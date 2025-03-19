День обновления: жители и предприниматели Астаны присоединились к масштабной уборке города

Сегодня, 19 марта 2025 года, в рамках декады "Наурызнама" в столице проходит День обновления. В честь этого события астанчане вышли на генеральную уборку, наводя порядок после долгой зимы, передает корреспондент Zakon.kz.

В стране продолжается декада "Наурызнама", и сегодня в шестой день проходит "Жанару күні – День обновления", который традиционно посвящен уборке и посадке деревьев – символу обновления и роста.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В столице активно готовятся к встрече Наурыз мейрамы. На улице +6 градусов, и в воздухе уже ощущается пробуждение природы и приближение тепла. Впервые за долгое время астанчане вышли на улицы в легких куртках и кофтах, наслаждаясь первыми по-настоящему весенними днями.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, с самого утра жители могли услышать пение птиц, которые наконец-то вернулись после долгой зимы, наполняя город весенними звуками.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В честь Дня обновления жители Астаны вышли на масштабную уборку, чтобы встретить весну в чистоте и порядке.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Уборка проходит во всех районах столицы – астанчане выходят целыми дворами, чтобы навести порядок.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Теплая погода в столице держится уже несколько дней, а вместе с этим в городе стали активно таять сугробы. Чтобы избежать локальных подтоплений, коммунальные службы принялись оперативно собирать и вывозить остатки снега.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Чиновники отмечают, что зима в этом году в Астане выдалась снежной. Только из района Есиль коммунальщики вывезли больше полутора миллионов кубометров снега. В акимате даже подсчитали количество вывезенного снега и выяснилось, что из него можно было бы слепить около 40 монументов "Байтерек".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Мы уделяем особое внимание благоустройству нашего района. Совместно с КСК, ОСИ и представителями малого и среднего бизнеса мы организовали субботники, чтобы сделать окружающую среду чище и уютнее. Сегодня на уборку (в районе Есиль. – Прим. ред.) вышли около 2000 человек, что показывает активное участие и ответственность жителей района", – озвучила советник акима района Есиль Куралай Слямбекова.

По ее мнению, такие инициативы не только помогают поддерживать чистоту, но и укрепляют дух единства и взаимопомощи в обществе.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что столичные коммунальные службы работают ежедневно в три смены. Однако, несмотря на их регулярную уборку, жительница дома "Нурсая-1" отметила, что в городе еще остается много работы.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Вот к Наурызу проводим субботник – снег тает, а из-под него появляется мусор. Убираем, наводим порядок, ведь сегодня День очищения! Наши родители говорили, что в этот день нужно очищать не только свой дом, но и свои мысли – думать о хорошем. И погода располагает: в город пришло тепло, люди улыбаются, радуются солнцу", – дополнила она.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В акимате Астаны также добавили, что к масштабной акции присоединились более 7 тысяч представителей бизнеса. В рамках экологической акции проводилась не только уборка улиц, но и промывка мостов, ограждений, тротуаров, дорожных и указательных знаков, а также очистка сетей ливневой канализации и ликвидация несанкционированных свалок. Помимо этого, в некоторых районах провели ремонт фасадов домов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что еще в начале марта Астану засыпало снегом, а 6 марта на столицу обрушалась метель.