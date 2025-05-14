Озеро Зайсан: какие тайны скрывает один из древнейших водоемов мира

Зайсан – самое большое пресноводное озеро на востоке Казахстана, которое имеет свою уникальную историю и богато запасами рыбы. Как озеро выглядит сейчас, какие проблемы у него есть и как оно получило свое имя – в материале Zakon.kz.

Самое большое озеро Восточного Казахстана находится в 60 километрах от границы с Китаем. На северо-востоке оно упирается в предгорье Алтая, а на северо-западной стороне – в Калбинский горный массив. Своей южной частью озеро примыкает к подножию Тарбагатая. Длина водоема составляет 105 километров, а ширина – от 22 до 48 километров с максимальной глубиной до 15 метров.

В Зайсан впадают десять рек, а вытекает одна – Иртыш – главная водная артерия области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Первые исследования озера начались еще в начале XIX века. Большой вклад в изучение водоема внесли такие известные ученые, как Николай Пржевальский, Василий Сапожников, Александр Седельников и Григорий Потанин.

В своих докладах географы отмечали, что котловина Зайсана имеет тектоническое происхождение. Вода в озере пресная и мягкая, а дно прокрыто илом, местами песком или мелкой галькой. При этом берега низкие, заросшие камышом, только около Бакланьего и Бархоцкого мысов берег чист.

Стоит отметить, что несколько столетий назад озеро было глубже и длиннее, об этом свидетельствуют старые прибои, находящиеся на низменных берегах вдали от уреза воды.

Фото: wikimedia/NASA

Озеро-заступник

Есть несколько версий, почему озеро носит имя Зайсан. В одной из легенд говорится, что однажды в казахской степи начался сильный голод. Измученные джутом племена нашли пристанище у этого водоема. Рыбная ловля спасла их от мучительной смерти и те в благодарность стали называть озеро "Заасинг-нор", или Нор-Зайсан, что означает "Озеро-заступник".

Фото: wikimedia

По другой версии, озеро получило свое название от монгольского слова "сайхан" – красивый, прекрасный. Однако Зайсан одно время называли и "Древним динозавром", так как в глубокой древности на его берегах жили доисторические рептилии.

Ровесник Гималаев и массового вымирания динозавров

Ученые предполагают, что озеро стало формироваться около 60 миллионов лет назад, а это значит, что водоем является ровесником Гималаев. Спустя 40 миллионов лет Зайсан пережил падение метеорита, который погубил динозавров. Пока весь мир горел, в водах озера выживали виды, давшие начало современной фауне. Кстати, стоит отметить, что это одна из причин, почему Зайсан славится обилием рыбы.

"В водах озера обитает более 20 видов рыб. Это осетр, стерлядь, нельма, таймень, сазан, язь, линь, щука, окунь, судак, лещ, плотва и другие. Рыбные ресурсы озера очень значимы и важны не только для региона, но и для страны. Экспорт рыбной продукции – один из важных факторов экономики прибрежных населенных пунктов. На богатства этого водоема в разное время претендовали разные государства, и большая удача в том, что сейчас оно принадлежит Казахстану", – рассказал старший научный сотрудник отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП Глеб Болботов.

Проблемы озера

Основная проблема водоема – это загрязнение бытовыми отходами. Ветра относят мусор с ближайших свалок к озеру. Приливы выносят на берег легкие пластиковые и бумажные отходы, но более тяжелый сор остается на дне.

"Еще одна проблема – браконьерство. Одно дело, когда без путевок рыбачат обычные любители, на удочку много не натаскаешь, но другое дело, когда ставятся сети. Браконьеры иногда забывают про них и они остаются в воде, а улов просто идет на корм ракам", – рассказал Глеб Болботов.

Кроме этого, озеру Зайсан вредит поступление отходов с нефтеперерабатывающих предприятий и горнорудных месторождений, расположенных по береговым линиям рек Черный Иртыш, Бухтарма и Иртыш. Также ухудшают состояние озера местные крестьянские хозяйства, которые используют воду из рек, питающих водоем.

Туризм и развитие

Зайсан является одним из самых живописных уголков страны, где можно заниматься водным спортом, дайвингом и другими видами активного отдыха на природе. Однако большая часть туристов едет на озеро, чтобы насладиться рыбалкой.

Кстати, стоит отметить, что, несмотря на то, что в озере достаточно много разнообразной рыбы, цены на нее в местных кафе и ресторанах кусаются. Дороговизна объясняется тем, что доставить рыбу свежей до ближайшего населенного пункта бывает непросто.

"Для привлечения туристов было бы неплохо наладить дорожную инфраструктуру и сделать ниже цены на рыбную продукцию, поскольку складывается абсурдная ситуация, что импортная рыба дешевле собственной продукции", – отметил эксперт.

На территории озера Зайсан находятся многочисленные базы отдыха. Особенно интересны для туристов объекты, находящиеся в селах Айнабулак и Каратал, экологический комплекс в поселке Дайыр, ресторанно-гостиничный комплекс и зоны отдыха в Арасан-талды.

По мнению экспертов, потенциал для развития туризма в Зайсанском районе высок, но необходимо повышать культуру оказания услуг. А еще более бережно относиться к природе, чтобы нашим детям было что изучать, а нам – куда возвращаться завтра.