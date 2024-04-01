Весенний день в парке: игры для веселья с детьми

Отличное решение для весеннего выходного дня – пойти с детьми в любимый парк и сыграть в игры. Zakon.kz сделал подборку развлечений, в которые могут играть дети разных возрастов, и их число может быть любым.

Что такое весна для детей – это игры и развлечения на улице, солнечные лучи, возможность общаться со сверстниками, и весело провести время с родителями.

Весенние игры для детей младшей группы

Для игр на улице понадобятся различные предметы, о которых необходимо позаботиться загодя.

Мыльные пузыри

Пускать мыльные пузыри любят дети в любом возрасте. Игра очень проста, и даже маленький ребенок легко с ней справиться, а наблюдать за тем как летают мыльные пузыри, гуляя в парке, весной – огромное удовольствие. Понадобиться только наборы для пускания мыльных пузырей и хорошая погода.

Найти клад

Возьмите из дома какую-нибудь игрушку или поделку – это будет ваш клад. Придя в парк с детьми, попросите их закрыть глаза, и спрячьте клад за пенек или дерево, и т.д.. Важно, чтобы его было легко найти. Первый, кто найдет клад, тот победил, и может спрятать клад снова.

Найти пару

Ведущий раздает всем детям разноцветные кружки или флажки, заранее вырезанные дома. Важно, чтобы этих предметов было по двое, например, два желтых кружках, два зеленых флажка и т.д. Затем раздайте по одному предмету каждому ребенку. Когда все предметы розданы, объясните детям, в чем смысл игры – дети играют и веселятся пока не услышат команду взрослого (ведущего) – Найди пару! В этот момент играющие дети должны начать поиски своей пары, а найдя (два желтых кружка, два зеленых флажка и т.д.) – встать вместе, взявшись за руки. Если кто-то не сумел найти пару, тот проиграл.

Фото: freepik

Солнце-дождь

На асфальте нужно нарисовать большой круг мелом, дети встают в него. Ведущий объясняет детям правила игры: если звучит команда – солнце, то все выбегают из круга, и начинают бегать и прыгать. Если звучит команда - дождь, то все "прячутся" в круг. Можно называть несколько раз подряд одну и ту же команду, от этого детям только веселее играть.

Оживить предмет

Игра для одного ребенка на улице, предназначена для самых маленьких. Дома заранее вырезается из бумаги глазки, идя на прогулки, возьмите, также немного пластилина. Придя в парк, предложите малышу оживить дерево или скамейку, показав предварительно, как это можно сделать. Глазки приклеивают к дереву так, чтобы оно "ожило".

Игры на 5 баллов для детей постарше

Колечко

В эту игру лучше играть нескольким детям и взрослым. Предложите участникам сесть на скамеечку, и сложить руки ладошками вместе. Ведущий кладет себе в ладоши колечко. Его цель – незаметно передать кольцо в ладоши сидящему игроку, а тому вырваться со скамейки, задача сидящих игроков – задержать игрока с колечком, чтобы он не мог вырваться. Если он не сможет выскочить, то он – проиграл, и остается играть дальше на скамейке, а голить будет тот же ведущий игрок. Если удалось, то он становиться ведущим и выбирает – кому передать колечко в ладоши.

Наматывание веревки

Это не перетягивание каната, но близко по исполнению. Понадобятся две палки, веревка и флажок, который можно будет привязать посередине веревки. Привязываем флажок на середину веревки, оба игрока расходятся в стороны, у каждого в руках палка и конец веревки. Разойтись нужно на расстояние, при котором веревка будет хорошо натянута. По команде, каждый игрок должен начать наматывать веревку на свою палку, двигаясь таким образов в направлении друг к другу. Кто первым придет к середине, тот победил.

Фото: freepik

Глухой телефон

Дети встают в ряд - один за другим. Последний на ухо шепчет впереди стоящему любое слово, например, таксофон. Тот так же шепотом называет это слово, как он его понял, впереди стоящему игроку. По цепочке слово передается от одного игрока другому до стоящего первым в ряду. Он должен назвать слово, которое ему передали, и которое должно совпасть с тем, что прошептал последний игрок. Обычно это не получается, и всем детям бывает очень весело. Если слово угадано, то первый игрок становить ведущим, а ведущий встает в ряд последним игроком.

Бумажные кораблики

Можно было бы еще назвать эту игру "Узнай своего ребенка". Дети обожают пускать бумажные кораблики. В их фантазии любая лужа – это огромное море. Поэтому вместо запретов, лучше вместе с ребенком, дома сделать несколько разноцветных бумажных корабликов, и отправиться всей семьей в парк. Предложите своему ребенку или детям самим найти "водоем", а еще легенду: откуда уплывает это кораблик, куда он плывет, кто на борту корабля и т.д. Задавая наводящие вопросы, вы поможете развить фантазию у ребенка и немного лучше его узнать.

Рисование на асфальте

Возьмите на прогулку цветные мелки, выберите участок сухого асфальта, и придумайте интересное задание для детей. Можно нарисовать медвежонка, котика или портрет мамы или папы. Что-то можно дорисовать в рисунке ребенка, а что-то он дорисует в вашем изображении.

Подвижные игры на воздухе

Фото: freepik

Спортивный досуг

Весной в парке хорошо покататься вместе с детьми на велосипедах, самокатах, роликах. Можно взять с собой на прогулку корм для птиц, и поехать покормить уточек на пруду. В парках также всегда найдутся места, где можно организовать соревнования – кто быстрее проедет участок дороги. Для остроты и накала можно взять из дома секундомер и блокнот, чтобы фиксировать, кто и за какое время прошел дистанцию. Если дети постарше, то в качестве зачетной трассы, можно выбрать периметр парка. А в качестве приза – поход в любимое кафе.

Мяч

Мяч – отличный предмет для веселых и активных игр в парке. С детьми постарше можно поиграть в "Вышибалы". Нужно разделиться на две части: первая группа встает друг напротив друга, а посередине вторая группа команды. Задача – попасть мечом по игроку противоположно команды, и выбить его из игры. Если получилось выбить всех игроков внутри, то первая команда победила. Если кто-то из игроков внутри поймал мяч, то их команда победила, и команды меняются местами – проигравшие встают внутрь.

Квест – пираты и клад

Это игра для более старшего возраста детей, чем "Найди клад". Вначале взрослым нужно придумать сценарий игры: тема (играем в детектива, который ищет клад, зарытый преступником, или это добыча пиратов). Решаем, как будут продвигаться дети от пункта к пункту; где эти пункты будут расположены, и придумать задания, которые детям нужно выполнить на каждом пункте. Задания должны быть простыми: спеть песню, три раза подпрыгнуть, сложить два плюс два и т.д. Примерный сценарий: пираты зарыли клад (под деревом), но чтобы узнать, где - нужно пройти пять точек на карте, и на каждом проделать какое-то задание. Пункты для остановок можно назвать, к примеру, "Сундук старого моряка" или "Бухта везучих" и т.д. Получиться весело и креативно.

Ранее Zakon.kz рассказывал о лучших играх и занятия для всей семьи уютными домашними вечерами. Статью можно прочесть здесь.