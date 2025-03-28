Тысячи мертвых сайгаков: стала известна причина гибели животных в Карагандинской и области Улытау

В соцсетях появилось видеосвидетельство большого числа мертвых сайгаков, которых зафиксировали в реке Нура и на льду Кенгирского водохранилища. Число найденных туш диких животных превышает три тысячи особей. Zakon.kz разбирался в ситуации вместе со специалистами и ответственными органами.

По словам очевидцев, туши сайгаков были обнаружены как в Карагандинской области, так и в области Улытау. На кадрах видно, как на снегу и в воде наблюдается скопление мертвых антилоп.

В Комитете лесного хозяйства Минэкологии РК объяснили гибель животных "случаями, связанными с естественной смертностью, учитывая биологию и жизненный цикл сайгаков".

"Механических повреждений на останках не выявлено. По факту утилизации членами комиссии составлены и подписаны соответствующие акты", – добавили в акимате области Улытау.

В Минэкологии РК также пояснили, что случаи обнаружения павших сайгаков были зафиксированы и в других регионах. Но наибольшее количество погибших парнокопытных обнаружили в ареалах естественного обитания в области Улытау и Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях.

Известно, что для таких ситуаций действуют утвержденные алгоритмы межведомственного взаимодействия, координация которых осуществляется через оперативные штабы. Согласно данному алгоритму, туши подлежат утилизации в соответствии с ветеринарным законодательством.

"Работы по утилизации ведутся территориальными и подведомственными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира совместно с акиматами, ветеринарной службой, сотрудниками полиции и МЧС. Всего привлечено более 150 человек. Задействована 51 единица техники". Минэкологии РК

Местные власти подтвердили, что оперативно собирают умерших животных, расчищая водоемы.

В связи с данной ситуацией аким области Улытау поручил очистить территорию города Жезказган от погибших животных. Региональные власти считают, что сайгаки погибли в результате зимнего падежа.

"В результате проведенных работ было обнаружено и утилизировано более 660 туш сайгаков в пределах города Жезказган и 2342 туши в районе города Каражал", – сказали в акимате области Улытау.

Задействованы сотрудники Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Улытау, инспекторский состав РГКП "Охотзоопром", Департамент по чрезвычайным ситуациям, а также представители акиматов городов Жезказган и Каражал. Они совместно вывозят туши на специализированные скотомогильники. Для этого в Жезказгане задействовано шесть единиц спецтехники, а также спецтехника и 11 групп в Каражале.

"В связи с таянием льда на Кенгирском водохранилище в целях безопасности были мобилизованы специальные подразделения, сформированные из сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. Работы по сбору останков сайгаков, погибших в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак, будут продолжены". Акимат области Улытау

За экспертным мнением редакция Zakon.kz обратилась к заведующему Научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МНВО РК Константину Плахову. Териолог считает, что в сложившейся ситуации нет ничего необычного.

"Такое происходит постоянно, просто обычно такими сведениями не спекулируют и не пытаются представить их как массовое явление. В данном случае нет достоверных сведений, что процесс носит массовый характер, как это было, например, в 2015 году. С мертвыми животными работают специалисты и представители уполномоченных органов в области ветеринарии и охраны, воспроизводства и использования животного мира. Не надо им мешать", – сказал Константин Плахов.

По словам зоолога, все живые организмы имеют определенные жизненные циклы, а жизнь любого животного и человека заканчивается смертью.

"Сайгаки в этом процессе не стали исключением. Естественно, что, если максимальная продолжительность их жизни в природе составляет около 12 лет, а средняя 3 – 4 года, то их жизненный цикл заметно короче, чем у людей. Соответственно, при общей численности сайгаков в Казахстане, подсчитанной весной 2004 года (до окота), в 2,8 млн голов (а после окота она увеличилась примерно в полтора раза), какая-то часть поголовья погибает ежегодно, ежемесячно, ежедневно". Константин Плахов

Также специалист считает, что так как антилопы обитают в дикой природе, очевидно, что они подвержены нападению хищников и браконьеров, различным заболеваниям и не обеспечены отборными кормами.

"На сайгаков действуют голод, холод, джуты, засухи, наводнения и прочее. Зима – тяжелый период в жизни любых животных. Кроме того, этот период опасен бескормицей, глубокоснежьем, гололедицей и переохлаждением, а в ноябре-декабре у сайги проходит гон. Самцы покрывают при этом по несколько самок, в результате серьезно истощают свои жизненные силы. Бывает настолько, что далеко не каждый может пережить зиму. Отсюда и гибель от различных причин". Константин Плахов

Также зоолог отметил, что когда сайгаки погибают в теплое время года, это происходит на значительной территории и не выглядит так массово.

"Иное дело, когда от голода сайгаки подходят к населенным пунктам, чтобы найти еду. Здесь для них угрозу представляют даже обычные бродячие собаки, которым в иное время не под силу догнать сайгаков", – считает Константин Плахов.

Он также добавил, что меры, которые предприняты властями региона, позволят сохранить здоровье людей, домашнего скота и различных диких животных. Ведь известно, что Кенгирское водохранилище – крупнейший водоем в области Улытау, который питает регион, являясь основным источником воды в регионе.