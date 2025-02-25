Ностальгия по детству: астанчанин создает казахские иллюстрации на повседневных предметах

Современную живопись можно лицезреть не только на картинах. Художник из Астаны Бакыт Шукетаев перенес свои теплые иллюстрации на шопперы, одежду, посуду и другие предметы. Это олицетворение того, что искусство буквально можно носить под сердцем.

Zakon.kz предлагает окунуться в казахскую палитру и вспомнить беззаботное детство.

39-летний Бакыт Шукетаев живет в Астане. Как и большинство других талантливых художников, рисовать он начал с детства. Вдохновил его на это дядя.

"Мой дядя архитектор, художник. В детстве я любовался его трудами и знал, что, когда вырасту, однозначно буду таким же, как он, талантливым. С этой целью я окончил художественную школу, колледж, академию и магистратуру. Учился рисовать у наших именитых художников. Моя профессия интересна тем, что обучаться приходится дольше медиков. На образование я потратил 15 лет и всю оставшуюся жизнь продолжаю учиться". Бакыт Шукетаев

Выбор национальной тематики заложен в генах, считает художник. Живя средь богатой и многогранной культуры, он не только пропитался ею, но и стал изливать душу на холст. Так сказать, на всеобщее обозрение.

"Ты то, чем дышишь и живешь. Меня же вдохновляют наши интересные культура, традиции, обычаи и быт. Все это я стремлюсь передать на суд зрителей. Думаю, разглядывая мои работы, они как раз-таки ощущают ностальгию о детстве, любовь, уважение к старшим и нечто прекрасное, что веет в воздухе". Бакыт Шукетаев

Параллельно мужчина занимается графическим дизайном. Так, он адаптировал живопись на современный лад, вписав ее в архитектуру, интерьер и стиль.

"Искусство развивается. Сегодня это уже не просто картины. Я рисую в современной технике, в электронном варианте на планшете. Это удобно для трансформации, то есть можно работать в любом месте и в любое время. Далее иллюстрации переношу на ткани (шоппер, одежда), стекло (кружки), дерево или стены домов". Бакыт Шукетаев

В работах таланта можно наблюдать разные казахские обычаи, орнаменты и современные детали. Особенно мастерски у него получаются природа, люди и животные.

Обычно художник любит творить в первой половине дня, когда полон сил и идей.

"Важно работать на свежую голову. Люблю тишину и хорошо освещенное место у окна, где много солнечного света. Чтобы никто и ничего не отвлекало. И вокруг была насыщенная палитра. Книги, музеи, старое прикладное искусство – обычно выручают и подают беспроигрышные идеи для творения". Бакыт Шукетаев

Бакыт Шукетаев считает, что любой труд должен оцениваться по достоинству. Как и во всех профессиях, художнику могут платить мало и много.

"Это не хобби, а профессия, которая должна прокормить мою семью. А если ты профессионал и талант, то она должна еще и побаловать тебя. Бывает работа очень быстро и легко завершается за час или день. А иногда затягивается. Я могу вернуться к ней через месяц или полгода, чтобы переделать или доделать". Бакыт Шукетаев

Собеседник добавил, что его сфера деятельности актуальная и востребованная, потому что человек и искусство неразделимы.

"Как и многие творческие люди, люблю свободное плавание, чтобы не было никакого ограничения и рамок. На заказ хочется работать над интересными проектами. Люди любят красоту и, благо, ее ценят. Поэтому мое творчество быстро скупается. Клиенты стремятся украсить свое жилье либо какой-то бизнес, будто то кафе или салоны красоты. Я благодарен покупателям, которые откликаются, адекватно воспринимают все, что рисую, и им нравится". Бакыт Шукетаев

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Многие картины астанчанина отправились заграницу, в дома ценителей искусства из США, Франции и Турции. Иностранцы все чаще стали восхищаться казахскими мотивами, отметил художник.