Ремонт, искры и пассажиры: как идет реконструкция вокзала "Алматы-1" – фоторепортаж

Как известно, АО "НК "КТЖ" реализует программу масштабной модернизации вокзальной инфраструктуры. Одновременно ремонтные работы ведутся на 125 вокзалах страны. Корреспондент Zakon.kz решила прогуляться по вокзалу "Алматы-1" и посмотреть, как продвигается капитальный ремонт.

Сквозь строительный шум, стук инструментов и запах свежей краски люди идут по своим маршрутам. Одни спешат к поездам, другие задумчиво ждут, крепко сжимая чемоданы и сумки.

Фото: Zakon.kz

Немного предыстории: по поручению председателя правления АО "НК "ҚТЖ"" были сформированы выездные комиссии, которые с 25 августа по 1 сентября 2025 года провели всестороннюю проверку готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.

Эксперты оценили состояние временных зданий, их соответствие нормам по площади и оснащению, проверили работу систем отопления, освещения и информационных сервисов. Особое внимание уделили вопросам безопасности, созданию комфортных условий для пассажиров, а также организации рабочих мест кассиров, сотрудников справочных служб и дежурных по вокзалу.

"В настоящее время проводится масштабная реконструкция вокзала Алматы общей площадью 16 105,6 м². Работы включают капитальный ремонт кровли, фасада, отделку внутренних помещений, а также выполнение наружных отделочных работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами", – рассказали нам в пресс-службе "КТЖ".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Воздух смешивает в себе все сразу: аромат кофе из маленького киоска, прохладный зимний, но не снежный ветер с улицы и тот самый узнаваемый привкус ремонта: пыль от перрона, запах металла и стук инструментов.

Фото: Zakon.kz

"На территории проведения работ установлены информационные таблички и указатели, а по громкоговорящей связи регулярно сообщается о проводимой реконструкции. В целях безопасности территория ограждена, а дополнительные указатели помогают пассажирам ориентироваться". Пресс-служба "КТЖ"

Перрон почти полностью перекрыт рабочими: где-то сверкают сварочные искры, в другой стороне грохочет техника, но рядом все равно стоят пассажиры, терпеливо ожидающие посадку, будто это самый обычный будний день.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ремонтные работы осуществляет подрядная организация, выбранная акиматом, финансирование проекта осуществляется за счет средств "КТЖ"".

"Особое внимание в рамках реконструкции уделяется ремонту островного перрона. По результатам проведенного технического обследования выявлена значительная степень разрушения бетонного основания, которое признано аварийным и рекомендовано к демонтажу. Высокий уровень износа конструкции создавал реальный риск обрушения, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. Работы по реконструкции перрона вокзала "Алматы-1" планируется завершить до конца декабря 2025 года".

Фото: Zakon.kz

Жизнь здесь идет по своему расписанию, объявления в динамиках перекрывают жужжание дрелей, личные разговоры в противовес гулу строительных работ. И в этом удивительном сочетании будней и ремонта чувствуется настоящий дух дороги, когда движение нельзя остановить, даже если стены вокруг временно меняют свою форму.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров на период ремонта построен временный перрон длиной 350 метров, рассчитанный на четыре пути, один из которых используется для приема пассажирских поездов". пресс-служба "КТЖ"

И, наблюдая за этим живым и шумным организмом под названием Алматы-1, понимаешь, что вокзал, как сердце города. Его можно перекрыть строительными лентами, окружить лесами, заставить стены звучать эхом ремонта, но остановить невозможно.

Фото: Zakon.kz

Здесь, среди чемоданов и сварочных искр, продолжается движение, которое сильнее шума дрелей и устойчивее временных перегородок. И когда ремонт закончится, обновленный вокзал примет своих пассажиров так же уверенно, как и сейчас, просто уже в новом и современном обличии.