Орнаменты как смысл жизни: алматинка набивает казахские татуировки

Салтанат Куанова с 14 лет влюблена в татуировки, стала набивать их со школьной скамьи, и сегодня она известный мастер в казахском стиле. У орнаментов только хорошее значение: на любовь, удачу, здоровье и благополучие. И интересны они не только казахам.

Zakon.kz предлагает оценить креативное творчество алматинки.

Ровно 10 лет назад Салтанат Куанова, будучи еще восьмиклассницей, впервые попробовала себя в качестве тату-мастера. Случилось это в летнем лагере. Правда, рисовала она на теле школьников маркером. Зато талант сразу оценили по достоинству, даже напророчили ей большое будущее.

"Мы с одноклассницей поехали в детский лагерь. Там нет родителей, зато есть полная свобода самовыражения. Так, подруга попросила на ее ноге нарисовать рисунки. В интернете нашла картинки с растениями и животными. Включилась в процесс, очень постаралась. Ей делали комплименты, что выглядит круто. Она отправляла ребят ко мне. Так по очереди я всех разрисовывала, даже вожатых. У меня появилась хорошая репутация. И перед отъездом парень из нашего отряда посоветовал мне попробовать заняться татуировками". Салтанат Куанова

Салтанат Куановой самой очень понравился процесс рисования на людях. Да и совет юноши оказался в самый раз. Вернувшись в город, подросток стала копать в интернете, что такое татуировки и как ими заниматься.

"В то время информации было очень мало. Единственное, что я нашла, это пару каналов. Больше всего меня зацепили питерские мастера, они вели свой канал про татуировки. Основную информацию я брала оттуда". Салтанат Куанова

Два года школьница твердила родителям, что хочет стать тату-мастером. Они этого не испугались, а с удовольствием поддержали дочь.

"Думала, после окончания школы буду обучаться в Питере – это столица татуировок в СНГ. Но когда я училась в 10-м классе, мне было 16 лет, я узнала, что тату-студия в Алматы запустила обучение. Я поняла, что пора действовать, поскольку несколько лет бредила этой идеей. Поделилась планами с мамой. Она предложила сделку, обещала помочь с курсами, если я буду успевать со школой и поступлю в университет. Потому что для нее было важно хорошее образование. Я согласилась. Тогда 150 тыс. тенге на курсы для нашей семьи была весомая сумма, мама заняла деньги и отправила меня в добрый путь". Салтанат Куанова

Из-за школы у подростка получалось ходить на обучение только после обеда. Поэтому ее занятия получились индивидуальными.

"На курсах были крутые дяденьки, а я, школьница, пришла с мамой. Они удивились. Группа обучалась по утрам, из-за школы напросилась на обед. Я увидела, как мастера работали с клиентами, познакомилась с администрацией. Меня обучал мастер Марлес, сейчас он живет и работает в Бишкеке. Так как я два года была погружена в это, я знала всю теорию: о процессе, как собирать машинку, иглы, расходники. Когда он стал рассказывать мне об этом, я заявила: "Можно лучше я попробую побить". И в первое же занятие мне дали искусственную кожу, машинку, и я набила татуировку. Мой наставник был очень внимательный, я благодарна за знания, которые он мне дал. Он развил любовь к этой сфере, потому что рассказывал про культуру великих мастеров. Он меня еще больше заразил уважением, знанием канонов, негласных правил, что принято среди мастеров, как все зарождалось в Казахстане. Было видно, что он занимается этим делом не ради денег". Салтанат Куанова

Через месяц со всего потока только девочке предложили остаться в салоне на подработке.

"Основным мастерам не очень было интересно бить миниатюрки, надписи, сердечки. Я как раз думала, что будет дальше. А их предложение стало поворотным моментом. Опять же у меня утром школа, поэтому я в обед прибегала на работу. Когда начались мои первые заказы, для меня это оказалось волнительно и интересно. Первый год я считаю, что продолжалось мое обучение. Учитель мне помогал и страховал. Только потом я поняла, что могу самостоятельно двигаться дальше". Салтанат Куанова

Как в термине "икигаи" – это помощь другим, оплата труда, любовь к делу и профессионализм – все эти четыре направления для девушки сходятся именно в казахских орнаментах.

