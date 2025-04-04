"В душе я настоящий казах": виртуоз-домбрист Алексей Лодочников рассказал о своей популярности в Сети
Фото: Zakon.kz
В наши дни контент переполнен негативными новостями, но есть люди, которые дарят позитив. Они помогают отвлечься от повседневных будней и заставляют посмотреть на некоторые вещи с улыбкой. Один из таких блогеров – публикующий жизненные ролики в юмористическом формате Алексей Лодочников.
Корреспондент Zakon.kz поговорил с парнем с казахской душой и узнал, откуда он черпает идеи для создания своего контента.
25-летний Алексей Лодочников родом из города Аксу Павлодарской области. Свое детство он провел в детском доме района Тереңкөл. Именно там его воспитали, научили свободно говорить на казахском языке и играть на домбре. Чуть позже в этом же селе он пошел в казахскую школу.
В шестом классе подающего надежды мальчика отдали в музыкальную школу-интернат для одаренных детей. Парень имеет диплом по специальности "народное пение и игра на домбре". Сейчас наш герой – популярный блогер в Instagram и TikTok, а также совмещает работу в сфере образования в Астане.
Его ролики набирают миллионы просмотров в Сети, а в Instagram на него подписано 294 тыс. подписчиков. Многие из них очень жизненные и, судя по комментариям, особенно откликаются у женщин постарше. Сам блогер не отрицает этого и даже шутя в профиле подписал себя так: "Краш твоей Мамы".
Лодочников рассказывает, что раньше никогда не думал вести свой блог, но в детстве был неугомонным и всегда мечтал стать известным. Однажды талантливого парня заметили пользователи соцсетей, после чего на него подписались 5000 человек. Тогда он решил записывать видео, на которых исполнял песни на домбре и делился разными шутками.
@lodochnikov_
Ужас😂😂😂♬ оригинальный звук – Алексей Қайықбаев
"Помню, спустя три года меня пригласили на стажировку в Астану. Все мы знаем, какой там климат – то ветер, то дождь. Тогда я впервые "познакомился" с погодой столицы и записал видео об этом. Это было искренне: я ничего не планировал и не писал сценарий, все шло, как оно есть. Затем выложил ролик в TikTok и забыл про него. Через два часа мои друзья и знакомые начали присылать мне сообщения: "Вау, супер, классно!". Я зашел в соцсети и увидел, что за три часа видео набрало миллион просмотров. Мне начали писать разные паблики с просьбой закинуть видео себе. Оно быстро разлетелось, все стали "шерить" его, и уже через три дня оно собрало 5 млн просмотров. Тогда я понял: вот она, моя фишка, вот чем я буду заниматься. Я просто буду рассказывать о жизни вокруг, как есть, только с иронией". Алексей Лодочников
Голубоглазый харизматичный блондин, свободно говорящий на казахском, сразу привлек внимание широкой аудиторию в Сети. К тому же тогда в интернете было мало контента на государственном языке. Затем серия роликов начинающего блогера также "залетела" в топы, и люди стали активно подписываться.
По его словам, все идеи для создания юмористических роликов взяты из реальной жизни. Он не пишет сценарии, никто не предлагает ему темы – все сюжеты Алексей придумывает сам.
"На самом деле все мои ролики – это случаи, которые происходят с нами в жизни. Поэтому не нужно сидеть и придумывать. Как есть, так и доношу до народа, только через призму юмора. Конечно, некоторые сильно заморачиваются: используют несколько камер, делают грим, тратят много времени и денег. А у меня все от первого лица и правдиво. Наверное, из-за этого они откликаются у людей – казахстанцы видят знакомые ситуации, а иногда даже себя. Так, я стараюсь поднимать настроение людям. Ведь в жизни ко всему нужно относиться с юмором". Алексей Лодочников
Говоря о своем блоге, наш собеседник отмечает, что, конечно, для большой аудитории более интересен развлекательный контент. Однако, кроме этого, он старается поднимать и социальные темы.
"У Абая есть мудрая пословица: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап". Это мой главный девиз и посыл в жизни. Никогда не рассчитываю ни на кого и не жду помощи. Иногда бывают темы, мимо которых я не могу пройти. Я даже сам себе обещаю: "Все, Алексей, больше ты на эти темы не говоришь". Но все равно машинально говорю и не могу промолчать. Ходить в розовых очках – это не про меня. Понимаю, что кому-то это нравится или не нравится. Но я считаю, что популярный человек реально приносит пользу только тогда, когда он не только шутливые ролики снимает, но и когда доносит до людей важные вещи. Когда он, помимо того, что поднимает настроение обществу, также халықты мұның жеткізеді (поднимает проблемы общества. – Прим. ред.). Делать это можно по-разному, в том числе через юмор", – говорит Лодочников.
Блогер считает, что каждый человек с широким охватом в соцсетях несет большую ответственность перед своей аудиторией, поскольку подписчик должен знать человека со всех сторон.
"У меня нет никаких секретов от своих подписчиков, да и вообще в целом. Я всегда честно говорю, как есть, и не публикую в соцсети только красивые картинки, а рассказываю о своем опыте. Моя аудитория знает меня очень хорошо, потому что я никогда ничего не скрываю. Я искренен с ними, и они это чувствуют", – поясняет он.
Парень говорит, что, размещая контент, он не позволяет себе нецензурную лексику на камеру или сказать что-то неподобающее, поскольку осознает серьезную ответственность за то, что он транслирует.
Фото: из личного архива Алексея Лодочникова
На вопрос о заработке блогер ответил, что ему приходится часто отказывать в сотрудничестве. Несмотря на то, что суммы бывают заманчивые, он не может переступить через себя и рекламировать своим подписчикам непонятные и даже странные вещи.
"Я бы мог зарабатывать очень большие деньги, но иногда отказываюсь от разных предложений, потому что это не соответствует моим принципам. Когда ко мне обращаются, мы все тщательно проверяем с моим помощником. Бухгалтеров прошу посмотреть, нет ли у этих компаний задолженностей. Если в правовом поле все нормально и компания хорошая, только тогда берусь" – рассказывает астанчанин.
О своих подписчиках блогер шутя говорит, что у него контингент в Instagram 35 или даже 40+. Он считает, что это самая преданная аудитория, которая всегда лайкает, комментирует и пересылает видео по WhatsApp.
"Когда мне говорят, что тебя смотрят только аташки и апашки, я отвечаю, что только горжусь этим. Потому что через них меня узнает молодежь и дети. Мне они говорят: "Моя мама тебя смотрит, моя бабушка тебя смотрит". В общем, аудитория у меня суперская!" – поделился парень.
Как рассказал наш собеседник, коллеги и друзья положительно реагируют на его творчество. Однако были и люди, которые не верили в него и серьезно не воспринимали то, чем он занимался. Тогда Алексей отвечал всем: "Не нравится – не смотрите", и верил в то, что в один день все получится.
Алексей отмечает, что у него нет грандиозных планов на будущее, так как он живет одним днем: здесь и сейчас. Уже на пенсии он видит себя тем же блогером вечно "бұрқылдап жүретін", который продолжает развлекать, шутить на простые, а порой и серьезные темы, а также играть на домбре. И делать то, что у него хорошо получается.
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