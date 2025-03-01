Еркин Тукумов: Войну очень легко начать и очень тяжело закончить
Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов принял участие в прошедшей с 14 по 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности – важнейшем международном мероприятии по вопросам внешней политики, дипломатии, безопасности и обороны.
Мир вступил в новую гонку вооружений
По мнению политолога, эта конференция стала некой отправной точкой нового этапа истории международных отношений, ознаменовав начало движения к многополярному миру.
– В этом году центральными темами мероприятия стали конфликт между Украиной и Россией, вопросы европейской безопасности и стратегическая автономия ЕС. Какие ключевые месседжи, прозвучавшие на конференции, вы бы отметили?
– Эта конференция была интересна не только с точки зрения месседжей, озвученных различными политиками. Напомню, что в конференции приняли участие главы 50 государств, более 100 премьер-министров и министров иностранных дел. Для меня как руководителя президентского аналитического центра было важно услышать мнение коллег-экспертов, руководителей think tank из ЕС, США, Китая и постсоветского пространства.
Ключевые месседжи конференции были посвящены тому, как мы будем жить в мире, где произошел слом прежних правил, а новые еще не сформированы. Какие риски это несет? Как нам на них реагировать? Как адаптировать нашу внешнюю политику под новые условия?
– Насколько ощутим был акцент на продолжение поддержки Украины? Были ли разногласия среди западных стран по этому вопросу?
– Ошибочно полагать, что дискуссии об Украине стали рефреном конференции. В большей степени дискуссия была сосредоточена на вопросах глобальной безопасности и глобальных вызовах.
На полях конференции я встретился с директором Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Дэном Смитом. Этот шведский институт является Тhink Тank №1 в мире в сфере изучения проблем мира и конфликтов, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Ежегодно SIPRI издает аналитический доклад об уровне милитаризации стран. И уже который год отмечается повышенный уровень милитаризации. То есть фактически можно сказать, что мир вступил в новую гонку вооружений.
Это, безусловно, очень плохо.
Рост милитаризации неминуемо приведет к тому, что вооружения из фактора сдерживания станут фактором, увеличивающим вероятность вооруженных конфликтов. Так, мониторинг за 2024 год показал, что в мире насчитывалось 28 вооруженных конфликтов, из них 25 находились в ухудшающемся состоянии, 2 сохраняли статус-кво и только один – Карабахский конфликт – продемонстрировал положительную динамику. Войну очень легко начать и очень тяжело закончить. Это показывает вся история человечества.
Я бы не акцентировал внимание только на конфликте в Украине и секторе Газа. Существует множество других потенциальных конфликтов.
К примеру, за всеми этими мировыми событиями мир не обращает должное внимание на Афганистан. Да, с приходом талибов уровень безопасности в этой стране значительно вырос. Но сегодня перед Афганистаном стоит ряд больших задач: государственное строительство, включение в инклюзивное правительство различных этнических групп – таджиков, узбеков, хазарейцев, решение вопросов о нарушении прав женщин и замороженных по этой причине средств и т.д.
Будет ли усиливаться НАТО?
– Сохранится ли НАТО в нынешнем формате в условиях глобальных изменений? Какие структурные реформы возможны в организации?
- Мюнхенская конференция изначально посвящена вопросам европейской и североатлантической безопасности. Но это мероприятие давно уже шагнуло за рамки континента и охватывает сегодня глобальные проблемы в сфере безопасности. И это подтверждает состав участников конференции.
Конечно, вопрос о будущем НАТО практически рефреном звучал в течение трех дней конференции. Но, думаю, нам не стоит беспокоиться за судьбу НАТО – это очень сильная структура. Она не только сохранится, более того, она будет усиливаться в связи с присоединением к ней новых членов в лице Швеции и Финляндии.
В целом, риторика США, если с ней внимательно ознакомиться, не говорит о каком-то завершении деятельности Североатлантического Альянса, а говорит об усилении ответственности европейских участников. До последнего времени многие члены НАТО не выполняли свои обязательства – тратить минимум 2% своего ВВП на вооружение и оборону. До сих пор около восьми или девяти членов не выполняют это требование. Это совершенно справедливо не устраивает американцев, потому что их вклад в НАТО несоразмерен вкладу европейских партнеров. Поэтому они призывают партнеров по НАТО тратить больше на вооружение и безопасность.
