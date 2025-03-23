Сохраняя традиции: как отметили Наурыз в странах Центральной Азии, Азербайджане и США
Узбекистан
В этом году в Ташкенте главные торжества, посвященные празднованию Наурыза, проходили в парках "Янги Узбекистон" и "Навруз". Гостей ждали концерты, театрализованные представления и ярмарки.
Фото: president.uz
Праздничные мероприятия прошли во всех районах узбекской столицы. 19 марта в парке Tashkent City были организованы интерактивные площадки с ремесленниками и национальными видами спорта. 20 марта в Юнусабадском районе на территории "Узэкспоцентра" прошли концерт и выставка народного искусства. В парке "Анхор" гостей ждали шоу канатоходцев и мюзикл "Али-Баба и 40 разбойников".
Фото: president.uz
Масштабные гуляния прошли 21 марта в культурном центре Human House, где состоялся Sumalyak Party. Гостей встречали музыкальные коллективы столицы, праздничное угощение и традиционный сумаляк — символ обновления и достатка.
Кыргызстан
В Бишкеке главные торжества традиционно также развернулись 21 марта на площади Ала-Тоо. Уже с 10:00 здесь началась официальная часть, а с 12:30 стартовала большая концертная программа с участием звезд кыргызской эстрады.
Фото: gow.kg
Гостей ждала не только национальная музыка, но и выставки, ярмарки народных ремесел и спортивные игры. Также в Бишкеке состоялись спортивные турниры, ярмарки и фестивали традиционной кухни. Так, 22 марта стартовал теннисный турнир "Нооруз-2025", который продлится несколько дней.
Туркменистан
Новруз в Туркменистане широко отмечают два дня – 21 и 22 марта. Концерты и масштабные гуляния в эти дни по традиции проходили во всех регионах страны. Самое большое празднование состоялось в долине Ахала, что в 18 км к востоку от Ашхабада.
Фото: tdh.gov.tm
Организаторы мероприятия приготовили для гостей красочный базар, на котором можно было увидеть национальные сувениры, головные уборы, музыкальные инструменты, предметы быта, расписные горшки, ковры и украшения. Праздничная торговля сопровождалась старинными мелодиями и песнями.
Фото: tdh.gov.tm
В долине Ахала можно было увидеть соревнования в различных национальных видах спорта Туркменистана, таких как борьба – гореш, борьба на козлах, стрельба из лука, а также хождение по канату и его перетягивание.
Таджикистан
В Душанбе Навруз отметили с особым размахом. 20 марта в стране стартовал IV Международный форум "Навруз Душанбе — ось культурно-туристических связей".
21 марта в Парке Победы столицы Таджикистана прошла торжественная встреча праздника, а вечером на площади "Истиклол" состоялся большой концерт с участием звезд таджикистанской эстрады.
22 марта в парке "Ирам" все жители и гости Душанбе смогли попробовать традиционные угощения таджикского народа на фестивале под названием "Национальные блюда".
Азербайджан
В Азербайджане праздник продлится до 26 марта. Азербайджанцы в дни праздника во дворах своих домов расставляют столы, на которые ставят вазы с проросшей пшеницей и подносы с крашеными яйцами. Народ развлекают канатоходцы и традиционные персонажи праздничного фольклора Кеса и Кечаль. Самые яркие события проходят в Баку – в районе Ичеришехер и на Приморском бульваре.
Соединенные Штаты Америки
Отметили Наурыз и в Соединенных Штатах Америки. Официальное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы состоялось в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Организаторами выступили представители Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула, что в мире конфликтов дух Наурыза является ценнейшим подарком, вдохновляющим на преодоление разногласий и стремление к миру и взаимному уважению.
Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Официальная часть мероприятия завершилась дегустацией национальных блюд стран-организаторов.
Казахстан угостил гостей традиционными праздничными блюдами, неизменно украшающими щедрый стол в дни Наурыз мейрамы.