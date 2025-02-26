Зачем в водоемах Костанайской области сажают камыш в лунки

Со стороны картина спасения рыбы от замора выглядит странно. Но опытные люди говорят, что лучшего способа пока нет. За процессом наблюдала корреспондент Zakon.kz.

На участке реки Аят в Костанайской области много народа в спецодежде и в жилетах яркого цвета. Спасение рыбы – это хорошо, но про безопасное поведение на льду тоже никто не забывает.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

По участку реки курсирует пара человек с ледовыми бурами. Следом за ними гуськом движутся волонтеры с пучками длинного камыша. Его участники акции косят серпами тут же у берега. Как только лунка готова, в нее тут же "сажают" камыш и присыпают сверху снегом.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Это отличный способ борьбы с заморами. Еще деды наши так делали. Не надо изобретать велосипед, если есть доступная и простая технология", – говорит со знанием дела Максим Легостаев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Мужчина быстро бурит лунку ручным буром. Со стороны кажется все очень просто, но усилий, чтобы пройти слой льда толщиной около полуметра, нужно немало. С мотобуром процесс происходит намного быстрее.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На небольшом участке реки после завершения работы оказалось около сотни лунок с пучками камыша. Дополнительно с помощью компрессора под толщу льда загоняют воздух, чтобы повысить шансы на спасение рыбы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"В Костанайской области около 8 000 водоемов, из которых 392 признаны рыбохозяйственными. Мелиоративные мероприятия проводим в первую очередь там, где ранее были заморы. Мы стараемся максимально охватить те водоемы, которые в резерве. Помогают нам в этом отдельные компании, инициирующие подобные акции", - рассказал специалист Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Жасулан Мухамеджанов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В практике были случаи, когда рыбу спасти не удавалось. Озера промерзали насквозь из-за обмеления. Подобные случаи были как в самом Костанае, так и в области.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Специалисты инспекции рыбного хозяйства призывают жителей региона обращаться к ним в случае, если рыбе грозит замор. При поступлении подобных сигналов инспекторы связываются с местными акиматами и стараются решить вопрос. Самостоятельно охватить все водоемы региона инспекторы не могут.

По этой причине инициатива со стороны крупных компаний региона лишь на пользу экологии. На участке реки Аят в районе села Варваринское района Б. Майлина противозаморные мероприятия проводят уже четвертый год. Этой зимой к акции присоединились не только волонтеры районного молодежного ресурсного центра и сотрудники предприятий, но и дети.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Мы не только лунки бурим, но и стараемся зарыбить. Не только здесь, но и на крупных водоемах, включая водохранилища области. Выпускаем сигалетку карася. В 2025 году тоже планируем зарыбление. Здесь и на нашем пруду накопителе. Это наш социальный экологический проект. Мы хотим внести положительный вклад в улучшение экологии", – поделился главный эколог одного из предприятий Сергей Ким.

В ближайшие дни еще в нескольких районах Костанайской области пройдут подобные акции. В Казахстане заморы рыбы происходят регулярно по разным причинам. В декабре 2024 года жители Атырау забили тревогу из-за риска замора молодой рыбы в канале "Черная речка".

Чаще всего причиной гибели рыбы становится нехватка кислорода или обмеление водоемов. Проблема касается многих регионов Казахстана