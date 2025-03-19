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События

Жесткое задержание мужчин, испортивших 8 Марта сотням женщин, сняли на видео

Шымкент, мошенники, клубника в шоколаде, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 12:53 Фото: ДП Шымкента
В Шымкенте полицейские раскрыли преступление, совершенное накануне Международного женского дня 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции города, всего за несколько дней до 8 марта подозреваемые создали страницу в соцсети, выдав себя за онлайн-магазин по продаже клубники в шоколаде.

"Сайт выглядел вполне убедительно, что привлекло внимание горожан, желавших порадовать близких. Люди заказывали подарки для жен, матерей, бабушек и сестер, близких. Но после оплаты они так и не получили обещанных сладких угощений. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых. Любителями легкой наживы оказались двое молодых мужчин. Они взяты под стражу", – сообщили в ДП Шымкента.

Сейчас полицейские работают над раскрытием всех подробностей дела. Специалисты предупреждают, что подобные схемы мошенничества становятся все более популярными, и настоятельно советуют гражданам быть внимательными при совершении покупок в интернете.

Ранее специалисты обратились с предупреждением к казахстанцам, планирующим отдых за границей: мошенники в соцсетях продают несуществующие туры.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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