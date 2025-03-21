В какие игры можно поиграть, отдыхая на природе

В выходные дни многие поедут на природу веселой компанией или с детьми. Весна – самое время вспомнить про игры на свежем воздухе. Zakon.kz сделал подборку возможных игр, которые разнообразят досуг.

Наступила календарная весна, открыв сезон отдыха на природе. В Казахстане начались длительные и долгожданные праздничные дни по случаю Наурыза, и многие запланировали семейные выезды на природу и за город.

Отправляясь на свежий воздух, самое время позаботиться не только об угощениях, но и о развлечениях. Вытаскиваем спортивный инвентарь, игральные карточки и прочую атрибутику для веселого времяпрепровождения. Не стесняйтесь впасть в детство, ведь это снимет напряжение и позволит забыть о ежедневной суете и насущных будничных делах.

Ознакомьтесь с играми, ведь наверняка вы вспомните некоторые из детства.

Настольные игры

Этого вида игр большое множество. Суть большинства из них – дойти первым до финиша.

Настольные игры также направлены на то, чтобы развивать такие необходимые в нашей жизни качества, как логическое мышление, умение предвидеть ситуацию, находить выход из сложного положения.

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Взрослым наверняка понравятся такие игры, как Uno, "Мафия", "Монополия", "Имаджинариум". Есть более сложные варианты настольных игр, на которые нужно больше времени (например, "Манчкин" и "Эволюция").

"Уно"

Эта динамичная игра уже очень много лет возглавляет все топы настольных игр. Подойдет для любой компании от двух до десяти человек.

Фото: pixabay

Правила очень простые – каждый игрок получает по семь карт, и еще одна кладется на стол. С нее и начинается игра. Каждый по очереди выкладывает карту того же цвета или номинала, а если такой нет – берет из колоды. Необходимо избавиться от всех карт на руках и успеть крикнуть "Уно", когда у вас останется только одна. Игра крайне затягивающая и азартная, она развивает реакцию и логическое мышление.

"Имаджинариум"

Для этой игры нужна компания из 7-8 человек. Суть игры заключается в придумывании ассоциаций к необычным картинкам. Поверьте, вашей фантазии будет где разгуляться. Игроки получают на руки по шесть карт. Каждый ход один из игроков становится ведущим и загадывает ассоциацию на одну из своих карточек, говорит ее вслух остальным и выкладывает на стол загаданную карточку в закрытую. Остальные находят в своих карточках что-то более подходящее на эту ассоциацию и также выкладывают карту рубашкой вверх. Все карты перемешиваются и только потом переворачиваются. Ведущий ничего не комментирует, а остальные пытаются угадать, какая картинка его.

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"Дженга"

Первый набор был выпущен в продажу в 1974 году. В нее можно играть одному или компанией до четырех человек. Она отлично подойдет детям, начиная с 6-летнего возраста. Правила известны многим: сначала из имеющихся брусков из плотного дерева, толщина которых чуть меньше ширины, выстраивается ровная башня. Затем игроки по очереди вытаскивают бруски и ставят их наверх башни. Главное – не обрушить ее, а это не так-то просто.

"Запретный остров"

В этой игре необходимо сражаться не друг с другом, а против самой игры. Команде предстоит отыскать ценные артефакты. Но вот незадача – остров начинает тонуть. Героям нужно как можно скорее отыскать все предметы, собрав карточки с их изображением и обменяв в специальном месте, и улететь прочь.

Каждую игру остров "выстраивается" заново, локации меняют свои места, игроки случайным образом получают специальности, дающие особые свойства, к тому же можно настраивать сложность игры, увеличивая скорость затопления, так что интерес сохранится надолго.

"Эволюция"

Игру, основанную на реальных экосистемах, придумал кандидат биологических наук Дмитрий Кноре. Игра подойдет как взрослым, так и детям от 12 лет, которые смогут в игровой форме познакомиться с принципами эволюции. Игрокам предлагается комбинировать свойства животных, развивать свою популяцию, бороться за выживание и занимать доминирующее положение в экосистеме. Каждый ход состоит из четырех фаз: развития, определения кормовой базы, питания и вымирания. Игра начинается довольно мирно, но чем ближе к финишу, тем азартнее становятся участники. Здесь нет единой выигрышной стратегии, финал всегда непредсказуем.

Нельзя не отметить, что даже самые простые настольные игры полезны. Они улучшают работу мозга, стимулируя его зоны, которые ответственны за наши мысли и воспоминания, а значит, благодаря играм мы тренируем наши навыки в решении проблем и принятии сложных решений.

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"Мем батл"

Популярная настольная игра, рассчитанная на веселую и шумную компанию. Игрокам выдается два типа карточек – одни описывают какие-либо жизненные ситуации, другие изображают известные интернет-мемы. Смысл в том, что вы должны подобрать наиболее подходящую предложенным обстоятельствам картинку, да так, чтобы ваш графический "панч" оказался смешнее и остроумнее, чем у соперников.

"Мем батл" существует в разных вариантах на любую тематику. В колоде до 200 карточек.

"Я никогда не…"

Играть веселее в большой компании, особенно если не все участники хорошо знакомы друг с другом. Но можно поиграть вдвоем-втроем. Главное правило – нужно быть честным.

Суть игры простая: каждый по очереди говорит, что он никогда не делал. Например, никогда не нырял, никогда не летал на самолете, никогда не пил водку, никогда не целовался с малознакомым человеком – все зависит от чувства юмора и степени раскрепощенности людей в компании. Другие игроки вспоминают, делали ли названное действие они, и если да, то выполняют что-то, загаданное другими игроками. Можно вначале записывать баллы, а потом озадачить проигравшего.

Эта игра – не только способ весело провести время, но и возможность узнать больше друг о друге и найти новые темы для беседы.

Подвижные игры

Бадминтон

Цель игры заключается в том, чтобы заставить противника пропустить удар и позволить волану приземлиться на "вражеской" стороне. Обычно в игре участвуют от двух до четырех человек. Но для этого развлечения необходим инвентарь – ракетки и волан.

Фото: pixabay

Но, несмотря на кажущуюся простоту занятия, бадминтон технически непростая игра. Для нее нужна ровная площадка и в идеале сетка. Но на природе можно сыграть в упрощенную версию, без сетки и разметки. Бадминтон – очень увлекательная игра, которая зависит не только от возможности бегать и маневрировать, но и выносливости.

"Крокодил"

Смысл игры в следующем: нужно угадать слово и набрать больше всего очков. Для возможности сыграть нужно не менее трех человек. Если вы заранее не успели приобрести одноименную настольную игру, вам может быть достаточно наличие смартфона.

Правила очень просты: участникам озвучивают условия игры, они вытаскивают по очереди карточки и показывают то, что там написано или изображено. Важно в процессе не употреблять слова, а справляться только с помощью движений.

Сыграть в "Крокодила" можно даже спонтанно, без подготовки и ведущего. Чем больше компания, тем лучше и веселее получится. Сначала определите, какие слова будете загадывать (например, только существительные). Затем любой человек (он сам себе должен придумать слово) встает и начинает без слов и звуков изображать слово. Тот, кто угадал, получает балл (количество баллов лучше записывать в заметки на смартфоне). Затем угадавший начинает изображать свое слово. Игра продолжается до тех пор, пока один из участников не наберет, допустим, пять баллов.

Фото: pixabay

Фрисби

Цель игры – передать пластиковый летающий диск (фрисби) пасом своему участнику команды на сторону противника. В игре принимают участие от четырех человек.

В фрисби, или алтимат, играют на ровной поляне или поле. Нужно разделить участников на две команды. Игроки одной команды перекидывают диск друг другу и пытаются занести его в голевую зону противника. Игрок, который поймал фрисби, не может бегать по полю.

Игроки противоположной команды должны поймать диск в воздухе или вынудить соперников сделать неточный пас. Следует учесть, что, пытаясь отобрать летающую тарелку, нельзя касаться того, кто ею владеет. Побеждает та команда, которая сумела передать фрисби на сторону противника.