"Первый раз я попробовала набить тюркский орнамент шесть лет назад. Это были случайные запросы клиентов. Ко мне в год три человека пришли с такой просьбой. Я обратила на это больше внимания. А потом поняла, что целенаправленно хочу ими заниматься. Пять лет назад решила, что мое направление – казахские татуировки". Салтанат Куанова

По словам 24-летней алматинки, у каждого орнамента есть свое значение. Этому она обучалась у Жанны Бектемисовой – она известная баксы, занимается помощью людям, разбирается в ритуалах, казахской культуре.

Орнаменты издавна разделяют на космогонические, зооморфные, растительные и геометрические. В каждый из них заложен свой смысл. Если одни передают красоту узора, то другие считаются оберегами от темных сил, сглаза и даже приносят удачу.

"Она меня точечно обучила по орнаментам. Там есть правила построения, структура. Это база, на которой я импровизирую. Для каждого клиента я рисую с нуля, ориентируясь на правила построения. Орнаменты нашими предками использовались для того, чтобы пожелать что-то хорошее человеку. Их выводили на прикладном искусстве и дарили людям с наилучшими пожеланиями: здоровье, благо, любовь, удача. У каждого узора свое обозначение, плохих значений в орнаменте нет". Салтанат Куанова

Собеседница уверена, что патриотичные татуировки набирают все большую популярность. Обычно клиенты хотят погрузиться в прошлое, показать свое отношение к истории. Нередко выбор падает на образы ханов и батыров, которые ведут сражения либо мужественно восседают на лошадях. Такое направление искусства мастер относит к одному из сложных. Поскольку на теле выстраивается целая историческая композиция, которую необходимо художественно передать, подчеркивая детали и акцентируя внимание на национальной одежде, оружии, символике и даже эмоциях героев. К слову, они востребованы не только среди казахов.

"Я работаю на себя, запись у меня стабильно идет на месяц вперед. Работаю 3-4 дня в неделю – это могут быть разные клиенты либо один, у которого большой проект на несколько сеансов. Плюс у меня очень часто заказывают эскизы из других стран, если нет у них возможности приехать лично в Алматы. Половина моих клиентов – представители других национальностей, часто из-за рубежа. У всех разные причины, кто-то приехал сюда, им очень понравилась страна, и они хотят на память о ней сделать татуировку. Много межнациональных браков, когда с целью приобщения к культуре своей половинки влюбленные делают казахские татуировки. Также очень много казахов, которые живут за границей, хотят проявлять таким способом гордость за свою родину". Салтанат Куанова

Также спросом пользуются изображения юрт – это маленькая вселенная казахов. Ее купол символизирует небесный свод, не имеющий начала и конца, а также обозначает связь поколений. В рисунке выражаются образы семьи, уюта и тепла.

Профессия тату-мастера Салтанат Куановой нравилась за творческую свободу, это любимое дело, которое приносит доход. Как любая деятельность, она требует определенных навыков и знаний. Если преодолеть это, то ее можно превратить в работу мечты.

"Сложность профессии в том, что нужно охватывать совершенно разные сферы знаний и навыков. Во-первых, рисование, составление эскизов, где нужна композиция, понимание анатомии тела в зависимости от того, какая у тебя стилистика. Во-вторых, технические знания. Для татуировок нужно невероятное количество краски, игл, колпачков, пленки и так далее. Это очень затратная профессия. В-третьих, умение работать с людьми. Наша работа достаточно интимная, потому что человек доверяет нам свое тело, на котором всю жизнь будет рисунок. Пригодятся и навыки красивого фотографирования. Еще один момент – продвижение. И самое главное, медицинские знания, чтобы оказать первую медпомощь, если человек, допустим, потеряет сознание из-за перенапряжения", – говорит алматинка.

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Наверное, бывают сапожники без сапог, а вот тату-мастер без тату – никогда. У Салтанат Куановой их пять. Если первую она наколола из любопытства в 16 лет, а вторая лишь точки под глазами, то последние три на ногах и животе – это уже по-настоящему осознанные, которые она рисовала сама себе в казахском стиле и планирует забивать их дальше.