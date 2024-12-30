Редкого хищника медоеда встретили в Устюртском заповеднике: уникальные кадры

В Устюртском заповеднике (Каракиянский район Мангистауской области) удалось запечатлеть редкого в Казахстане медоеда, сообщает Zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира 30 декабря рассказали, что уникальные снимки хищника Mellivora capensis удалось сделать сотруднику Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатову. В Казахстане его можно увидеть крайне редко и на ограниченной территории.

"Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку", – рассказали в комитете.

Благодаря работе сотрудников заповедника становятся известны новые факты о редких видах, таких как медоед, что подчеркивает значимость Устюртского заповедника для сохранения биоразнообразия.

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