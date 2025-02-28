Объявлена птица года в Казахстане: почетное звание или борьба за жизнь
Как рассказал орнитолог, директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергей Скляренко, "Птицу года" выбирают либо из массовых видов птиц, которые всем хорошо известны, – большая синица, жаворонок, ласточка, скворец, или из редких, тех же стервятника, серпоклюва, который был не так давно птицей года, или балобана. Во внимание берут тех птиц, которые требуют особого наблюдения и заботы. Безусловно, приоритет отдается редким видам, но иногда бывают и исключения – в 2016 году в Казахстане был выбран домовый воробей, в 2011 – большая синица, в 2010 – обыкновенный скворец.
Участвуют в этом орнитологи из Союза охраны птиц Казахстана и Казахской ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Специалисты предлагают два – три вида птиц для участия в акции. "Птицу года" выявляет голосование среди ведущих орнитологов Казахстана, которые являются членами двух упомянутых организаций.
Фото: wikimedia/MinoZig
Такая кампания проводится во многих странах мира и нужна для защиты животного мира. В Казахстане она стартовала с 2006 года.
"Акция, как правило, помогает не столько орнитологии, как науке. Это один из способов информировать население о каких-то проблемах пернатых нашей фауны, привлечь внимание к численности птиц как в стране, так и в мире. Когда в акцию попадали городские птицы, такие, как большая синица, сплюшка, мы привлекали внимание больше к фауне птиц населенных пунктов. То есть обращали внимание людей на птах, живущих рядом, которые требуют заботы и защиты. Ежегодно специалисты знакомят горожан с разными видами пернатых, давая всем желающим возможность увидеть, либо услышать их". Сергей Скляренко
Известно, что в рамках ежегодной акции в нынешнем году большинство членов собрания проголосовали за стервятника.
Стервятник (Neophron percnopterus) – редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков.
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Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо этого, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.
Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана, местность – сухие и скалистые низкогорья.
В Казахстане в среднем гнездится около 500 пар стервятников. Стервятник – перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.
"В случае стервятника привлечение внимания к такой важной группе птиц, как падальщики. Эти пернатые играют достаточно заметную роль в экосистемах, но о них редко говорят. Роль падальщиков прежде всего санитарная. Когда мы рассказываем о редких видах, то чаще всего тем самым заявляем о проблемах вида. В частности, в этом году вызывает беспокойство судьба хищных птиц".Сергей Скляренко
Основной угрозой для хищной птицы по всему миру можно назвать сокращение кормовой базы, изредка – отравление приманками для волков, гибель в капканах, отстрел для забавы, гибель на ЛЭП. В африканских странах стервятников, где зимуют и наши птицы, добывают для шаманских ритуалов.
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Также орнитолог отметил, что вокруг всех проблем есть и такая специфическая вещь, как отравление птиц ветеринарными препаратами.
"Если стервятников, как таковых, это не очень касается, то для другой группы падальщиков – сипов, грифов – использование некоторых медицинских препаратов в ветеринарии является огромной угрозой. Они оказывают токсичное воздействие на животных. В Казахстане этот нестероидный противовоспалительный препарат до последнего времени использовался не очень широко, но активный опыт применения, к примеру, в Индии, показал серьезные последствия. В первую очередь это касается коров, которым давали этот препарат в профилактических целях. Там у местных падальщиков-сипов и у других видов разрушались почки, птицы погибали в объемах до 90% популяции, участками до 98%", – рассказал ученый.
После того, как была выяснена причина гибели птиц, в Индии диклофенак был запрещен для использования в ветеринарии, продолжил орнитолог. Если для людей его продолжают применять, то в широком использовании для домашнего скота его применять перестали.
"В Казахстане этот препарат еще 10 лет назад не был сертифицирован для применения в ветеринарии, но сейчас появилась информация о том, что он разрешен, и, очевидно, что необходим все-таки формальный запрет на его использование для домашнего скота, по крайней мере, в массовых объемах. Но даже в профилактических целях это было бы полезно". Сергей Скляренко
Ежегодная акция "Птица года" проводится во многих странах – Беларуси, России, Украине, Германии, Новой Зеландии, Эстонии, Узбекистане и в Казахстане. Кстати, в Новой Зеландии птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте.
Первой птицей года в нашей стране был выбран редкий степной кулик – кречетка, в 2007 – деревенская ласточка, в 2008 – журавль стерх, в 2009 году – жаворонок, в 2010 году – обыкновенный скворец, в 2011 году – большая синица, в 2012 году – степной орел, в 2013 году – гусь-пискулька, в 2014 году – редкий реликтовый вид уток – савка, в 2015 – серпоклюв, в 2016 году – домовый воробей, в 2017 – филин, в 2018 – большой пестрый дятел, в 2019 – дрофа, в 2020 – сокол балобан, в 2021 – пеликан, в 2022 – соловей, в 2023 – синяя птица, в 2024 птицей года стала сплюшка.
В рамках информационной кампании проводятся различные мероприятия. Внимание привлекают к конкретному виду птицы, проводя традиционные акции среди казахстанцев – конкурсы рисунков, фотографий, изготовление скворечников, ряд других мероприятий, в которых примут участие как взрослые, так и студенты и школьники. Сам праздник "Птицы года" отмечается обычно 1 апреля.
"Что дает проведение акции для населения – оценить трудно, но специалисты, по крайней мере, надеются, что люди будут продолжать обращать больше внимания на жизнь птиц. Это один из элементов напоминания человечеству о том, что оно не одиноко на этой планете. О том, что вокруг есть птицы, звери и их места обитания. Все это нужно беречь и сохранять, чтобы всем было комфортно на Земле". Сергей Скляренко
К слову, бородач, кумай и стервятник занесены в Красную книгу Казахстана еще с 1978 года. Они же и черный гриф также включены в список глобально угрожаемых видов МСОП (IUCN, 2016), стервятник – со статусом EN ("исчезающий"), а остальные три – со статусом NT ("близкий к угрожаемым").