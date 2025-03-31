Живая история ВОВ: почему фашисты охотились на павлодарского снайпера Марию

Отважно воевавшая на фронтах Великой Отечественной войны Мария Даниловна Курбатова желает всем только одного. Встречаясь с людьми, долгожительница не устает повторять, что важнее мира нет ничего. С ветераном Великой Отечественной войны встретился корреспондент Zakon.kz.

В квартиру, где проживает павлодарская ветеран Великой Отечественной войны Мария Курбатова, часто приходят гости.

"У нашей бабушки Марии пятеро внуков, девять правнуков, шесть праправнуков. Когда мы были маленькие, воспринимали ее бодрость, здоровье, спокойствие как данность. Ведь она, несмотря на почтенный возраст, все делала самостоятельно. Только травма ноги окончательно усадила ее в кресло, а за последний год ей стало все даваться гораздо тяжелее. Но мы всегда рядом. И только теперь удивляемся – как же ей на все хватало сил?" – говорит правнучка Анжела Сидоренко.

Фото из семейного архива

В годы войны Мария Даниловна была снайпером. В мирной жизни нашла себя в профессии бухгалтера, создала крепкую семью. Сейчас самой младшей праправнучке ветерана 8 месяцев: между ними разница в целый век!

Мария, в девичестве ее фамилия была Жабко, родилась в селе Воронцовка Павлодарской области в далеком 1923 году. После окончания школы устроилась работать на павлодарскую фабрику, а когда началась война, помогала лечить раненых в эвакуационном госпитале.

В 1944 году Мария добровольно отправилась на фронт. Но прежде ее в группе девушек из Павлодарской области направили учиться в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки в Московской области, где ранее обучалась сама Алия Молдагулова, которую они считали примером. Мария Даниловна вспоминает, что до обучения не знала, как правильно держать винтовку:

"Спустя время научилась не только стрелять, но и попадать точно в цель, ползать по-пластунски, совершать марш-броски на разные дистанции, маскироваться и быстро окапываться".

После завершения курсов в 1945 году Мария Жабко была направлена на фронт в составе 650-го ордена Суворова стрелкового полка 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Старший сержант, снайпер роты автоматчиков участвовала в ожесточенных боях. Уже отступая, солдаты немецкой армии оказывали серьезное сопротивление, и девушка не раз применяла свои стрелковые навыки и спасала из-под огня раненых сослуживцев. Однажды ей пришлось лечь на окровавленного бойца, притвориться мертвой, чтобы избежать "контрольных" выстрелов, которыми вражеские солдаты "добивали" оставшихся на поле боя.

Особо она помнит и случай в Чехословакии, когда было поручено уничтожить немецких снайперов, наносивших большой ущерб частям Красной армии.

"Мы с моей павлодарской подругой Дусей Погребной несколько дней выслеживали опасного стрелка, который уничтожал машины, в которых передвигалось наше командование. Наконец, на большом дереве у дороги при отсутствии ветра зашевелились ветки. А после спустился человек, которого я взяла на мушку и подстрелила", – вспоминает Мария Даниловна.

В архивных документах указывается: "В бою за населенный пункт Бела в апреле 1945 года продвижению пехоты препятствовала группа немецких снайперов. Товарищ Жабко по своей инициативе вышла "на охоту" и убила двух немецких снайперов".

Противники уже знали ее и Дусю Погребную как метких снайперов и старались их уничтожить. Но девушкам повезло вернуться с фронта живыми и здоровыми. Победу подруги встретили в Карпатах, их наградили медалями "За отвагу", и они уехали в родной Павлодар. Их дружба продлилась долгие годы.

До последнего времени Мария Даниловна в сопровождении родных посещала торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Видя ее многочисленные награды, среди которых есть и медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией", прохожие обнимали ее, желали здоровья. Сейчас люди приходят к ней домой, а военные устраивают концерты под окнами.

Ветеран щедро делится воспоминаниями о пережитом на фронтах. Но всегда повторяла и повторяет заповедь, которую считает главной. Вот и сегодня она говорит: "Пусть все будет дружно и мирно! Пусть к этому стремятся все!"