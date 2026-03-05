#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.36
572.84
6.29
События

Редкого хищника встретили в Устюртском заповеднике: сняты уникальные кадры

животное в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 19:55 Фото: wikipedia/Matěj Baťha
В Устюртском заповеднике в Каракиянском районе Мангистауской области случайно обнаружили редкого в Казахстане зверя – медоеда, которого удалось запечатлеть, сообщает Zakon.kz.

Неожиданная встреча государственного инспектора отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника и хищного млекопитающего семейства куньих произошла 4 февраля 2026 года.

"Во время рейдового мероприятия в районе Кендерли на территории заповедника заметили редкого хищного зверя – медоеда (Mellivora capensis), которого удалось заснять на видео. Он занесен в Красную книгу Республики Казахстан", – отметили представители Устюртского государственного природного заповедника на своей странице в Instagram.

Медоед известен своей свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Относится к семейству куньих. Длина тела животного составляет 68-75 см, длина хвоста – 17-20 см. Лапы короткие, ступни широкие, с длинными и острыми когтями, приспособленными для рытья земли.

Брюхо окрашено в темно-бурый цвет, спина светлая. В основном активен в сумерках и ночью, однако в прохладное время года выходит и днем.

"Медоед – всеядное животное. В его рацион входят беспозвоночные и мелкие позвоночные: ящерицы, мелкие птицы, песчанки, ежи, зайцы-толаи, черепахи, а также корни и плоды растений", – рассказали зоологи.

Это событие подтверждает сохранение редких видов на территории Устюртского заповедника и их продолжение жизни в естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что в Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго, которые также занесены в Красную книгу Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Редкого хищника медоеда встретили в Устюртском заповеднике: уникальные кадры
10:43, 30 декабря 2024
Редкого хищника медоеда встретили в Устюртском заповеднике: уникальные кадры
Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау
15:35, 18 января 2024
Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау
20:26, 11 января 2024
Редкий хищник попал в объектив фотоловушки в природном заповеднике Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
20:48, Сегодня
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
20:42, Сегодня
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
20:08, Сегодня
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
19:40, Сегодня
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: