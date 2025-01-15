Стервятник выбран птицей года в Казахстане
Стервятник (Neophron percnopterus) – редкая хищная птица, самая мелкая из птиц-падальщиков.
Как и все падальщики, этот вид играет важную роль в поддержании здоровья экосистем, избавляя их от падали и предотвращая распространение заболеваний. Помимо падали, стервятник питается мелкими млекопитающими и рептилиями.
Ареал стервятника в Казахстане охватывает предгорья и безлесные горы южной части Казахстана.
В Казахстане в среднем гнездится около 502 пар стервятников. Стервятник – перелетная птица, пролетающая по Афро-Евразийскому и Центрально-Азиатскому пролетным путям.
Среди угроз для вида можно отметить:
- утрата местообитаний,
- отравление ядовитыми приманками и пестицидами,
- нелегальный отлов и торговля,
- поражение электрическим током на линиях электропередач и столкновение с лопастями ветрогенераторов.
Стоит отметить, что в Казахстане птица года выбирается уже 20-й раз. Ею были кречётка, деревенская ласточка, журавли, черный жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв, домовый воробей, филин, большой пестрый дятел, дрофа, балобан, пеликан, соловей, синяя птица, сплюшка.
Ранее сообщалось, что администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы опубликовала призыв о помощи. Он касается недостатка корма для птиц в зимнее время года.