#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Статьи

День обновления: жители и предприниматели Астаны присоединились к масштабной уборке города

Наурызнама, Астана, уборка , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:44 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Сегодня, 19 марта 2025 года, в рамках декады "Наурызнама" в столице проходит День обновления. В честь этого события астанчане вышли на генеральную уборку, наводя порядок после долгой зимы, передает корреспондент Zakon.kz.

В стране продолжается декада "Наурызнама", и сегодня в шестой день проходит "Жанару күні – День обновления", который традиционно посвящен уборке и посадке деревьев – символу обновления и роста. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В столице активно готовятся к встрече Наурыз мейрамы. На улице +6 градусов, и в воздухе уже ощущается пробуждение природы и приближение тепла. Впервые за долгое время астанчане вышли на улицы в легких куртках и кофтах, наслаждаясь первыми по-настоящему весенними днями.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, с самого утра жители могли услышать пение птиц, которые наконец-то вернулись после долгой зимы, наполняя город весенними звуками.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В честь Дня обновления жители Астаны вышли на масштабную уборку, чтобы встретить весну в чистоте и порядке. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Уборка проходит во всех районах столицы – астанчане выходят целыми дворами, чтобы навести порядок.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Теплая погода в столице держится уже несколько дней, а вместе с этим в городе стали активно таять сугробы. Чтобы избежать локальных подтоплений, коммунальные службы принялись оперативно собирать и вывозить остатки снега.   

, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:44

Уборка, Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:44

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Чиновники отмечают, что зима в этом году в Астане выдалась снежной. Только из района Есиль коммунальщики вывезли больше полутора миллионов кубометров снега. В акимате даже подсчитали количество вывезенного снега и выяснилось, что из него можно было бы слепить около 40 монументов "Байтерек".  

Астана, уборка, наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:44

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Мы уделяем особое внимание благоустройству нашего района. Совместно с КСК, ОСИ и представителями малого и среднего бизнеса мы организовали субботники, чтобы сделать окружающую среду чище и уютнее. Сегодня на уборку (в районе Есиль. – Прим. ред.) вышли около 2000 человек, что показывает активное участие и ответственность жителей района", – озвучила советник акима района Есиль Куралай Слямбекова. 

По ее мнению, такие инициативы не только помогают поддерживать чистоту, но и укрепляют дух единства и взаимопомощи в обществе. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что столичные коммунальные службы работают ежедневно в три смены. Однако, несмотря на их регулярную уборку, жительница дома "Нурсая-1" отметила, что в городе еще остается много работы.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Вот к Наурызу проводим субботник – снег тает, а из-под него появляется мусор. Убираем, наводим порядок, ведь сегодня День очищения! Наши родители говорили, что в этот день нужно очищать не только свой дом, но и свои мысли – думать о хорошем. И погода располагает: в город пришло тепло, люди улыбаются, радуются солнцу", – дополнила она. 

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В акимате Астаны также добавили, что к масштабной акции присоединились более 7 тысяч представителей бизнеса. В рамках экологической акции проводилась не только уборка улиц, но и промывка мостов, ограждений, тротуаров, дорожных и указательных знаков, а также очистка сетей ливневой канализации и ликвидация несанкционированных свалок. Помимо этого, в некоторых районах провели ремонт фасадов домов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что еще в начале марта Астану засыпало снегом, а 6 марта на столицу обрушалась метель. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Опасность клещей: что нужно знать перед поездкой на природу
Статьи
17:36, 19 марта 2025
Опасность клещей: что нужно знать перед поездкой на природу
Почему бюджетники становятся "профессиональными вкладчиками" в финпирамиды и как с этим борются госорганы
Статьи
12:28, 19 марта 2025
Почему бюджетники становятся "профессиональными вкладчиками" в финпирамиды и как с этим борются госорганы
Перед законом все равны: глава МВД высказался о неотвратимости наказания и сознательности общества
Статьи
11:30, 19 марта 2025
Перед законом все равны: глава МВД высказался о неотвратимости наказания и сознательности общества
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: