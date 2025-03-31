Для соцзащиты особенных казахстанцев нужна прозрачная и понятная система – эксперт

В 2025 году соцзащита населения Казахстана претерпела значительные изменения. Расходы республиканского бюджета на соцсферу достигли 9,6 трлн тенге, что составляет 37,2% от общего объема. А что происходит в сфере соцзащиты людей, состоящих на психиатрическом учете?

На эту тему корреспондент Zakon.kz поговорил с руководителем общественного фонда "Қорғау НR" Алией Абдиновой.

– Социальная защита населения Казахстана – это же не только про пенсии, пособия и поддержку многодетных семей? Насколько защищены казахстанцы, состоящие на психиатрическом учете?

– В плане денежного обеспечения государство хорошо защищает эту категорию граждан. А вот как осваивается бюджет, и прозрачность самой психиатрической системы вызывает вопросы. Я участвовала в рабочих группах по Кодексу РК от 7 июля 2020 года № 360-VI "О здоровье народа и системе здравоохранения", и заметила стремление психиатрической системы к непрозрачности. Например, в той же постановке психиатрического диагноза или недееспособности человека. Как раз эта непрозрачность порождает невозможность защитить свои права людьми, которые когда-то в эту систему попали. При этом государство очень щедро выделяет денежные средства. Возможно, в этом направлении нет четкой ревизии, поэтому и произошел такой перекос. Исходя из кейсов, у меня сложилось мнение, что само по себе государство заботится об этой категории граждан, но как на местах используются эти средства и насколько законодательные акты в этой системе работают – это вызывает вопросы.

Согласно статье 167 нового Кодекса, постановка психиатрического диагноза упрощена, его теперь могут поставить обычные врачи. А мы при рассмотрение проекта закона предлагали ряд изменений для того, чтобы исключить злоупотребления. В первоначальном проекте Кодекса обычным врачам ПСМП (первичная медико-санитарная помощь, то есть обычные поликлиники - прим. автора) передавалась постановка почти всех психиатрических диагнозов. Тогда зачем учиться на психиатра, проходить резидентуру, если любой врач может пройти курс и поставить психиатрический диагноз и выписывать психотропные препараты? Мы добились того, что врачи общей практики могли поставить только и хотя бы восемь диагнозов – легких или пограничных (депрессия, тревожность), но и тогда мы просили, чтобы была прозрачность. Потому, что когда человек попадает в эту систему, он даже не знает, по каким критериям его оценили, и, вполне возможно, психически он здоров, ведь зачастую диагноз "шизофрения" юридически очень выгодный, потому что в дальнейшем позволяет без согласия человека его госпитализировать.

При этом при постановке психического диагноза не проводится физического обследования, нет аудио и видео записей, и человек потом не может его оспорить. При физическом недуге человек может это доказать, пойти к другому врачу, а психиатрический диагноз невозможно проверить, и, попадая в этот замкнутый круг, человек уже не может ничего доказать.

– Вы можете привести какой-то конкретный пример из своей практики?

– У нас есть много кейсов, по которым людям с болезнью щитовидной железы (например, гипотиреоз, который впоследствии подтверждался) ставили диагноз "шизофрения", так как по симптоматике эти заболевания очень схожи. И когда врачи находили истинную причину и вылечивали этот физический недуг, все якобы шизофренические симптомы исчезали, но снять психиатрический диагноз они уже не могли. Этот врачебный вердикт практически невозможно снять, даже если человек обратится в суд, или к другому психиатру. Потому что другой специалист не скажет, что медицинское заключение предыдущего доктора неверно, так как "подставляет" его. И таким образом человек становится заложником диагноза. А если его еще поставили на психучет, то это влечет за собой ряд ограничений: невозможность устроиться на работу на госслужбу, получить родительские права и прочее. Именно непрозрачность системы приводит к нарушению прав человека и финансово давит на государство, потому что состоящим на психучете ежегодно выделяются денежные средства.

– В Казахстане государственная поддержка лиц с психическими заболеваниями осуществляется через систему социальных выплат, основанных на установленной группе инвалидности. В каком размере выделяются деньги состоящим на психучете и недееспособным?

– В 2025 году размеры ежемесячных пособий для I группы лиц с инвалидностью составляют 101 701 тенге, для II группы – 81 364 тенге, для III группы – 55 473 тенге. Эти суммы были увеличены на 6,5% с 1 января 2025 года в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. То есть, в 2024 году размеры пособий были ниже на 6,5% по сравнению с этим годом. В предыдущие годы также проводилась индексация пособий. В 2023 году выплаты увеличивались в два этапа — на 8,5% в январе и на 14,5% в июле, что в сумме составило повышение на 23%. Поэтому государство в этом направлении работает – ежегодно пересматривает и индексирует размеры социальных пособий для лиц с инвалидностью, включая тех, кто состоит на учете по психическим заболеваниям. А у нас таких людей на учете около 300 000 человек в стране. А теперь представьте, кому захочется прозрачной системы, чтобы терять такое огромное финансирование.

– С какими проблемами чаще всего обращаются люди в ваш фонд?

– Есть диагноз "недееспособность", по которому тоже нет четких критериев постановки, и это, по сути, юридическая смерть для человека. Дееспособность – это когда человек своими действиями приобретает или осуществляет гражданские права и создает для себя гражданские обязанности. Проще говоря, может пойти заработать деньги и потратить их, жениться и родить детей. Это все гражданская способность человека нести эти права и обязанности.

У нас был случай, когда женщине с гипотериозом по ошибке поставили шизофрению, а родственник был заинтересован в том, чтобы признать ее недееспособной, чтобы потом присвоить ее имущество. Родственник может обратиться в суд, заявить, что у этого человека есть психиатрический диагноз, давайте признаем его недееспособным. После чего суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу и подтверждает шизофрению, и впоследствии признает его недееспособным. Так, по сути, человек выключается из жизни навсегда. Он ничего не может делать без своего опекуна, в основном это родственники или руководители психинтерната. Факт признания человека недееспособным тоже четко не прописан в законодательстве. В стране очень многих людей признают недееспособными, которые при этом самостоятельно живут, работают, распоряжаются деньгами, то есть у них есть все критерии дееспособности, но при этом юридически они недееспособны, соответственно, не могут обратиться ни в суд, ни в прокуратуру, ни в какие другие госорганы. По этому поводу мы тоже предлагали ряд изменений, чтобы была прозрачность в постановке диагноза.

За последние три года наиболее часто в своей практике мы сталкивались со случаями, связанными с людьми, состоящими на психиатрическом учете. Они тоже находятся на социальном обеспечении государства. Здесь важно заметить, что сейчас по психическим заболеваниям социальное обеспечение находится на втором месте. На мой взгляд, эти случаи участились в связи с тем, что некоторые родители обращались за консультацией для своих детей в 1970-1980-х годах в психиатрическую больницу в основном из-за непослушного поведения ребенка. Дети не ложились в стационар, не лечились психотропами и забыли, что когда-то их родители обращались к специалистам. И вдруг человека, ведущего абсолютно полноценную жизнь, останавливает сотрудник ГАИ и говорит: "Вы состоите на учете и не имеет право заниматься логистикой или даже водить транспортное средство", хотя человек при этом абсолютно здоров и ему уже больше 50 лет.

Был еще один кейс с 18-летней девочкой, которая тоже никогда не обращалась в психиатрическую больницу, но в ее совершеннолетие при поступлении в вуз обнаружили, что она состоит на психучете. Как оказалось, когда была цифровизация, резко выросло число людей, состоящих на психучете. Как это произошло? Возможно, она когда-то обращалась к психологу, и там решили, а давайте поставим на психучет. А возможно, эта девочка, никогда не обращавшаяся к психиатрам, была однофамилицей другой, которая обращалась. Вот такой нелепый случай повлиял на ее судьбу. Восемь лет государство как бы выделяло ей деньги на то, что она состоит на психучете. А когда человек состоит на таком учете, к нему должны приходить психиатр, психолог, плюс выделяются деньги на психотропные препараты. Возникает вопрос: куда эти огромные деньги, выделяемые на "мертвых" душ, девались, и кто ими распоряжается? А на эту систему, где необходимо провести ревизию, выделяются миллиарды тенге. Проблема еще и в том, что зачастую недееспособными признают здоровых людей, которые могут работать.

– В каком законодательстве должна быть прописана недееспособность граждан?

– Это Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года, статья 17 "Дееспособность граждан" и статья 26 "Признание гражданина недееспособным". Также это Гражданский процессуальный кодекс РК от 31 октября 2015 года, глава 35 "Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами", статьи 323 – 328. По психиатрическому учету есть приказ министра юстиции РК от 27 апреля 2017 года "Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы". Параграф 68 как раз об "Особенностях производства судебно-психиатрической экспертизы", пункты 448-465.

– Какие случаи самые распространенные, с которыми родственники обращаются в ОФ?

