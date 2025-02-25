Не делайте блины с такими начинками: они опасны
Самыми вредными начинками названы сгущенное молоко, варенье и джем. По словам специалиста, они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови.
Это, продолжает она, может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина.
Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание.
Быть осторожнее следует и с жирными сырами и сметаной.
"Такие начинки увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору лишнего веса. Кроме того, они содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на уровень холестерина в крови".Екатерина Казачкова
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Это особенно актуально для пациентов с нарушениями липидного обмена или склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Еще одна вредная начинка – шоколадная паста.
Врач также отмечает, следует и с осторожностью относиться к мясным начинкам, особенно к жирным сортам мяса и колбасным изделиям: это может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и способствовать задержке жидкости в организме.
Конечно же, не стоит отказываться от блинов совсем. Казачкова рекомендует выбирать более полезные начинки – например, творог, яблоки или ягоды.
Фото: pixabay
Они содержат белок и клетчатку, которые помогают дольше чувствовать сытость.
Также врач рассказала изданию Газета.ru о некоторых менее известных, но не менее полезных начинках для блинов.
К примеру, тыква богата бета-каротином и клетчаткой, а также низкокалорийна. Шпинат и другая зелень могут стать отличным источником железа и фолиевой кислоты. Авокадо, несмотря на высокую калорийность, содержит полезные жиры и может быть хорошим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.
Один из самых важных советов – употребление блинов в умеренных количествах.
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