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Финансы

Как Казахстан адаптируется к торговым войнам США: анализ ЕАБР

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:59 Фото: pixabay
Торговые войны США продолжают создавать глобальную экономическую неразбериху, однако их влияние на экономику Казахстана, согласно последнему макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), будет ограниченным и косвенным, сообщает Zakon.kz.

Главным каналом воздействия на нашу страну остается динамика мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь нефть, которая является ключевым экспортным ресурсом Казахстана.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит около 67 долларов за баррель, а в последующие два года снизится до 63 долларов, гласит прогноз экспертов ЕАБР. Такое снижение создаст давление на доходы от экспорта и бюджет РК, что может замедлить экономический рост. Тем не менее, по оценкам банка, экономика Казахстана вырастет на 5,5% в 2025 году и сохранит аналогичные темпы в последующие два года.

Ключевым фактором устойчивости экономики в условиях внешних вызовов является масштабная поддержка инвестиционных проектов. Так, в начале 2025 года правительство Казахстана запустило специальные фонды гарантирования, которые поддержат не менее 30 тысяч проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге, а также проекты крупного бизнеса с объемом финансирования около 3,7 трлн тенге. Эти меры направлены на раскрытие внутреннего инвестиционного потенциала страны и диверсификацию экономики.

"Стратегия раскрытия внутреннего инвестиционного потенциала, выбранная Казахстаном, выглядит наиболее логичной в условиях ограниченного притока иностранного капитала и глобальной неопределенности".ЕАБР

Что касается наших соседей, то увеличение цен на цветные и драгоценные металлы улучшит внешний фон для их производителей в Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В Армении экономический рост поддержит также стимулирующая бюджетная политика (ВВП в 2025 году вырастет на 5,5% после 5,9% в 2024-м). В Кыргызстане и Таджикистане позитивом станет расширение потребления домохозяйств (рост составит 10,3% и 8,4% после 9% и 8,4% соответственно). В Узбекистане – сохранение темпов увеличения доходов населения (по 6,5% в 2024 и 2025 годах).

В то же время внутренний спрос в Казахстане испытывает влияние инфляционных рисков, что сдерживает реальный рост доходов населения и ограничивает покупательскую способность. Бюджетная политика Нацбанка РК сочетает меры поддержки с необходимостью сохранять макроэкономическую стабильность, что накладывает ограничения на прямое стимулирование потребления.

Таким образом, Казахстан, опираясь на внутренние ресурсы и инвестиционные инициативы, способен адаптироваться к внешним вызовам и продолжить движение к диверсифицированной и устойчивой экономике, полагают эксперты.

Ранее мы рассказали, что понижение цены на нефть только лишь на 1 доллар изымает из бюджета Казахстана не менее 150 млн долларов.

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Андрей Зубов
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