– Еще проблемные кейсы, с которыми часто обращаются люди, касаются пенсий по психучету. Когда инвалидность устанавливается по какому-то физическому недугу, ее можно установить по объективным причинам. Из-за пенсий по инвалидности родители зачастую отправляют своих детей на госпитализацию в психиатрический стационар для того, чтобы поставить психиатрический диагноз и признать их инвалидами, чтобы получать пенсию по инвалидности. Это специальная инвалидизация родителями собственных детей ради этих пенсий. Но они не учитывают, что после 18 лет со всеми последствиями им придется справляться самим, в том числе от побочных действий психотропных препаратов. Например, у нас был случай, когда из-за введенного препарата ребенок больше не встал, и, действительно, физически стал инвалидом. Когда есть инвалидность по физическому заболеванию (нет руки, ноги) – это легко доказать, а по психическому заболеванию нет четких критериев, и постановка такого диагноза – это зачастую субъективное мнение. Был случай, когда к нам обратился мужчина из-за своей дочери. Экс-супруга, с которой они разведены, доводила свою несовершеннолетнюю дочь до истерики, снимала на видео, показывала это врачам-психиатрам, после чего дочь госпитализировали и давали психотропные препараты. По наблюдениям отца, после них ребенку становилось хуже. Он обратился к нам за помощью. Ведь пенсия по инвалидности платится не только ребенку, но и матери.

Был похожий случай: ребенка до 6 лет отец забирал на месяц, он социализировал его, учил писать, читать, а когда отводил к матери, та водила его по психиатрическим больницам, где ребенка глушили психотропными препаратами, и он становится неадекватным. Между этими супругами тоже был спор, мать так делала из-за пенсии по инвалидности.

Был случай, когда мать взрослого парня, имеющего изначально инвалидность по зрению, водила его в психиатрические клиники, чтобы получать пособие на 5000 тенге больше. Она признала его недееспособным и только сейчас поняла, что это была ошибка, теперь корит себя за этот поступок, потому что сын даже на работу не может устроиться. Часто из-за пособий по инвалидности родители госпитализируют своих детей в психиатрический стационар.

– Получается, что непрозрачность психиатрической системы приводит к тому, что государство выделяет огромные деньги в эту сферу медицины?

– Именно так. Хорошо, что государство не скупится на соцзащиту населения. И на психиатрические интернаты много средств выделяется: помимо того, что подопечные получают пенсию, выделяются деньги на их полное содержание.

– А что необходимо сделать на государственном уровне, чтобы защитить эту категорию лиц и людей здоровых, попавших туда случайно? Что необходимо для прозрачности системы?

– Во-первых, необходимо закрепить обязательную аудио- и видеозапись при диагностировании психического заболевания, постановки на психучет. Важно, чтобы достоверно был поставлен психиатрический диагноз, который потом влечет за собой другие последствия: недееспособность, психиатрический учет, госпитализацию и так далее. Мы это предлагали рассмотреть и в Кодексе о здоровье народа, и в системе здравоохранения. Так как психиатрический диагноз – это не физическое заболевание и нет четких маркеров его постановки, соответственно, при его постановке должны вестись аудио- и видео записи. Очень много случаев было, когда человек в психиатрическую больницу пришел не своими ногами, а его скрутили и привезли. Поэтому момент госпитализации тоже важно фиксировать посредством такой документальной фиксации, – как на жетонах полиции есть камеры, такие же можно установить у медбратьев, чтобы не было нарушений прав человека.

Во-вторых, важно полностью провести физическое обследование человека перед постановкой психиатрического диагноза. Так как часто симптомы физического заболевания принимаются за симптомы психического. Например, дети, употребляющие много сахара, после действия инсулина и возбужденности становятся апатичными, что можно спутать с психиатрическим диагнозом.

В-третьих, необходимо исключить полностью постановку психического диагноза врачами ПМСП, статья 167 Кодекса РК от 7 июля 2020 года № 360-VI "О здоровье народа и системе здравоохранения". Это неправильно и не квалифицированно. Если любой врач может диагностировать психиатрический диагноз и лечить, тогда зачем нам психиатрия? То, что люди не доверяют психиатрам – это их "заслуга". Передача психиатрического диагностирования врачам ПМСП приведет к увеличению постановки психических диагнозов населению, таких, как депрессия, стрессовые расстройства, и соответственно, к увеличению потребления населением специальных препаратов, и далее к росту прибыли фармкомпаний.

Также необходимо вернуть формулировку "Диагноз психического расстройства (заболевания) ставится врачом-психиатром в соответствии с клиническими проявлениями, лабораторными данными, объективными сведениями". Раньше собирались объективные данные от соседей, характеристики с работы. То есть психиатрический диагноз – это достаточно серьезный статус, который влечет за собой ряд юридических последствий и невозможность потом защитить свои права в суде. Поэтому постановка диагноза должна быть четко регламентирована.

В-четвертых, необходимо обозначить четкие критерии признания человека недееспособными.