Не делайте блины с такими начинками: они опасны

Масленица – праздник проводов зимы. Она стартовала 24 февраля 2025 года. Российский врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала о самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах, сообщает Zakon.kz.

Самыми вредными начинками названы сгущенное молоко, варенье и джем. По словам специалиста, они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови.

Это, продолжает она, может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина.

Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание.

Быть осторожнее следует и с жирными сырами и сметаной.

"Такие начинки увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору лишнего веса. Кроме того, они содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на уровень холестерина в крови". Екатерина Казачкова

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Это особенно актуально для пациентов с нарушениями липидного обмена или склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Еще одна вредная начинка – шоколадная паста.

Врач также отмечает, следует и с осторожностью относиться к мясным начинкам, особенно к жирным сортам мяса и колбасным изделиям: это может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и способствовать задержке жидкости в организме.

Конечно же, не стоит отказываться от блинов совсем. Казачкова рекомендует выбирать более полезные начинки – например, творог, яблоки или ягоды.

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Они содержат белок и клетчатку, которые помогают дольше чувствовать сытость.

Также врач рассказала изданию Газета.ru о некоторых менее известных, но не менее полезных начинках для блинов.

К примеру, тыква богата бета-каротином и клетчаткой, а также низкокалорийна. Шпинат и другая зелень могут стать отличным источником железа и фолиевой кислоты. Авокадо, несмотря на высокую калорийность, содержит полезные жиры и может быть хорошим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Один из самых важных советов – употребление блинов в умеренных количествах.

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