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Стервятник выбран птицей года в Казахстане

Стервятник выбран птицей года в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:29 Фото: pexels
Пернатым символом 2025 года стал стервятник, его выбрали члены Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Стервятник (Neophron percnopterus) – редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков.

Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо падали, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.

Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана.

В Казахстане в среднем гнездится около 502 пар стервятников. Стервятник – перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.

Среди угроз для вида можно отметить:

  • утрата местообитаний,
  • отравление ядовитыми приманками и пестицидами,
  • нелегальный отлов и торговля,
  • поражение электрическим током на линиях электропередач и столкновение с лопастями ветрогенераторов.

Стоит отметить, что в Казахстане птица года выбирается уже 20-й раз. Ею были кречётка, деревенская ласточка, журавли, черный жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв, домовый воробей, филин, большой пестрый дятел, дрофа, балобан, пеликан, соловей, синяя птица, сплюшка.

Ранее сообщалось, что администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы опубликовала призыв о помощи. Он касается недостатка корма для птиц в зимнее время года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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