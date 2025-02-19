"Бой был сложный": ветеран ВОВ из Рудного рассказал, как советские воины штурмовали рейхстаг

Ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Берлина и захвата рейхстага Ильясу Екибаеву в этом году исполнится 100 лет. Своими воспоминаниями о том, как советские воины добивали врага в его логове, казахстанец поделился с корреспондентом Zakon.kz.

Свой боевой путь житель Рудного Ильяс Екибаев начал в 1943 году. Как только ему исполнилось 18 лет, он был призван в действующую армию военкоматом Тарановского района Кустанайской области. После курса молодого бойца он получил специальность радиста и был отправлен на службу в 54-ю дивизия 1-го Украинского фронта.

С марта по июль 1943 года его подразделение вело упорные оборонительные бои западнее города Ворошиловград. А в августе этого же года они участвовали в Донбасской наступательной операции. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий командования в Никопольско-Криворожской наступательной операции его дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

Особенно высокое боевое мастерство воины этой воинской части показали в Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года. Умело обходя опорные пункты и узлы сопротивления противника с флангов, хорошо подготовленные штурмовые группы дивизии легко уничтожали вражеские гарнизоны долговременных огневых сооружений. Отважно сражались с врагом гвардейцы и при ликвидации группировки противника юго-западнее города Кёнигсберг. За отличие в этих боях дивизия была награждена орденом Кутузова II степени.

Фото: Булат Мусин

На пиджаке Ильяса Амановича много наград, как юбилейных, так и боевых. Среди них ценные и почетные – это медали "За победу над Японией", " За победу над Германией, "За освобождения Варшавы", "За взятие Берлина". Но особое место среди них занимает орден Отечественной войны II степени.

Этим орденом в СССР награждали за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Эту награду, как и внеочередное звание ефрейтора, Ильяс Екибаев получил за участие в штурме рейхстага.

"Бой был страшный. Фашисты не сдавались. Дрались крепко, а главной моей задачей была организация связи между Жуковым и Ставкой Верховного главнокомандующего. Это большая ответственность. Еще я никогда не забуду то, как лейтенант Рахымжан Кошкарбаев 30 апреля 1945 года первым поставил Красный флаг на лестнице у главного входа в рейхстаг", – поделился ветеран.

Несмотря на ожесточенное сопротивление фашистов, советские бойцы смогли оттеснить их в подвалы и занять верхние этажи главного здания рейхстага. Ранним утром 1 мая сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший впоследствии Знаменем Победы. Однако уже развивающийся красный стяг над куполом главного правительственного здания Германии не остановил немецких солдат и офицеров, они продолжали вести бой буквально за каждый кабинет и каждый зал. Только к вечеру 1 мая 1945 года, поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, командование гарнизона рейхстага предложило начать переговоры.

Стоит отметить мало известный, но интересный факт. Защитники рейхстага согласились капитулировать с условием, что с советской стороны их сдачу в плен должен принять офицер в звании не ниже полковника. Среди советских подразделений, находящихся в это время в рейхстаге, не было никого старше майора, а связь с полком не работала. Поэтому было принято решение направить на переговоры рослого и представительного лейтенанта Александра Береста, предварительно переодев его в форму полковника. Немецкие парламентеры заявили о готовности гарнизона сложить оружие, только если советские солдаты покинут огневые позиции. Свое условие они объяснили опасением, что разгоряченные боем красноармейцы учинят над ними самосуд.

Советский "полковник" категорически отверг эту просьбу и потребовал безоговорочной капитуляции. Немецкий гарнизон продолжил сопротивление и сдался только ранним утром 2 мая.

После капитуляции Германии служба для Ильяса Екибаева не закончилась. После штурма Берлина его отправили на войну с Японией. Домой он вернулся в 1949 году. В этом году Ильясу Екибаеву исполнится 100 лет. Несмотря на преклонный возраст, ветеран всегда в боевом расположении духа и преисполнен оптимизма.



"Враг безжалостно бил по нашей Родине со всей силы. На защиту своей страны мы встали грудью и отдали всю молодость и все свои силы. Мы сражались ради мирного неба над головой. Берегите его и не забывайте нас, ветеранов", – сказал Ильяс Екибаев.

Отметим, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Казахстане стартовала патриотическая акция "100 дней до Победы", которая посвящена подвигу героев в Великой Отечественной войне.