жаловались и некачественные товары.

"Устюртскому заповеднику из республиканского бюджета ежегодно предусматривается 2,5 млн тенге на приобретение продуктов питания. На эти средства через государственные закупки приобретаются продукты питания. Во время рейдовых мероприятий государственным инспекторам дополнительно выдается сухой паек", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Председатель регионального экологического совета по Мангистауской области Адильбек Козыбаков отмечает – материально-техническая база Устюртского заповедника сильно отстает от других резерватов, заповедников и национальных парков. А с такими мизерными зарплатами вскоре здесь работать будет и вовсе некому.

"В Мангистау достаточно крупных компаний, которые могли бы оказывать заповеднику спонсорскую поддержку. Но, оказывается, есть нюансы, связанные с республиканским статусом особо охраняемой природной территории. И по закону компании не могут оказывать спонсорскую помощь государственным организациям, финансируемым из республиканского бюджета. Поэтому Устюртский заповедник отстает в плане своего обеспечения. Все эти проблемы становятся особенно актуальными сейчас, когда близится к завершению процесс присоединения к заповеднику большого участка на плато Капланкыр, что на стыке Казахстана, Узбекистана и Туркменистана", – говорит эколог.

В комитете же проблем не видят. За последние четыре года на материально-техническое оснащение заповедника было выделено 88,6 млн тенге.

"Были приобретены патрульные и пожарные транспортные средства, передвижной жилой вагон, оборудование. Также готовятся материалы для передачи двух автотранспортных средств в РГУ "Устюртский государственный природный заповедник" от РГУ "Государственный природный резерват "Бөкейорда" для охраны и патрулирования территории. Ежегодно на содержание Устюртского заповедника из республиканского бюджета выделяется порядка 300 млн тенге, которые направляются на оплату труда, налоги и отчисления работников, на командировочные расходы, на приобретение горюче-смазочных материалов, продуктов питания, запасных частей, хозяйственных товаров, услуг по ремонту и содержанию транспортных средств, коммунальные услуги, услуги связи и интернета", – говорится в сообщении комитета.

Сейчас сотрудники заповедника призывают чиновников из профильного ведомства пересмотреть условия и вернуть ранее срезанные надбавки. Поскольку уже скоро желающих охранять огромную территорию и бороться с браконьерами за зарплату, размер которой чуть больше минимальной, будет просто некому.