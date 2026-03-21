#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
События

Наурыз в Шымкенте: от этноаулов до цифровых проектов

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 15:31 Фото: акимат Шымкента
На главной площади "Астана" в Шымкенте состоялись масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к Наурыз – празднику весеннего обновления, единства и преемственности поколений, сообщает Zakon.kz.

Торжество, собравшее жителей города, ознаменовало начало весеннего обновления, которое в Казахстане традиционно начинается с южных регионов.

В этом году программа реализована в формате декады "Наурызнама", направленной на популяризацию культурного наследия и национальных традиций. На площади были развернуты этноаулы с юртами, организованы выставки народных ремесел, проведены традиционные спортивные игры и открыты гастрономические площадки, демонстрирующие особенности национальной кухни.

Фото: акимат Шымкента

Центральным элементом праздника стали концертная программа и театрализованные постановки с участием известных отечественных исполнителей, среди которых Жұбаныш Жексенұлы, Айдана Меденова, TURAR, Азия и Шаба Әденқұлова. Концертная программа объединила элементы традиционного и современного сценического искусства.

Фото: акимат Шымкента

Особое внимание было уделено инновационной составляющей праздника. Наряду с культурной программой на площади была развернута выставка технологических достижений. Посетители смогли ознакомиться с разработками в сфере робототехники, включая роботов в национальной одежде, интерактивные проекты, посвященные кочевой цивилизации казахского народа, VR-площадки и цифровую юрту.

Фото: акимат Шымкента

Значимой частью экспозиции стали разработки в области искусственного интеллекта, цифрового образования и аддитивных технологий. В числе представленных решений – интеллектуальный образовательный ассистент, предназначенный для сопровождения учебного процесса, а также проекты в сфере беспилотных систем, создаваемые с применением 3D-печати.

Фото: акимат Шымкента

Празднование Наурыза в Шымкенте в 2026 году продемонстрировало гармоничное сочетание культурного наследия и современных технологических решений. Город последовательно развивает формат проведения национальных праздников, интегрируя традиционные ценности с инновациями и формируя современную культурную среду.

В весенние дни Шымкент наполняется атмосферой торжества и обновления, создавая условия для укрепления общественного единства, сохранения национальной идентичности и предоставляя жителям и гостям города яркие и содержательные культурные впечатления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: