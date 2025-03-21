День единства и солидарности: как Наурыз объединяет народы

Сегодня, 21 марта 2025 года, в рамках декады Наурызнама в Казахстане прошел День солидарности, передает корреспондент Zakon.kz.

Празднование Наурыза объединяет всех людей, находящихся в Казахстане и за его пределами. Сегодняшний день в рамках декады Наурызнама символизирует взаимное уважение, сплоченность и признание вклада предков в сохранение культурного наследия.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В разных уголках страны проходят мероприятия, отражающие богатство национальной культуры, силу традиций и творческий потенциал народа. Концерты, ярмарки, благотворительные акции и фестивали искусства становятся символами солидарности, укрепляя чувство общности и гордости за свою историю.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Например, на площадке выставочного центра ЭКСПО второй год подряд проходит ярмарка ремесленников с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На ярмарку съехались ювелиры, мастера керамики и ковроткачества из Китая, Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Башкортостана, Таджикистана и Кыргызстана, а также разных уголков России.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Благодаря этому, помимо привычных для Казахстана национальных сувениров, здесь можно найти уникальные изделия из бивня мамонта и клыка моржа.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Например, Хэ Айцюнь приехал в Казахстан из Китая впервые. Он поделился, что здесь чувствует себя как дома – очень комфортно.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Мы выбрали товары, которые представляют особую ценность у нас. Например, этот шар, который могут сделать только у меня на Родине. Он имеет секреты, передаваемые из поколения в поколение только мальчикам. Он вырезан из цельного куска бивня мамонта, без разрезов и склеивания", – рассказал он.

По его словам, в Китае это считается высшим уровнем мастерства.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Мы прилетели с Чукотки – самого северо-восточного поселения на берегу Чукотского моря, между Тихим и Ледовитым океанами. Мы граничим с Аляской и привезли изделия из клыка моржа. Наша фабрика производит разную продукцию – сюжетные композиции с фигурками, гравировку на клыках. Это то, чем мы знамениты. Людей удивляет не только то, что мы прибыли издалека, но и масштаб наших изделий. Нашей фабрике скоро 100 лет, и мы передаем свое мастерство из поколения в поколение. В Казахстане мы впервые, и нас поразила красота города. Все, с кем мы столкнулись, добродушные, вежливые, воспитанные. О Наурызе я слышала, но узнала больше именно здесь. Даже не представляла, что его отмечают так масштабно, как Новый год. Казахстан очень понравился – удивительная страна", – озвучила директор косторезной мастерской Александра Ныпевги.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Саима Гилязутдинова из Башкортостана. Тоже приехала в Казахстан впервые, и первым делом она отметила красоту столицы и доброту людей.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"У нас семейное ателье, названное в честь нашей бабушки. Мы много лет занимаемся пошивом стилизованной одежды. В Башкортостане тоже очень популярна национальная одежда. Ее носят на праздники, концерты и официальные мероприятия, как и в Казахстане. Я благодарна за приглашение на это мероприятие. Здесь потрясающе красивые люди, их костюмы прекрасны, и сегодня был великолепный концерт. На ярмарке много ремесленников, и мы уже познакомились со многими. Это объединяет", – сказала Саима Гилязутдинова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По ее словам, особое внимание посетители уделяют ручной работе.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"То, что мы привезли, больше интересует наших земляков – башкир и татар. Часто подходят, но казахстанцы тоже проявляют любопытство: рассматривают, примеряют, фотографируются. Больше всего покупают головные уборы и нагрудные украшения. Я заметила, что здесь очень приветливые люди, как и у нас. Ведь мы соседи. В Башкортостане Наурыз так же широко отмечают: приглашают представителей разных национальностей, готовят огромный казан плова, проводят обряды, устраивают ярмарки. Мне очень повезло попасть на ваш праздник. В Башкортостане Наурыз байрам не настолько принято праздновать в кругу семьи. Возможно, сейчас я больше пойму значимость праздника", – озвучила Саима Гилязутдинова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Земфира Исмаилова приехала из Азербайджана и второй год подряд празднует Наурыз в Казахстане. Она поделилась, что ее впечатлил потрясающий концерт. В особенности казахстанские певцы.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"В Азербайджане Наурыз тоже отмечают очень грандиозно. Каждый год проходит шествие каравана. В нем участвуют девушки в роскошных нарядах, украшенный верблюд и свита, за которой следуют богатыри с мечами. Это зрелищная шоу-программа, которая длится около двух часов и проходит по центру города. Завершается шествие в Старом городе, где зажигается центральный костер. Мы готовим кингял – блюдо, похожее на бешбармак. Также у нас около 200 видов плова, долма, разнообразные салаты. Праздник отмечают в кругу семьи, а в последующие дни ходят в гости к родственникам", – продолжила Земфира Исмаилова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Она привезла с собой ковровые изделия и керамические сувениры.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Люди больше обращают внимание на мой костюм. Очень много комплиментов нашему национальному наряду, многие фотографируются со мной, интересуются процессом создания ковров. Особое внимание привлекает ткатский станок", – рассказала Земфира Исмаилова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На ярмарке можно заметить, как люди делятся своими традициями, знакомятся с национальными особенностями друг друга, пробуют блюда разных кухонь и открывают для себя искусство народных мастеров.