Казахстан стареет: это изменит экономику сильнее, чем отсутствие нефти

Индекс старения в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув в 2024 году отметки в 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится уже 31 человек старше 65 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за последний год показатель увеличился на 1,6% по сравнению с 29,5% в 2023 году, что свидетельствует об ускорении процесса демографического старения.

Север стареет, юг молодеет

Наиболее высокие значения индекса старения зафиксированы в северных и восточных регионах страны. Лидером по этому показателю является Северо-Казахстанская область, где на 100 детей приходится 78 пожилых людей. Близкие значения наблюдаются в Восточно-Казахстанской (76) и Костанайской (66,4) областях. Эти регионы традиционно характеризуются более низким уровнем рождаемости и оттоком молодого населения.

Напротив, южные области Казахстана демонстрируют значительно более низкие показатели индекса старения. В Мангистауской области на 100 детей приходится всего 15,2 пожилых человека. Незначительно выше значения в Туркестанской области (15,9) и городе Шымкенте (16,1). Такая ситуация объясняется более высоким уровнем рождаемости и относительно молодым составом населения в этих регионах.

Это не просто разрыв, это демографическая асимметрия, требующая перезагрузки региональной политики, считает социолог Айгуль Садыкова.

"Региональные различия в индексе старения демонстрируют, насколько неоднородна демографическая карта Казахстана. Там, где молодежь уезжает, старение не просто ускоряется – оно становится социальной изоляцией для остающихся". Айгуль Садыкова

Рынок "серебряной экономики"

Рост индекса старения в Казахстане является частью общемировой тенденции, однако его ускорение может иметь серьезные последствия для страны. Увеличение доли пожилого населения может привести к росту расходов на социальное обеспечение и здравоохранение, а также к дефициту трудовых ресурсов в будущем.

Фото: Global AgeWatch Index

Для смягчения негативных последствий демографического старения государству необходимо разрабатывать комплексные меры, направленные на поддержку рождаемости, повышение качества жизни пожилых людей и стимулирование экономической активности населения старшего возраста, подчеркивает социолог.

"Мы привыкли говорить о пожилых как о "нагрузке". Но это устаревшее восприятие. В условиях дефицита рабочей силы именно активизация потенциала старших поколений может стать конкурентным преимуществом страны". Айгуль Садыкова

Другими словами, рынок "серебряной экономики" может стать не обузой, а возможностью. От gerotech-стартапов до сервисов заботы и менторства – именно здесь возможно появление новых бизнес-моделей.

Фото: Global AgeWatch Index

Японский контекст

Для примера адаптации пожилых людей к современным вызовам нужно обратиться к Японии – лидеру по общему старению нации. Индекс старения в стране превышает 200, что означает более двух пожилых людей на каждого ребенка. По оценкам социологов, к 2040 году Япония может потерять до 11 миллионов работников. Это при том, что уровень безработицы среди молодежи остается относительно низким, что подчеркивает нехватку молодых специалистов. Средний возраст населения Японии в 2024 году составляет около 49 лет, что является самым высоким в мире.

Казахстан пока далек от этих показателей, но, как говорит Айгуль Садыкова, "вчерашний тренд – завтрашняя реальность".

"Для Казахстана это момент выбора. Если реагировать на старение как на кризис, система окажется под давлением. Если же увидеть в нем вызов и шанс, страна может стать лидером в регионе по модели адаптивной демографической трансформации". Айгуль Садыкова

Япония выделяется высоким уровнем занятости среди пожилых людей, продолжает тему специалист. По данным на 2023 год, уровень участия в рабочей силе среди лиц в возрасте 60-64 лет составлял около 73,3%. Многие японцы предпочитают продолжать работать дольше по финансовым или личным причинам, а ведущие японские компании ценят опыт и знания пожилых сотрудников, а также их трудовую этику и лояльность.

Технологии для пожилых

Рынок продуктов, ориентированных на пожилых людей в мире, и особенно в Японии, активно растет, отражая потребности стареющего общества.

Exoskeleton Assist Suits. Компании разрабатывают легкие экзоскелеты, помогающие пожилым людям поддерживать мобильность и выполнять физические задачи. Например, компания Innophys производит пневматические экзоскелеты, которые помогают при подъеме тяжестей и снижают нагрузку на спину.

AI-powered Fall Detection. Системы с использованием ИИ, которые могут обнаруживать падения пожилых людей и автоматически оповещать службы экстренной помощи или родственников.

Telemedicine Platforms. Платформы, такие как Medley, предоставляют услуги онлайн-консультаций с врачами, что особенно удобно для пожилых людей с ограниченной мобильностью. Количество пользователей таких платформ постоянно растет.

Grocery and Meal Delivery Services. Сервисы, такие как Oisix ra daichi, предлагают доставку свежих продуктов и готовых блюд, адаптированных к потребностям пожилых людей.

Online Communities for Seniors. Это онлайн-платформы, объединяющие пожилых людей по интересам и предоставляющие возможности для общения и участия в виртуальных мероприятиях.

Easy-to-use Finance Apps. Приложения с простым интерфейсом, специально разработанные для пожилых людей, чтобы помочь им управлять своими финансами и даже играть на бирже.

Smart Home Technologies. Компании предлагают решения для автоматизации дома, делая его более безопасным и удобным для пожилых людей.

Хотя конкретные цифры по инвестициям и доходам отдельных стартапов могут быть закрытой информацией, общее направление и динамика развития этого рынка очевидны. Это сотни миллиардов долларов, подводит итог эксперт.

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