Наурыз в Шымкенте: от этноаулов до цифровых проектов

На главной площади "Астана" в Шымкенте состоялись масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к Наурыз – празднику весеннего обновления, единства и преемственности поколений, сообщает Zakon.kz.

Торжество, собравшее жителей города, ознаменовало начало весеннего обновления, которое в Казахстане традиционно начинается с южных регионов.

В этом году программа реализована в формате декады "Наурызнама", направленной на популяризацию культурного наследия и национальных традиций. На площади были развернуты этноаулы с юртами, организованы выставки народных ремесел, проведены традиционные спортивные игры и открыты гастрономические площадки, демонстрирующие особенности национальной кухни.

Фото: акимат Шымкента

Центральным элементом праздника стали концертная программа и театрализованные постановки с участием известных отечественных исполнителей, среди которых Жұбаныш Жексенұлы, Айдана Меденова, TURAR, Азия и Шаба Әденқұлова. Концертная программа объединила элементы традиционного и современного сценического искусства.

Фото: акимат Шымкента

Особое внимание было уделено инновационной составляющей праздника. Наряду с культурной программой на площади была развернута выставка технологических достижений. Посетители смогли ознакомиться с разработками в сфере робототехники, включая роботов в национальной одежде, интерактивные проекты, посвященные кочевой цивилизации казахского народа, VR-площадки и цифровую юрту.

Фото: акимат Шымкента

Значимой частью экспозиции стали разработки в области искусственного интеллекта, цифрового образования и аддитивных технологий. В числе представленных решений – интеллектуальный образовательный ассистент, предназначенный для сопровождения учебного процесса, а также проекты в сфере беспилотных систем, создаваемые с применением 3D-печати.

Фото: акимат Шымкента

Празднование Наурыза в Шымкенте в 2026 году продемонстрировало гармоничное сочетание культурного наследия и современных технологических решений. Город последовательно развивает формат проведения национальных праздников, интегрируя традиционные ценности с инновациями и формируя современную культурную среду.

В весенние дни Шымкент наполняется атмосферой торжества и обновления, создавая условия для укрепления общественного единства, сохранения национальной идентичности и предоставляя жителям и гостям города яркие и содержательные культурные впечатления.