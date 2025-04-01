Казахстанский "рубин" покоряет Лондон: девушка из Алматы шьет костюмы для королевских семей

23-летняя Лааль Авгамбаева родилась и выросла в Алматы. Столь необычное имя ей дала мама, в переводе с персидского оно означает "рубин". Девушка считает, что в свое время мама упростила ей задачу, избавив ее от поиска творческого псевдонима. Zakon.kz побеседовал с будущим дизайнером.

Она мечтала стать дизайнером одежды с детства и всегда оставалась верной своей мечте. Став подростком, не мучилась с выбором будущей профессии и без раздумий поступила в колледж по специальности "дизайн одежды". Лааль выросла в художественной среде. Ее мама – художник и дизайнер по текстилю. Девочка с детства была окружена искусством.

Как многие девочки, в детстве она шила одежду для кукол. В 13 лет у нее даже был небольшой бизнес – интернет-магазин, через который она продавала одежду для кукольников-коллекционеров со всего мира, включая Россию и Америку. Сейчас Лааль считает, что это был довольно интересный опыт, который оставил положительный след в ее становлении как будущего дизайнера модной одежды. Сшить крошечную одежду для кукол непросто, нужно проявлять особое внимание к каждой детали.

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

Сейчас Лааль обучается на 2-м курсе колледжа моды в Лондоне по специальности bespoke tailoring. В переводе с английского это означает "сшитый на заказ". Она – будущий портной. Молодой девушке пришлось знатно потрудиться, чтобы попасть в это учебное заведение. Она даже собирала средства, чтобы поступить туда. Речь шла о сумме в 37 тыс. фунтов стерлингов (примерно 25 млн тенге. – Прим. авт.). Для казахстанской семьи это были баснословные деньги: мама Лааль – учитель рисования. 24 тысячи из этой суммы предназначались для оплаты учебы. Еще 13 тысяч фунтов стерлингов, по британскому визовому правилу, должны были быть на счету девушки, чтобы ее впустили в страну.

В этой ситуации они решили искать деньги самыми разными способами: объявили сбор, продавали картины мамы и даже пытались продать квартиру. Сейчас девушка считает, что это был опрометчивый шаг. Приглашение на учебу Лааль получила в период карантина, а поступить в заветный колледж она смогла лишь спустя четыре года. И все эти годы администрация колледжа ждала талантливую девушку из Казахстана. Конкуренция, к слову, была серьезная. Тогда на одно место поступило 250 заявок. После четырех лет абсолютно бесполезных попыток, наконец, появился спонсор в лице одного из казахстанских предпринимателей.

"Я почти потеряла надежду. Четыре года колледж ждал меня, отказывал другим, и было бы совершенно справедливо, если бы они мне отказали и не поверили в то, что я приеду. Следующей проблемой стало получение британской визы. Ведь требовалось, чтобы на моем счету лежала определенная сумма денег и она была неподвижна в течение какого-то времени. Но за несколько дней мы решили все вопросы. Случилось чудо: именно в этот год визовая система Великобритании пошла на уступки, и я попала под новые критерии". Лааль Авгамбаева

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

Лозунг курса, на котором учится алматинка, в переводе на русский звучит как "преследование совершенства". Это единственный в Европе подобный курс, и преподается он в лондонском колледже моды, который известен техническими навыками и мастерством своих студентов.

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

По завершении учебы девушка получит специальность мастера индивидуального пошива. Единственное отличие ее от обычных портных – это то, что она будет работать с шерстью. Девушка рассказывает, что Великобритания и Шотландия достигли поразительных высот в производстве шерсти: существуют тонкие, как шелк, полотна с абсолютно потрясающими свойствами. Отличительным качеством шерсти является ее высокая "память" к влажно-тепловой обработке. В стандартном пошиве форма, силуэт, посадка и анатомическое соответствие одежды достигаются за счет конструктивных линий вытачек.

"Помимо этого, мы также формируем костюм под особенности тела, как если бы мы были скульпторами. Мы стараемся сделать такое изделие, которое создаст впечатление, будто всегда принадлежало человеку, предназначалось только ему изначально и всегда будет иметь форму его тела. Исторически эти техники развиваются в Великобритании на протяжении более 400 лет на улице Savile Row. Сэвил Роу прославилась своими известными на весь мир ателье по пошиву костюмов". Лааль Авгамбаева

Фото: Instagram/andersonandsheppard

Сейчас девушка учится и параллельно работает в легендарном ателье Anderson&Sheppard. Ему уже более 100 лет, и оно является одним из основных поставщиков королевского дома. Нынешний король Великобритании предпочитает носить их пальто и костюмы. Помимо него, и другие аристократические семьи разных стран мира выбирают эту марку.

