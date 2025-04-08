Озорной тигренок в леопардовом принте: харизма 4-летней танцовщицы из Талдыкоргана восхитила Казнет

Четырехлетняя Адина Еркайрат из Талдыкоргана ярко ворвалась в мир танцев и мгновенно прославилась благодаря харизме. Zakon.kz расскажет, как маленькой звездочке удалось дать жару на большой сцене и растопить сердца зрителей.

Не заметить Адину Еркайрат среди других талантов на площадке невозможно. Стильный образ: велюровый костюм, леопардовый принт, мерцающие стразы, милые ушки и хвост и звериный грим. А также блестяще исполненная роль. Хотя по плану ребенок должен был предстать другим хищником – львенком. Однако это ей не помешало стать обладательницей Гран-при и выиграть путевку в Ташкент и Дубай. Но обо всем по порядку.

Танцует с пеленок

У 30-летней Акботы Мадалимовой трое детей, старшая из них Адина. По ее словам, дочь чуть ли не с пеленок любит музыку, чувствует ритм и танцует.

"Адина жизнерадостная, позитивная, общительная и чувствительная. Любит петь и танцевать. Уже полгода ходит на танцы. За это время она изменилась, прямо "тащится" и с нетерпением ждет занятий. В неделю два раза ходит в студию. Любит своего хореографа Дамиру Нурлановну, она ее кумир. Любую музыку поставишь, она импровизирует". Акбота Мадалимова

Фото: из личного архива Акботы Мадалимовой

Хореограф Дамира Канапия признается, что не сразу согласилась взять девочку из-за маленького возраста. Провела пробный урок и после первых движений малышки поняла, что ее ждет большое будущее.

"Я преподаю в местной студии танцев, где свыше 80 учеников. Адина в группе от четырех до шести лет. Она пришла в сентябре прошлого года. В первый же день по ее харизме я поняла, что в один день она зажжет. Она очень нежная, подвижная, если включается музыка, ей не устоять на месте. Даже в зеркало смотрит, пританцовывая". Дамира Канапия

Фото: из личного архива Дамиры Канапия

Леопард вместо тигренка

Правда, в начале подопечная была совсем не гибкой, не умела садиться на шпагат, не могла вставать на мостик. Однако за это время страсть к танцам научила ее всему, а педагог в этом помогла.

Сначала ребенок исполнил индийский танец с группой в первых рядах. На нее зрители сразу обратили внимание. Тогда ведущий предложил хореографу подготовить для нее сольное выступление.

"Мы подали заявку на конкурс, но ничего у нас не было готово. Я для Адины подобрала танец и образ. Этот номер родился всего за две недели. Он называется "Озорной тигренок". Но мы не нашли ткань тигрового принта, заменили леопардом, поэтому название выступления осталось, но на сцене появляется озорной леопардик". Дамира Канапия

Фото: из личного архива Акботы Мадалимовой

Образ полюбился зрителями. Да и сама артистка вжилась в роль. С этим номером маленькая талдыкорганка выиграла сразу два Гран-при: 25 марта и 5 апреля. В последнем награждении победительнице республиканского творческого конкурса вручили билет, чтобы покорять мировую аудиторию.

"Теперь у нас есть путевка в Ташкент и Дубай. Времени у нас достаточно, хотим усовершенствовать номер, усложнить его дополнительными элементами и бороться за победу". Дамира Канапия

Звезда в шоке

Яркая звездочка обрела славу не только на сцене. У нее появились поклонники и в соцсетях. Одна из импровизаций Адины Еркайрат в TikTok набрала 10 млн просмотров, ее видео растиражировали разные паблики, пользователи оставляли комментарии под публикацией.

"Я всегда хожу поддержать дочь на конкурсах. Несколько дней назад я с гордостью наблюдала, как зал ликовал от выступления Адины и стоя бурно аплодировал. Да, мы надеялись на победу, но не ожидали, что она станет настоящей звездой. Кто-то из зрителей выложил видео с ней в соцсети. После этого я тоже у себя разместила пост, он набрал 10 млн просмотров за три дня. Мы все в шоке. Нас позвали на телевизионную программу. Настрой у нас позитивный, не будем останавливаться, это классная мотивация". Акбота Мадалимова

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