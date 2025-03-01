Еркин Тукумов: Войну очень легко начать и очень тяжело закончить

Рост глобальной милитаризации необходимо остановить, потому что он неминуемо приведет к тому, что вооружения из фактора сдерживания станут фактором, увеличивающим вероятность военных конфликтов. Об этом заявил глава КИСИ Еркин Тукумов, сообщает Zakon.kz

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов принял участие в прошедшей с 14 по 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности – важнейшем международном мероприятии по вопросам внешней политики, дипломатии, безопасности и обороны.

Мир вступил в новую гонку вооружений

По мнению политолога, эта конференция стала некой отправной точкой нового этапа истории международных отношений, ознаменовав начало движения к многополярному миру.

– В этом году центральными темами мероприятия стали конфликт между Украиной и Россией, вопросы европейской безопасности и стратегическая автономия ЕС. Какие ключевые месседжи, прозвучавшие на конференции, вы бы отметили?

– Эта конференция была интересна не только с точки зрения месседжей, озвученных различными политиками. Напомню, что в конференции приняли участие главы 50 государств, более 100 премьер-министров и министров иностранных дел. Для меня как руководителя президентского аналитического центра было важно услышать мнение коллег-экспертов, руководителей think tank из ЕС, США, Китая и постсоветского пространства.

Ключевые месседжи конференции были посвящены тому, как мы будем жить в мире, где произошел слом прежних правил, а новые еще не сформированы. Какие риски это несет? Как нам на них реагировать? Как адаптировать нашу внешнюю политику под новые условия?

– Насколько ощутим был акцент на продолжение поддержки Украины? Были ли разногласия среди западных стран по этому вопросу?

– Ошибочно полагать, что дискуссии об Украине стали рефреном конференции. В большей степени дискуссия была сосредоточена на вопросах глобальной безопасности и глобальных вызовах.

На полях конференции я встретился с директором Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Дэном Смитом. Этот шведский институт является Тhink Тank №1 в мире в сфере изучения проблем мира и конфликтов, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Ежегодно SIPRI издает аналитический доклад об уровне милитаризации стран. И уже который год отмечается повышенный уровень милитаризации. То есть фактически можно сказать, что мир вступил в новую гонку вооружений.

Это, безусловно, очень плохо.

Рост милитаризации неминуемо приведет к тому, что вооружения из фактора сдерживания станут фактором, увеличивающим вероятность вооруженных конфликтов. Так, мониторинг за 2024 год показал, что в мире насчитывалось 28 вооруженных конфликтов, из них 25 находились в ухудшающемся состоянии, 2 сохраняли статус-кво и только один – Карабахский конфликт – продемонстрировал положительную динамику. Войну очень легко начать и очень тяжело закончить. Это показывает вся история человечества.

Я бы не акцентировал внимание только на конфликте в Украине и секторе Газа. Существует множество других потенциальных конфликтов.

К примеру, за всеми этими мировыми событиями мир не обращает должное внимание на Афганистан. Да, с приходом талибов уровень безопасности в этой стране значительно вырос. Но сегодня перед Афганистаном стоит ряд больших задач: государственное строительство, включение в инклюзивное правительство различных этнических групп – таджиков, узбеков, хазарейцев, решение вопросов о нарушении прав женщин и замороженных по этой причине средств и т.д.

Будет ли усиливаться НАТО?

– Сохранится ли НАТО в нынешнем формате в условиях глобальных изменений? Какие структурные реформы возможны в организации?

- Мюнхенская конференция изначально посвящена вопросам европейской и североатлантической безопасности. Но это мероприятие давно уже шагнуло за рамки континента и охватывает сегодня глобальные проблемы в сфере безопасности. И это подтверждает состав участников конференции.

Конечно, вопрос о будущем НАТО практически рефреном звучал в течение трех дней конференции. Но, думаю, нам не стоит беспокоиться за судьбу НАТО – это очень сильная структура. Она не только сохранится, более того, она будет усиливаться в связи с присоединением к ней новых членов в лице Швеции и Финляндии.

В целом, риторика США, если с ней внимательно ознакомиться, не говорит о каком-то завершении деятельности Североатлантического Альянса, а говорит об усилении ответственности европейских участников. До последнего времени многие члены НАТО не выполняли свои обязательства – тратить минимум 2% своего ВВП на вооружение и оборону. До сих пор около восьми или девяти членов не выполняют это требование. Это совершенно справедливо не устраивает американцев, потому что их вклад в НАТО несоразмерен вкладу европейских партнеров. Поэтому они призывают партнеров по НАТО тратить больше на вооружение и безопасность.

