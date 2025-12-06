На страже закона – День прокуратуры отмечают в Казахстане

6 декабря в Казахстане отмечается профессиональный праздник – День прокуратуры. В чем важность деятельности надзорного органа и какие функции выполняет ведомство – в материале Zakon.kz.

Ровно 34 года назад Президиум Верховного Совета принял постановление "Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости". С того времени верность служебному долгу, безупречные моральные качества позволяют прокурорскому корпусу вносить значимый вклад в реализацию задач по противодействию новым вызовам и угрозам.

За годы независимости органы прокуратуры прошли достойный путь своего становления. Многократно возрос авторитет ведомства и его социальная значимость. Выполняя ответственные задачи, поставленные президентом, прокуратура республики стала надежной опорой государства в обеспечении законности и правопорядка.

Глава ведомства Берик Асылов не раз подчеркивал, что прокуратура Казахстана играет ключевую роль в укреплении государственности, являясь надежным гарантом защиты прав и свобод граждан, интересов общества и страны в целом.

Прокурор – это не просто профессия, это миссия по защите интересов казахстанцев и государства. Это каждодневный кропотливый труд, за который сегодня все повсеместно выражают глубокую благодарность работникам и ветеранам прокуратуры.

Фото: gov.kz

Ежегодно по случаю профессионального праздника по всей стране проходят торжественные собрания, на которых представителям прокуратуры вручаются заслуженные награды за вклад в укрепление правопорядка, чествуются ветераны надзорного органа, заложившие прочный фундамент для развития правоохранительной системы.

Официальный профессиональный праздник работников ведомства – повод в очередной раз выразить признательность профессионализму, ответственности и мужеству представителям ответственного органа. Этот праздник подчеркивает значимость службы для укрепления правового государства и доверия общества к системе правосудия. Ведь деятельность профессионалов напрямую влияет на стабильность страны и правопорядок. Их работа требует знаний, смелости и безупречной честности.