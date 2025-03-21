Казахстанцы отмечают Наурыз

Для нас сейчас Наурыз – в первую очередь праздник весны, единства, мира и добра. Однако предки придавали ему особое, сакральное значение. Zakon.kz расскажет, как менялось главное весеннее торжество с течением лет.

По словам историка, писателя, профессора КазНУ им аль-Фараби Лайлы Ахметовой, Наурыз восходит еще к зороастризму, ему более 3 тыс. лет. У последователей этой религии существовал культ солнца, чествовать которое было принято "живым" огнем.

Впрочем, есть и иная версия его происхождения. Так, день весеннего равноденствия – неотъемлемая часть циклического тенгрианского календаря, коим в древности и пользовались наши предки. Кочевой народ очень уж зависел от природных условий, оттого зима воспринималась как опасное, "темное" время, когда человек может лишиться скота, а то и жизни. Пережить стужу и увидеть собственными глазами пробуждение земли считалось большим счастьем. Момент, когда день, ненадолго уравнявшись в правах с ночью, станет упорно "теснить" ее, даруя людям больше тепла и света, являлся для номадов началом нового года и новой главы в судьбе, которая, разумеется, должна быть лучше и щедрее предыдущей.

Наверное, благодаря глубокому смыслу и исторической памяти праздник сохранил место в сердцах казахов и после прихода ислама, разве что ярче прежнего засверкал новыми гранями. Его сияние продолжалось вплоть до 1926 года, когда советская власть сочла Наурыз пережитком прошлого.

"Все равно отмечали, но не на официальном уровне. В 1988 году решение о запрете отменили, в 1991-м он вновь стал по-настоящему народным, а в 2001-м удостоился статуса государственного. Праздник является интернациональным. Кстати, в 2009 году Наурыз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – говорит Лайла Ахметова.

По наблюдениям спикера, с течением времени размах гуляний лишь расширяется, традиции крепнут, а сам праздник объединяет людей, вне зависимости от их национальности и вероисповедания.

Кстати, о традициях. Предки полагали: от того, как они проведут Наурыз, зависит весь грядущий год. Поэтому сначала они наводили порядок в своих жилищах и мыслях, возвращали долги, примирялись с собой и другими, а затем устраивали пышное торжество. Да и сегодня потомки тех, кто, героически одолев холод, славили весну как старую подругу, стараются встретить Наурыз в благодати, в окружении родных и близких, с богатым столом и в светлых надеждах.

"Поздравляя кого-то с праздником, обязательно пожелайте ему изобилия, плодородия, счастья: "ас мол болсын!", "Наурыз мейрамы құтты болсын!". Если поздравляют вас, отвечайте "бірге болсын", желая того же в ответ", – советует историк.

И конечно, не отказывайтесь от угощений. Особенно от наурыз коже, в семи ингредиентах которого тоже "зашифровано" доброе напутствие о радости, удаче, мудрости, здоровье, благосостоянии, росте и божественной защите.

В завершение добавим, что в 2024 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новый формат празднования Наурыза. Теперь основному гулянию предшествует декада Наурызнама – 10 дней, каждый из которых посвящен отдельной теме. Подробнее об этом мы рассказали здесь.