Ремонт, искры и пассажиры: как идет реконструкция вокзала "Алматы-1" – фоторепортаж
Сквозь строительный шум, стук инструментов и запах свежей краски люди идут по своим маршрутам. Одни спешат к поездам, другие задумчиво ждут, крепко сжимая чемоданы и сумки.
Фото: Zakon.kz
Немного предыстории: по поручению председателя правления АО "НК "ҚТЖ"" были сформированы выездные комиссии, которые с 25 августа по 1 сентября 2025 года провели всестороннюю проверку готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.
Эксперты оценили состояние временных зданий, их соответствие нормам по площади и оснащению, проверили работу систем отопления, освещения и информационных сервисов. Особое внимание уделили вопросам безопасности, созданию комфортных условий для пассажиров, а также организации рабочих мест кассиров, сотрудников справочных служб и дежурных по вокзалу.
Материал по теме
"В настоящее время проводится масштабная реконструкция вокзала Алматы общей площадью 16 105,6 м². Работы включают капитальный ремонт кровли, фасада, отделку внутренних помещений, а также выполнение наружных отделочных работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами", – рассказали нам в пресс-службе "КТЖ".
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Воздух смешивает в себе все сразу: аромат кофе из маленького киоска, прохладный зимний, но не снежный ветер с улицы и тот самый узнаваемый привкус ремонта: пыль от перрона, запах металла и стук инструментов.
Фото: Zakon.kz
"На территории проведения работ установлены информационные таблички и указатели, а по громкоговорящей связи регулярно сообщается о проводимой реконструкции. В целях безопасности территория ограждена, а дополнительные указатели помогают пассажирам ориентироваться".Пресс-служба "КТЖ"
Перрон почти полностью перекрыт рабочими: где-то сверкают сварочные искры, в другой стороне грохочет техника, но рядом все равно стоят пассажиры, терпеливо ожидающие посадку, будто это самый обычный будний день.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ремонтные работы осуществляет подрядная организация, выбранная акиматом, финансирование проекта осуществляется за счет средств "КТЖ"".
"Особое внимание в рамках реконструкции уделяется ремонту островного перрона. По результатам проведенного технического обследования выявлена значительная степень разрушения бетонного основания, которое признано аварийным и рекомендовано к демонтажу. Высокий уровень износа конструкции создавал реальный риск обрушения, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. Работы по реконструкции перрона вокзала "Алматы-1" планируется завершить до конца декабря 2025 года".
Фото: Zakon.kz
Жизнь здесь идет по своему расписанию, объявления в динамиках перекрывают жужжание дрелей, личные разговоры в противовес гулу строительных работ. И в этом удивительном сочетании будней и ремонта чувствуется настоящий дух дороги, когда движение нельзя остановить, даже если стены вокруг временно меняют свою форму.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров на период ремонта построен временный перрон длиной 350 метров, рассчитанный на четыре пути, один из которых используется для приема пассажирских поездов".пресс-служба "КТЖ"
И, наблюдая за этим живым и шумным организмом под названием Алматы-1, понимаешь, что вокзал, как сердце города. Его можно перекрыть строительными лентами, окружить лесами, заставить стены звучать эхом ремонта, но остановить невозможно.
Материал по теме
Фото: Zakon.kz
Здесь, среди чемоданов и сварочных искр, продолжается движение, которое сильнее шума дрелей и устойчивее временных перегородок. И когда ремонт закончится, обновленный вокзал примет своих пассажиров так же уверенно, как и сейчас, просто уже в новом и современном обличии.