"Сейчас мы боремся за замедление всех процессов в сфере моды. Мы никогда не экономим на материалах, стратегически закладываем очень большие прибавки на швы, которые позволяют нам переделывать и адаптировать существующий костюм под возрастные, физические изменения клиента и даже под изменения образа его жизни. К примеру, был яркий случай с ателье Huntsman, их портные являются одними из лучших в мире. В 2021 году мы получили пальто, сшитое ими в 1921 году. Его принесли не для починки, а для того, что его подогнали под нового обладателя. Это говорит о том, что это вещи фантастического качества и эта ниша модной индустрии требует максимального мастерства". Лааль Авгамбаева

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

"Я уже работала над заказом одного из принцев Катара. Мне колоссально повезло получить место там в качестве мастера ручной отделки. Это финальный этап работы над bespoke-костюмами, и, пожалуй, он больше всего показывает количество ручной работы, вложенной в эти костюмы. Все, что я делаю, это исключительно ручная работа. Я попала туда еще в середине первого курса, что на самом деле небывалая удача. Ведь мы все учимся для того, чтобы после выпуска работать на этой улице. Это 20 ателье, которые находятся на одной улице, и портные приходят туда в юности и уходят на пенсию в возрасте далеко за 70. Один из моих коллег уходил на пенсию в 70 лет, а потом понял, что ему скучно. И он вернулся в наше ателье, сейчас ему 72 года, и он все еще один из активных bespoke-портных. Попасть сюда для меня было огромной честью. Несмотря на то, насколько интенсивное обучение я получаю в своем колледже, я понимаю, что огромную долю того, что я знаю сейчас, является заслугой моего ателье. Оно так же известно тем, что Александр Маккуин (британский дизайнер модной одежды. – Прим. автора) учился здесь шить костюмы. Именно после работы здесь он попал в легендарный университет Central Saint Martins". Лааль Авгамбаева

Фото: Instagram/andersonandsheppard

"Мои преподаватели называют меня инопланетянином, что является большим комплиментом в нашей индустрии. У меня, по сути, нет дополнительных хобби. Моя работа и моя учеба — это одно сплошное развлечение для меня. Не в том плане, что я отношусь к ним несерьезно, а в том, что мне очень нравится это делать. Изучая все техники, я потратила кучу времени. Поэтому единственным моим отличием от большинства моих сверстников является то, что я чуть более зациклена на том, что я делаю. Когда я вижу новый навык, я пытаюсь обучиться ему как можно скорее". Лааль Авгамбаева

Буквально на днях у девушки был показ в холле гильдии портных Лондона. Здание существует с XII века. Это одна из 12 и одна из 6 первых великих ливрейных компаний в столице Великобритании. Здесь проходил престижный конкурс "Золотые ножницы", который существует уже на протяжении 50 лет. Его еще называют "Оскаром мира моды". Лааль попала в список 25 финалистов. Для девушки это было честью. Ведь в конкурсе участвовали либо мастера своего дела, либо те, кто уже работает над дипломной работой.

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

В своей работе молодой дизайнер старается всегда использовать только натуральные ткани. Кроме пользы для организма человека, натуральные материалы экологично разлагаются.

"Я и большинство молодых дизайнеров боремся против fast fashion (дешевая, быстрая и одноразовая одежда. – Прим. автора). Ведь вещи из ненатуральных материалов только ускоряют процесс загрязнения. Именно индустрия моды является вторым источником загрязнения на планете после нефтепроизводства. Это катастрофа. Мы пытаемся бороться с этим, а единственный метод — это остановить производство одежды в том количестве, в котором она производится сейчас. Огромное количество одежды в мире сейчас одноразовое. Искусственные материалы хуже выглядят и совершенно не полезны для человека. Я, как портной индивидуального пошива, хочу внедрить добрую и старую традицию: лучше заказывать меньше одежды, но более качественную, универсальную и изысканную". Лааль Авгамбаева

Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

Самой любимой частью создания изделия девушка называет конструирование костюма. Ей всегда было интересно превращать двухмерную плоскую ткань в трехмерное изделие. И при этом учитывать анатомические особенности тела и дизайнерские особенности своей задумки. Раскрой — один из увлекательных и непростых этапов создания одежды. Девушке очень нравится ручной кропотливый труд. Она стремится к совершенству и постоянно соревнуется сама с собой.



Фото: из личного архива Лааль Авгамбаевой

Что касается казахстанской индустрии моды, то Лааль отметила, что она развивается только благодаря энтузиазму людей, которые в ней работают.

"Причина, по которой я учусь и работаю в Великобритании, связана с тем, что невозможно работать в сфере, которая не существует на уровне сырья. Ведь все материалы, которые используются в Казахстане, к сожалению, не производятся в стране. А еще когда казахстанцы видят пальто казахстанского дизайнера, которое, возможно, существует в единственном экземпляре, и видят футболку от известного бренда, скорее всего, купят футболку. Хотя стоят они одинаково. Причин я не понимаю. Да, есть люди, которые поддерживают отечественных дизайнеров. Поэтому все, что нужно казахстанской индустрии моды, – это чуть больше ресурсов, времени и более устойчивый взгляд потребителя". Лааль Авгамбаева

В будущем девушка мечтает открыть собственный дом моды и создать бренд, который будет уникален не только в дизайнерском плане, но и на уровне качества. Лааль предстоит учиться еще полтора года, после чего она надеется получить выгодное предложение работать и совершенствоваться в любимой сфере.