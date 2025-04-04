"В душе я настоящий казах": виртуоз-домбрист Алексей Лодочников рассказал о своей популярности в Сети

По его словам, все идеи для создания юмористических роликов взяты из реальной жизни. Он не пишет сценарии, никто не предлагает ему темы – все сюжеты Алексей придумывает сам.

Говоря о своем блоге, наш собеседник отмечает, что, конечно, для большой аудитории более интересен развлекательный контент. Однако, кроме этого, он старается поднимать и социальные темы.

"У Абая есть мудрая пословица: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап". Это мой главный девиз и посыл в жизни. Никогда не рассчитываю ни на кого и не жду помощи. Иногда бывают темы, мимо которых я не могу пройти. Я даже сам себе обещаю: "Все, Алексей, больше ты на эти темы не говоришь". Но все равно машинально говорю и не могу промолчать. Ходить в розовых очках – это не про меня. Понимаю, что кому-то это нравится или не нравится. Но я считаю, что популярный человек реально приносит пользу только тогда, когда он не только шутливые ролики снимает, но и когда доносит до людей важные вещи. Когда он, помимо того, что поднимает настроение обществу, также халықты мұның жеткізеді (поднимает проблемы общества. – Прим. ред.). Делать это можно по-разному, в том числе через юмор", – говорит Лодочников.

Блогер считает, что каждый человек с широким охватом в соцсетях несет большую ответственность перед своей аудиторией, поскольку подписчик должен знать человека со всех сторон.

"У меня нет никаких секретов от своих подписчиков, да и вообще в целом. Я всегда честно говорю, как есть, и не публикую в соцсети только красивые картинки, а рассказываю о своем опыте. Моя аудитория знает меня очень хорошо, потому что я никогда ничего не скрываю. Я искренен с ними, и они это чувствуют", – поясняет он.

Парень говорит, что, размещая контент, он не позволяет себе нецензурную лексику на камеру или сказать что-то неподобающее, поскольку осознает серьезную ответственность за то, что он транслирует.

Фото: из личного архива Алексея Лодочникова

На вопрос о заработке блогер ответил, что ему приходится часто отказывать в сотрудничестве. Несмотря на то, что суммы бывают заманчивые, он не может переступить через себя и рекламировать своим подписчикам непонятные и даже странные вещи.

"Я бы мог зарабатывать очень большие деньги, но иногда отказываюсь от разных предложений, потому что это не соответствует моим принципам. Когда ко мне обращаются, мы все тщательно проверяем с моим помощником. Бухгалтеров прошу посмотреть, нет ли у этих компаний задолженностей. Если в правовом поле все нормально и компания хорошая, только тогда берусь" – рассказывает астанчанин.