Я не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться о том, что сейчас происходит на европейских совещаниях. Думаю, они сами разберутся в вопросах своей безопасности. Как раз-таки в Европе есть для этого решительный настрой. Так, недавно вышли результаты выборов в Германии, где победил глава Христианско-демократического союза Фридрих Мэрц, у которого как раз-таки есть желание создать сильные вооруженные силы Европы.

Дипломатия без иллюзий

– Еркин Валитханович, с момента прихода к власти Касым-Жомарта Токаева проводится многовекторная политика, ориентированная на баланс между Россией, Западом и Китаем в условиях растущей мировой турбулентности. Каковы, на ваш взгляд, основные принципы внешней политики президента Токаева?

– Многовекторную сбалансированную внешнюю политику Казахстан проводит не последние пять лет, а с первых дней независимости. И одним из отцов-основателей концепции многовекторности является Касым-Жомарт Токаев. Будучи на посту министра иностранных дел, он сформулировал ее основные принципы и внес огромный вклад в становление нашего внешнеполитического ведомства и внешнеполитического курса. Таким образом, эту работу президент продолжает не последние пять лет, а более 30-ти лет.

Дипломатия Касым-Жомарта Токаева основана на принципе реализма, позволяющем трезво оценивать роль Казахстана в мире без популизма и иллюзий. Президент не стремится кому-то угодить – у него есть собственное видение, основанное на исторической миссии и четких принципах дипломатии. На мой взгляд, их можно свести к трем ключевым аспектам.

Первый – это сбалансированность и открытость. Казахстан не делает жесткого внешнеполитического выбора, так как это противоречит его геополитическому положению и национальным интересам. Еще будучи министром иностранных дел, Токаев в своей книге "Под стягом независимости" четко сформулировал этот подход, отметив, что многовекторность предполагает отсутствие жесткой зависимости внешнеполитического курса, от поведения того или иного партнера, от непредсказуемости развития ситуации в различных регионах, от изменений конъюнктуры мирового рынка.

Кроме того, успешная внешняя политика невозможна без внутреннего баланса между центром и регионами, различными этническими группами, экономическими интересами и вопросами безопасности. Ведь внешняя политика – это продолжение внутренней. Именно поэтому Казахстан делает ставку на укрепление общественного диалога и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений.

Токаев уделяет внешним связям особое внимание, понимая, что за каждой международной встречей стоят возможности для укрепления суверенитета, модернизации экономики и привлечения инвестиций. Взаимосвязь между внешней и внутренней политикой очевидна: визиты в Китай стимулируют развитие Восточно-Казахстанской области и области Жетысу, а сотрудничество с Узбекистаном дает импульс Туркестанской области.

Второе – это уважение суверенитета и территориальной целостности. В течение последних десятилетий мир пребывал в относительном спокойствии, но сегодня территориальные споры снова выходят на первый план.

Казахстан неизменно следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств и уважает их территориальную целостность. Благодаря взвешенному внешнеполитическому курсу наша страна смогла избежать территориальных конфликтов и успешно урегулировать пограничные вопросы с соседями.

Президент неоднократно подчеркивал важность этого принципа, приводя довод, что если право нации на самоопределение будет реализовано повсеместно, вместо 193 государств – членов ООН на Земле появится 500-600 новых стран. И это приведет к хаосу.

Именно поэтому Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни другие квазигосударственные образования.

Зачем Казахстану нужна активная внешняя политика?

Третий принцип – это проактивная позиция на мировой арене. Некоторые задаются вопросом: зачем Казахстан проявляет столь высокую активность в международной дипломатии? Зачем участвовать в форумах, саммитах, международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, выступать посредником в конфликтах? Ведь это требует значительных ресурсов – финансовых, организационных, человеческих.

Ответ прост: успешное развитие нашей страны напрямую зависит от стабильной международной обстановки, гарантий безопасности и доверительных отношений с партнерами.

Проактивная внешняя политика позволила Казахстану закрепиться в числе средних держав (Мiddle power), роль которых на мировой арене растет. Одним из ключевых признаков этого статуса является способность страны влиять на региональную повестку и проводить активную внешнюю политику.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, исторически малые и средние государства играли важную роль в обеспечении международной стабильности, создавая мосты между великими державами.

Казахстанская дипломатия продолжает эту традицию, открывая новые возможности для национального развития.