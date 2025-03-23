Сохраняя традиции: как отметили Наурыз в странах Центральной Азии, Азербайджане и США

Праздник Наурыз ежегодно отмечают около 300 млн человек по всему миру. Особенно с большим размахом его проводят в странах Центральной Азии. Как в этом году прошли торжества, посвященные весеннему обновлению и началу нового жизненного цикла, в материале Zakon.kz.

Узбекистан

В этом году в Ташкенте главные торжества, посвященные празднованию Наурыза, проходили в парках "Янги Узбекистон" и "Навруз". Гостей ждали концерты, театрализованные представления и ярмарки.

Фото: president.uz

Праздничные мероприятия прошли во всех районах узбекской столицы. 19 марта в парке Tashkent City были организованы интерактивные площадки с ремесленниками и национальными видами спорта. 20 марта в Юнусабадском районе на территории "Узэкспоцентра" прошли концерт и выставка народного искусства. В парке "Анхор" гостей ждали шоу канатоходцев и мюзикл "Али-Баба и 40 разбойников".

Фото: president.uz

Масштабные гуляния прошли 21 марта в культурном центре Human House, где состоялся Sumalyak Party. Гостей встречали музыкальные коллективы столицы, праздничное угощение и традиционный сумаляк — символ обновления и достатка.

Кыргызстан

В Бишкеке главные торжества традиционно также развернулись 21 марта на площади Ала-Тоо. Уже с 10:00 здесь началась официальная часть, а с 12:30 стартовала большая концертная программа с участием звезд кыргызской эстрады.

Фото: gow.kg

Гостей ждала не только национальная музыка, но и выставки, ярмарки народных ремесел и спортивные игры. Также в Бишкеке состоялись спортивные турниры, ярмарки и фестивали традиционной кухни. Так, 22 марта стартовал теннисный турнир "Нооруз-2025", который продлится несколько дней.

Туркменистан

Новруз в Туркменистане широко отмечают два дня – 21 и 22 марта. Концерты и масштабные гуляния в эти дни по традиции проходили во всех регионах страны. Самое большое празднование состоялось в долине Ахала, что в 18 км к востоку от Ашхабада.

Фото: tdh.gov.tm

Организаторы мероприятия приготовили для гостей красочный базар, на котором можно было увидеть национальные сувениры, головные уборы, музыкальные инструменты, предметы быта, расписные горшки, ковры и украшения. Праздничная торговля сопровождалась старинными мелодиями и песнями.

Фото: tdh.gov.tm

В долине Ахала можно было увидеть соревнования в различных национальных видах спорта Туркменистана, таких как борьба – гореш, борьба на козлах, стрельба из лука, а также хождение по канату и его перетягивание.

Таджикистан

В Душанбе Навруз отметили с особым размахом. 20 марта в стране стартовал IV Международный форум "Навруз Душанбе — ось культурно-туристических связей".

21 марта в Парке Победы столицы Таджикистана прошла торжественная встреча праздника, а вечером на площади "Истиклол" состоялся большой концерт с участием звезд таджикистанской эстрады.

22 марта в парке "Ирам" все жители и гости Душанбе смогли попробовать традиционные угощения таджикского народа на фестивале под названием "Национальные блюда".

Азербайджан

В Азербайджане праздник продлится до 26 марта. Азербайджанцы в дни праздника во дворах своих домов расставляют столы, на которые ставят вазы с проросшей пшеницей и подносы с крашеными яйцами. Народ развлекают канатоходцы и традиционные персонажи праздничного фольклора Кеса и Кечаль. Самые яркие события проходят в Баку – в районе Ичеришехер и на Приморском бульваре.

Соединенные Штаты Америки

Отметили Наурыз и в Соединенных Штатах Америки. Официальное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы состоялось в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Организаторами выступили представители Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула, что в мире конфликтов дух Наурыза является ценнейшим подарком, вдохновляющим на преодоление разногласий и стремление к миру и взаимному уважению.

Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Официальная часть мероприятия завершилась дегустацией национальных блюд стран-организаторов.

Казахстан угостил гостей традиционными праздничными блюдами, неизменно украшающими щедрый стол в дни Наурыз мейрамы.