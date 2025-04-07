Авторы Победы: два фронтовика Великой Отечественной войны живут в области Жетысу

Ветераны Толеубай Чектыбаев и Ыскак Хусаинов, прошедшие через тяготы фронтовой жизни в Великую Отечественную, готовятся встречать День Победы в Талдыкоргане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Толеубай Чектыбаев

Многие ветераны в возрасте уже не могут принимать участие в массовых мероприятиях по состоянию здоровья, но с удовольствием принимают гостей и делятся воспоминаниями.

Толеубай Чектыбаев родился в 1925 году в совхозе Скотовод Семипалатинской области, и после окончания семи классов сельской школы до 18-летнего возраста работал в совхозе, не чураясь самого черного труда по уходу за сельхозживотными. После совершеннолетия его призвал Жарминский райвоенкомат.

"Помню даже дату, день призыва – 25 января 1943 года, – вспоминает аксакал. – Это был памятный, волнительный, священный для меня день".

Военную подготовку новобранец проходил в приграничье – на Дальнем Востоке, в 1944 году его с сослуживцами отправили на фронт.

"Эшелоном нас доставили до Белоруссии, со своим подразделением я дошел тогда, выполняя боевые задания, до Венгрии", – отмечает ветеран.

В 1945 году его перевели на Дальневосточный фронт, и в составе 83-й стрелковой дивизии Толеубай Чектыбаев освобождал Харбин. За проявленные в годы войны мужество и отвагу наш герой был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а также медали "За отвагу".

После войны этот сильный, умный, целеустремленный человек взялся исполнять свою мечту – учился. Окончил сельхозтехникум в Семипалатинске, затем совпартшколу, много работал, в том числе на руководящих должностях: зоотехником, экономистом, секретарем парткома, директором совхоза, председателем сельского совета.

А главным своим достоянием фронтовик считает семью, с супругой Розой Жаксыбаевой он воспитал семерых детей, и всем им они дали высшее образование. Сейчас Толеубай Чектыбаев живет в Талдыкоргане, радуется целому детсаду правнуков – у него их уже 11, а внуков – 12.

Ыскак Хусаинов

Ыскак Хусаинов родился в 1924 году в селе Кольбай (территориально село сейчас в области Жетысу). Его отец Абилпейис Омирзакулы был простым крестьянином. Позже вступил в ряды колхоза. На войну он пошел, едва достигнув совершеннолетия, добровольцем.

Фото Жениса Ыскабая

Служил он в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота, и имеет звание "Отличник Военно-морского флота", потом участвовал в советско-японской войне.

Вернувшись домой он учился в педучилище, что в поселке Лепсы, а потом целых сорок лет работал в школе, и был хорошим учителем. Ветеран, кстати, не только преподавал, но и старался внести свою лепту в развитие образовательного процесса: писал пособия для школьников, делился опытом с молодыми педагогами.

О войне дедушка Ыскак рассказывает, что прежде всего – это трудности, смерти и разруха. И лучше, если бы войн на планете вовсе не было.

"Наш дедушка – широкой души, горячего сердца человек, – рассказывает внучка ветерана Ардак. – Когда он рассказывает о фронтовых днях, то вспоминает товарищей, однополчан, фронтовую дружбу и взаимовыручку. И работа педагогом для него – важная часть не только биографии, но и отрада для души".

Ыскак Хусаинов в годы войны был награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Трудового Красного Знамени, медалью Жукова, в мирное время – медалью "Ерен еңбегi үшін", имеет почетное звание "Қазақстанның Еңбек ері".

Он родоначальник династии педагогов. Его дочка Гульсимжан много лет проработала в школе, а внучка Ардак – нынешний педагог.

"Нам родители привили самые главные человеческие качества – честность, доброту, внимание к людям, любовь к семье, – говорит дочь ветерана Гульсимжан. – Папа и сам возился в саду и во дворе до 90 с лишним лет, и сейчас не жалеет для внуков и правнуков похвалы за хорошую честную работу".

Внуков и правнуков у аксакала почти четыре десятка, и в День Победы все они придут поздравить его, чтобы вновь напеть ему "этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках".