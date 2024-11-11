Как Астана справляется с последствиями обильного снегопада – фоторепортаж
По прогнозу РГП "Казгидромет" в Астане снег будет идти до самого вечера. За то короткое время, что он идет, дворы уже успели погрязнуть в сугробах.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Несмотря на непрекращающийся снег, который идет крупными хлопьями, в столице достаточно тепло. Утром был всего -1 градус, а к обеду температура опустилась до -4, что считается для Астаны теплой погодой. И при этом нет сильного ветра.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Однако в городе сильно замело автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры и даже электронные табло. Столичные полицейские призывают горожан и автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах и тротуарах, а главное – соблюдать скоростной режим.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Но при этом снег уже начинает таять, что становится огромной проблемой для пешеходов.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Им приходится на своем пути преодолевать не только огромные сугробы, но и лужи.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Стоит отметить, что уже несколько дней коммунальные службы Астаны работают в авральном режиме. Дороги и тротуары столицы убирают и посыпают реагентами практически круглосуточно.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Сообщается, что более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих вышли на уборку улиц от снега в дневную смену.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Только за несколько дней из Астаны, по данным властей, вывезли 2400 кубометров снега – 188 рейсов большегрузов.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Ранее в акимате отметили, что в первую очередь активно очищают участки дорог с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов. Следом идут территории со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и так далее.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Астане с раннего утра 11 ноября 2024 года идет снег. Из-за непрекращающихся осадков в столице образовались пробки, оцениваемые в 10 баллов.