Как Астана справляется с последствиями обильного снегопада – фоторепортаж

11 ноября сильный снегопад накрыл столицу. Снег идет непрерывно с самого утра, но из-за теплой погоды в некоторых районах он уже начал таять. Осадки стали причиной аварий и заторов на дорогах и создали немало проблем для пешеходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет" в Астане снег будет идти до самого вечера. За то короткое время, что он идет, дворы уже успели погрязнуть в сугробах.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Несмотря на непрекращающийся снег, который идет крупными хлопьями, в столице достаточно тепло. Утром был всего -1 градус, а к обеду температура опустилась до -4, что считается для Астаны теплой погодой. И при этом нет сильного ветра.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Однако в городе сильно замело автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры и даже электронные табло. Столичные полицейские призывают горожан и автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах и тротуарах, а главное – соблюдать скоростной режим.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Но при этом снег уже начинает таять, что становится огромной проблемой для пешеходов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Им приходится на своем пути преодолевать не только огромные сугробы, но и лужи.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что уже несколько дней коммунальные службы Астаны работают в авральном режиме. Дороги и тротуары столицы убирают и посыпают реагентами практически круглосуточно.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Сообщается, что более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих вышли на уборку улиц от снега в дневную смену.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Только за несколько дней из Астаны, по данным властей, вывезли 2400 кубометров снега – 188 рейсов большегрузов.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее в акимате отметили, что в первую очередь активно очищают участки дорог с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов. Следом идут территории со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и так далее.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В Астане с раннего утра 11 ноября 2024 года идет снег. Из-за непрекращающихся осадков в столице образовались пробки, оцениваемые в 10 баллов.