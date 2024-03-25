США, Европа и Средняя Азия: как отмечают Наурыз в разных странах мира

По данным ООН, ежегодно около 300 млн человек по всему миру отмечают Наурыз. Каждый этнос, отмечающий этот праздник, вносит в торжество свои национальные традиции. О том, как отметили праздник весеннего равноденствия в других странах, в материале Zakon.kz.

Соединенные Штаты Америки

Наши соотечественники в Штатах не забывают о своих корнях и каждый год организовывают встречи, чтобы отметить национальный праздник Наурыз мейрамы в кругу близких и друзей. В основном, собираются в парках отдыха и скверах. Этот год не стал исключением. По словам казахстанки Аяжан Саимовой, по всей Америке члены казахстанского комьюнити арендовали беседки на природе и выезжали за город для того, чтобы сделать праздничный пикник.

"Для казахстанцев в США Наурыз очень важная дата. В разных уголках страны наши соотечественники организовывают пикники и готовят национальные блюда. Казахстанцы поздравляют друг друга, ходят в гости, вспоминают годы, проведенные на Родине", – рассказала Аяжан Саимова.

В крупных американских городах принято отмечать праздник в кафе и этноцентрах. В этом году в некоторых штатах дату празднования решили перенести в связи со священным месяцем Рамазаном. К примеру, в одном из ресторанов Нью-Йорка 21 апреля будет организована шикарная, насыщенная и праздничная шоу-программа со звездами казахстанской эстрады.





Франция

Отметили Наурыз и в Париже. В штаб-квартире ЮНЕСКО, при координации постоянного представительства Казахстана, двенадцать стран, где масштабно отмечают Наурыз мейрамы, провели торжественное мероприятие по случаю главного праздника весны. С приветственными выступлениями к его участникам обратился первый заместитель генерального директора организации Син Цюй. В своей речи он поздравил всех с Наурыз мейрамы, подчеркнув важность этого праздника как достояния всего человечества, отражающего общее наследие обширного региона с древними культурными традициями.

Фото: МИД РК

Узбекистан

В этом году праздник Навруз в Узбекистане прошел под девизом «С тобой, Навруз, мир светом озарится!». Все торжества в стране начались 21 марта, после того как во дворце Humo Arena в Ташкенте с поздравлением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: president.uz

Во всех городах и аулах страны были организованы народные гуляния. Изюминкой торжества стали выставки ремесленников, сельскохозяйственные и книжные ярмарки, концерты фольклорных коллективов, выступления семейных ансамблей и поэтов. Для всех желающих угоститься праздничными блюдами работали торговые павильоны. Так как в нынешнем году праздник отмечается в священный месяц Рамазан, отдельное внимание в Узбекистане уделяется благотворительным мероприятиям. Их проводят для малообеспеченных категорий населения и ветеранов.



Фото: president.uz

Кыргызстан

В Бишкеке праздничные мероприятия прошли на площади Ала-Тоо. На них присутствовали глава государства Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. Для торжества была подготовлена большая программа: театральное представление, выставка детских работ и праздничный концерт, который продлился до позднего вечера.

Фото: Фото: president.kg

Также в честь праздника состоялись и спортивные мероприятия. Кыргызский Нооруз не обошелся без конных игр, соревнований по стрельбе из лука, а также национальных игр – кок-бору и эр-эниша. Главным праздничным угощением на площади стал сумолок. Это блюдо состоит из перемолотых проросших зерен пшеницы, которые варят накануне праздника в большом казане. Гостям и жителям кыргызской столицы особенно запомнились мероприятия в этнокомплексе "Дасмия", в которых принимали участие девушки в национальных кыргызских костюмах.

Фото: president.kg

Таджикистан

В Таджикистане праздник начался на несколько дней позже. В стране 21 и 22 марта шли ливневые дожди. Они привели к оползням, перекрытию дорог и эвакуации жителей. Из-за этого культурные мероприятия начались лишь 23 марта. Жителям и гостям в Душанбе запомнился праздник в парке "Ирам", там состоялся международный фестиваль «Навруз – культурное и туристическое наследие» с выставкой народных ремесел. Гостям фестиваля были продемонстрированы умения народных ремесленников и обряды Навруза. Основное торжество прошло 24 марта на площади Независимости с участием президента страны Эмомали Рахмона. Праздничные мероприятия в Таджикистане будут проходить до 27 марта.

Туркменистан

Для празднования Новруза в Туркменистане организаторы торжества установили юрты за пределами городов и сел. Под открытым небом жители всей страны танцевали в национальных костюмах, готовили мясо на костре и торговали коврами ручной работы. Гости праздника угощались традиционными блюдами, которые готовились специально для дня весеннего равноденствия. Одним из традиционных праздничных угощений стала проросшая пшеница – сабза.

Фото: tdh.gov.tm

Азербайджан

В Азербайджане праздник продлится до 26 марта. Торжества в стране начались после того, как президент Ильхам Алиев разжег в городе Ханкенди праздничный костер и обратился к своим соотечественникам с поздравительной речью. Азербайджанцы в дни праздников во дворах своих домов расставляют столы, на которые ставят вазы с проросшей пшеницей и подносы с крашеными яйцами. Народ развлекают канатоходцы и традиционные персонажи праздничного фольклора Кёса и Кечаль. Самые яркие события проходят в Баку – в районе Ичеришехер и на Приморском бульваре.