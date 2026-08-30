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Осенью клещи становятся особенно опасны: что нужно знать

клещ, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 17:48 Фото: magnific
В конце августа у иксодовых клещей начинается вторая волна активности, которая при теплой погоде может продолжаться до октября и даже ноября. Осенью риск повышается еще и потому, что многие люди уже перестают соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

Об этом порталу "Доктор Питер" рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, у клещей в течение года наблюдаются два основных пика активности – весной и в конце лета – начале осени.

Первый начинается после схода снега, когда из зимовки выходят взрослые особи. К середине лета их становится меньше из-за жаркой и сухой погоды. Однако к концу августа до взрослой стадии развивается следующее поколение, а также активизируются нимфы – молодые клещи размером меньше макового зерна.

Снижение температуры и повышение влажности создают для клещей благоприятные условия. На зимовку они уходят только при устойчивом похолодании примерно до +5°C. Поэтому теплой осенью встретить клеща можно даже в конце октября, а в некоторых регионах – в ноябре.

При этом осенние клещи не менее опасны, чем весенние. По словам специалиста, уровень зараженности переносчиков возбудителями инфекций практически не меняется в зависимости от сезона.

Клещи могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. В отдельных случаях один клещ может быть носителем сразу нескольких возбудителей.

Особую опасность представляет боррелиоз, поскольку он распространен шире клещевого энцефалита, а вакцины от него нет. На первых этапах заболевание может проявляться покраснением в месте укуса, слабостью, ломотой и небольшой температурой. Осенью эти симптомы легко принять за обычную простуду.

Без лечения боррелиоз спустя недели или месяцы способен привести к поражению суставов, нервной системы и сердца.

При укусе клеща его рекомендуется аккуратно удалить, лучше – в травмпункте. Клеща можно сдать на исследование в лабораторию. Анализы крови на боррелиоз и клещевой энцефалит обычно становятся информативными не сразу, поэтому сроки обследования следует обсудить с врачом.

Осенью также можно начать плановую вакцинацию против клещевого энцефалита, чтобы сформировать защиту к следующему сезону активности клещей.

Ранее в Атырауской области впервые зарегистрировали случай конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Заболевшей оказалась 14-летняя девочка.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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