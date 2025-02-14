Секретный ингредиент сделает блины на Масленицу в 10 раз вкуснее

Масленица в 2025 году начнется в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем. Перед праздником многие хозяйки находятся в поиске интересных рецептов блинов, чтобы порадовать и удивить своих близких, сообщает Zakon.kz.

Так, одним из оригинальных вариантов является рецепт блинов с корицей, который придаст традиционному блюду новый аромат и вкус.

Для приготовления этих блинов вам понадобятся:

пол-литра молока,

три столовые ложки муки,

одно яйцо,

две чайные ложки корицы,

щепотка соли,

столовая ложка сахарного песка.

Что касается процесса приготовления, то он весьма прост.

Сначала смешайте яйцо с сахаром, солью и корицей, тщательно взбивая венчиком до полного растворения всех ингредиентов. Затем добавьте муку и 250 мл молока, размешивая до получения густого теста. После этого влейте оставшееся молоко.

Конечно же, блины следует жарить на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Огонь должен быть выше среднего, чтобы они получились румяными и аппетитными.

Подавать такие блины, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", можно с различными добавками, такими как сметана, мед или джем.

Фото: pexels

В народе считается, что блины символизируют солнце. Но изначально, как отмечают фольклористы, блины были поминальным блюдом. Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы.

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