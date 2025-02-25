#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Советы

Не делайте блины с такими начинками: они опасны

Не делайте блины с такими начинками: они опасны, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44 Фото: pixabay
Масленица – праздник проводов зимы. Она стартовала 24 февраля 2025 года. Российский врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала о самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах, сообщает Zakon.kz.

Самыми вредными начинками названы сгущенное молоко, варенье и джем. По словам специалиста, они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови.

Это, продолжает она, может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина.

Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание.

Быть осторожнее следует и с жирными сырами и сметаной.

"Такие начинки увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору лишнего веса. Кроме того, они содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на уровень холестерина в крови".Екатерина Казачкова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44
На пиве, кефире и с лимоном: пять оригинальных способов сделать вкусные блины на Масленицу
, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44

Это особенно актуально для пациентов с нарушениями липидного обмена или склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Еще одна вредная начинка – шоколадная паста.

Врач также отмечает, следует и с осторожностью относиться к мясным начинкам, особенно к жирным сортам мяса и колбасным изделиям: это может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и способствовать задержке жидкости в организме.

Конечно же, не стоит отказываться от блинов совсем. Казачкова рекомендует выбирать более полезные начинки – например, творог, яблоки или ягоды.

Не делайте блины с такими начинками: они опасны, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44

Фото: pixabay

Они содержат белок и клетчатку, которые помогают дольше чувствовать сытость.

Также врач рассказала изданию Газета.ru о некоторых менее известных, но не менее полезных начинках для блинов.

К примеру, тыква богата бета-каротином и клетчаткой, а также низкокалорийна. Шпинат и другая зелень могут стать отличным источником железа и фолиевой кислоты. Авокадо, несмотря на высокую калорийность, содержит полезные жиры и может быть хорошим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Один из самых важных советов – употребление блинов в умеренных количествах.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44
Масленица-2025 – что ни в коем случае нельзя делать на праздник
, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:44

Ранее мы рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Как начать новые отношения после болезненного разрыва – психолог
Советы
07:38, Сегодня
Как начать новые отношения после болезненного разрыва – психолог
Названы четыре знака зодиака, которые попали в "черный список" Вселенной
Советы
05:19, Сегодня
Названы четыре знака зодиака, которые попали в "черный список" Вселенной
Ответы на поверхности: гороскоп на 25 февраля
Советы
02:20, 25 февраля 2025
Ответы на поверхности: гороскоп на 25 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: