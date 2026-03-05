Редкого хищника встретили в Устюртском заповеднике: сняты уникальные кадры

В Устюртском заповеднике в Каракиянском районе Мангистауской области случайно обнаружили редкого в Казахстане зверя – медоеда, которого удалось запечатлеть, сообщает Zakon.kz.

Неожиданная встреча государственного инспектора отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника и хищного млекопитающего семейства куньих произошла 4 февраля 2026 года.

"Во время рейдового мероприятия в районе Кендерли на территории заповедника заметили редкого хищного зверя – медоеда (Mellivora capensis), которого удалось заснять на видео. Он занесен в Красную книгу Республики Казахстан", – отметили представители Устюртского государственного природного заповедника на своей странице в Instagram.

Медоед известен своей свирепостью и бесстрашием при весьма небольших размерах. Относится к семейству куньих. Длина тела животного составляет 68-75 см, длина хвоста – 17-20 см. Лапы короткие, ступни широкие, с длинными и острыми когтями, приспособленными для рытья земли.

Брюхо окрашено в темно-бурый цвет, спина светлая. В основном активен в сумерках и ночью, однако в прохладное время года выходит и днем.

"Медоед – всеядное животное. В его рацион входят беспозвоночные и мелкие позвоночные: ящерицы, мелкие птицы, песчанки, ежи, зайцы-толаи, черепахи, а также корни и плоды растений", – рассказали зоологи.

Это событие подтверждает сохранение редких видов на территории Устюртского заповедника и их продолжение жизни в естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что в Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго, которые также занесены в Красную книгу Казахстана.