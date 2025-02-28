Объявлена птица года в Казахстане: почетное звание или борьба за жизнь

В Казахстане выбрали птицу 2025 года. Пернатым символом стал стервятник. Что это означает для биоразнообразия страны и почему предпочтение отдали этому хищнику – в материале Zakon.kz.

Как рассказал орнитолог, директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко, "Птицу года" выбирают либо из массовых видов птиц, которые всем хорошо известны, – большая синица, жаворонок, ласточка, скворец, или из редких, тех же стервятника, серпоклюва, который был не так давно птицей года, или балобана. Во внимание берут тех птиц, которые требуют особого наблюдения и заботы. Безусловно, приоритет отдается редким видам, но иногда бывают и исключения – в 2016 году в Казахстане был выбран домовый воробей, в 2011 – большая синица, в 2010 – обыкновенный скворец.

Участвуют в этом орнитологи из Союза охраны птиц Казахстана и Казахской ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Специалисты предлагают два – три вида птиц для участия в акции. "Птицу года" выявляет голосование среди ведущих орнитологов Казахстана, которые являются членами двух упомянутых организаций.

Фото: wikimedia/MinoZig

Такая кампания проводится во многих странах мира и нужна для защиты животного мира. В Казахстане она стартовала с 2006 года.

"Акция, как правило, помогает не столько орнитологии, как науке. Это один из способов информировать население о каких-то проблемах пернатых нашей фауны, привлечь внимание к численности птиц как в стране, так и в мире. Когда в акцию попадали городские птицы, такие, как большая синица, сплюшка, мы привлекали внимание больше к фауне птиц населенных пунктов. То есть обращали внимание людей на птах, живущих рядом, которые требуют заботы и защиты. Ежегодно специалисты знакомят горожан с разными видами пернатых, давая всем желающим возможность увидеть, либо услышать их". Сергей Скляренко

Известно, что в рамках ежегодной акции в нынешнем году большинство членов собрания проголосовали за стервятника.

Стервятник (Neophron percnopterus) – редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков.

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Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо этого, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.

Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана, местность – сухие и скалистые низкогорья.

В Казахстане в среднем гнездится около 500 пар стервятников. Стервятник – перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.

"В случае стервятника привлечение внимания к такой важной группе птиц, как падальщики. Эти пернатые играют достаточно заметную роль в экосистемах, но о них редко говорят. Роль падальщиков прежде всего санитарная. Когда мы рассказываем о редких видах, то чаще всего тем самым заявляем о проблемах вида. В частности, в этом году вызывает беспокойство судьба хищных птиц". Сергей Скляренко

Основной угрозой для хищной птицы по всему миру можно назвать сокращение кормовой базы, изредка – отравление приманками для волков, гибель в капканах, отстрел для забавы, гибель на ЛЭП. В африканских странах стервятников, где зимуют и наши птицы, добывают для шаманских ритуалов.

Фото: wikimedia/Arjan Haverkamp

Также орнитолог отметил, что вокруг всех проблем есть и такая специфическая вещь, как отравление птиц ветеринарными препаратами.

"Если стервятников, как таковых, это не очень касается, то для другой группы падальщиков – сипов, грифов – использование некоторых медицинских препаратов в ветеринарии является огромной угрозой. Они оказывают токсичное воздействие на животных. В Казахстане этот нестероидный противовоспалительный препарат до последнего времени использовался не очень широко, но активный опыт применения, к примеру, в Индии, показал серьезные последствия. В первую очередь это касается коров, которым давали этот препарат в профилактических целях. Там у местных падальщиков-сипов и у других видов разрушались почки, птицы погибали в объемах до 90% популяции, участками до 98%", – рассказал ученый.

После того, как была выяснена причина гибели птиц, в Индии диклофенак был запрещен для использования в ветеринарии, продолжил орнитолог. Если для людей его продолжают применять, то в широком использовании для домашнего скота его применять перестали.

"В Казахстане этот препарат еще 10 лет назад не был сертифицирован для применения в ветеринарии, но сейчас появилась информация о том, что он разрешен, и, очевидно, что необходим все-таки формальный запрет на его использование для домашнего скота, по крайней мере, в массовых объемах. Но даже в профилактических целях это было бы полезно". Сергей Скляренко

Ежегодная акция "Птица года" проводится во многих странах – Беларуси, России, Украине, Германии, Новой Зеландии, Эстонии, Узбекистане и в Казахстане. Кстати, в Новой Зеландии птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте.

Первой птицей года в нашей стране был выбран редкий степной кулик – кречетка, в 2007 – деревенская ласточка, в 2008 – журавль стерх, в 2009 году – жаворонок, в 2010 году – обыкновенный скворец, в 2011 году – большая синица, в 2012 году – степной орел, в 2013 году – гусь-пискулька, в 2014 году – редкий реликтовый вид уток – савка, в 2015 – серпоклюв, в 2016 году – домовый воробей, в 2017 – филин, в 2018 – большой пестрый дятел, в 2019 – дрофа, в 2020 – сокол балобан, в 2021 – пеликан, в 2022 – соловей, в 2023 – синяя птица, в 2024 птицей года стала сплюшка.

В рамках информационной кампании проводятся различные мероприятия. Внимание привлекают к конкретному виду птицы, проводя традиционные акции среди казахстанцев – конкурсы рисунков, фотографий, изготовление скворечников, ряд других мероприятий, в которых примут участие как взрослые, так и студенты и школьники. Сам праздник "Птицы года" отмечается обычно 1 апреля.

"Что дает проведение акции для населения – оценить трудно, но специалисты, по крайней мере, надеются, что люди будут продолжать обращать больше внимания на жизнь птиц. Это один из элементов напоминания человечеству о том, что оно не одиноко на этой планете. О том, что вокруг есть птицы, звери и их места обитания. Все это нужно беречь и сохранять, чтобы всем было комфортно на Земле". Сергей Скляренко

К слову, бородач, кумай и стервятник занесены в Красную книгу Казахстана еще с 1978 года. Они же и черный гриф также включены в список глобально угрожаемых видов МСОП (IUCN, 2016), стервятник – со статусом EN ("исчезающий"), а остальные три – со статусом NT ("близкий к угрожаемым").