Я не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться о том, что сейчас происходит на европейских совещаниях. Думаю, они сами разберутся в вопросах своей безопасности. Как раз-таки в Европе есть для этого решительный настрой. Так, недавно вышли результаты выборов в Германии, где победил глава Христианско-демократического союза Фридрих Мэрц, у которого как раз-таки есть желание создать сильные вооруженные силы Европы.
Дипломатия без иллюзий
– Еркин Валитханович, с момента прихода к власти Касым-Жомарта Токаева проводится многовекторная политика, ориентированная на баланс между Россией, Западом и Китаем в условиях растущей мировой турбулентности. Каковы, на ваш взгляд, основные принципы внешней политики президента Токаева?
– Многовекторную сбалансированную внешнюю политику Казахстан проводит не последние пять лет, а с первых дней независимости. И одним из отцов-основателей концепции многовекторности является Касым-Жомарт Токаев. Будучи на посту министра иностранных дел, он сформулировал ее основные принципы и внес огромный вклад в становление нашего внешнеполитического ведомства и внешнеполитического курса. Таким образом, эту работу президент продолжает не последние пять лет, а более 30-ти лет.
Дипломатия Касым-Жомарта Токаева основана на принципе реализма, позволяющем трезво оценивать роль Казахстана в мире без популизма и иллюзий. Президент не стремится кому-то угодить – у него есть собственное видение, основанное на исторической миссии и четких принципах дипломатии. На мой взгляд, их можно свести к трем ключевым аспектам.
Первый – это сбалансированность и открытость. Казахстан не делает жесткого внешнеполитического выбора, так как это противоречит его геополитическому положению и национальным интересам. Еще будучи министром иностранных дел, Токаев в своей книге "Под стягом независимости" четко сформулировал этот подход, отметив, что многовекторность предполагает отсутствие жесткой зависимости внешнеполитического курса, от поведения того или иного партнера, от непредсказуемости развития ситуации в различных регионах, от изменений конъюнктуры мирового рынка.
Кроме того, успешная внешняя политика невозможна без внутреннего баланса между центром и регионами, различными этническими группами, экономическими интересами и вопросами безопасности. Ведь внешняя политика – это продолжение внутренней. Именно поэтому Казахстан делает ставку на укрепление общественного диалога и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений.
Токаев уделяет внешним связям особое внимание, понимая, что за каждой международной встречей стоят возможности для укрепления суверенитета, модернизации экономики и привлечения инвестиций. Взаимосвязь между внешней и внутренней политикой очевидна: визиты в Китай стимулируют развитие Восточно-Казахстанской области и области Жетысу, а сотрудничество с Узбекистаном дает импульс Туркестанской области.
Второе – это уважение суверенитета и территориальной целостности. В течение последних десятилетий мир пребывал в относительном спокойствии, но сегодня территориальные споры снова выходят на первый план.
Казахстан неизменно следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств и уважает их территориальную целостность. Благодаря взвешенному внешнеполитическому курсу наша страна смогла избежать территориальных конфликтов и успешно урегулировать пограничные вопросы с соседями.
Президент неоднократно подчеркивал важность этого принципа, приводя довод, что если право нации на самоопределение будет реализовано повсеместно, вместо 193 государств – членов ООН на Земле появится 500-600 новых стран. И это приведет к хаосу.
Именно поэтому Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни другие квазигосударственные образования.
Зачем Казахстану нужна активная внешняя политика?
Третий принцип – это проактивная позиция на мировой арене. Некоторые задаются вопросом: зачем Казахстан проявляет столь высокую активность в международной дипломатии? Зачем участвовать в форумах, саммитах, международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, выступать посредником в конфликтах? Ведь это требует значительных ресурсов – финансовых, организационных, человеческих.
Ответ прост: успешное развитие нашей страны напрямую зависит от стабильной международной обстановки, гарантий безопасности и доверительных отношений с партнерами.
Проактивная внешняя политика позволила Казахстану закрепиться в числе средних держав (Мiddle power), роль которых на мировой арене растет. Одним из ключевых признаков этого статуса является способность страны влиять на региональную повестку и проводить активную внешнюю политику.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, исторически малые и средние государства играли важную роль в обеспечении международной стабильности, создавая мосты между великими державами.
Казахстанская дипломатия продолжает эту традицию, открывая новые возможности для национального развития.