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Казахстан становится центром притяжения для мигрантов из СНГ

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Статистические данные за 2024 год подтверждают увеличение миграционных потоков в Казахстан, что свидетельствует о растущей привлекательности страны для иностранных граждан. Увеличилась и внутренняя миграция в республике. Куда именно стремятся приезжие и почему, в материале Zakon.kz.

Внешние мигранты – из соседских стран

В 2024 году в Казахстан прибыло 29 282 человека, а выехало 12 732, что привело к положительному сальдо миграции в размере 16 550 человек (данные БНС АСПиР РК). Прирост прибывших составил 15,3% по сравнению с 2023 годом, в то время как количество выбывших уменьшилось на 20,9%.

Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ: доля прибывших из стран СНГ составила 81,6%, а доля выбывших в эти страны – 74,8%.

миграция в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:05

Фото: stat.gov.kz

Почему Казахстан становится привлекательным для иностранцев?

"Казахстан привлекает мигрантов благодаря многим факторам", – утверждает социолог Айгуль Садыкова.

  • Экономические возможности. Крупные города страны, в первую очередь Астана и Алматы, предлагают широкие перспективы для трудоустройства и ведения бизнеса.
  • Образование. Казахстан активно развивает образовательную систему, привлекая студентов из различных стран. В 2024 году в местные вузы поступило около 8,4 тыс. иностранных студентов.
  • Социальная инфраструктура. Улучшение качества жизни и развитие городской среды делают страну более привлекательной для новых жителей.
  • Стабильность. Казахстан зарекомендовал себя как стабильное государство в регионе, что является важным фактором для потенциальных мигрантов. 

Фото: stat.gov.kz

Куда стремятся казахстанцы: лидеры и аутсайдеры миграции

В плане внутренней миграции наблюдаются важные тенденции. Количество людей, переехавших внутри страны, увеличилось на 47,6%. 

Как показывает график межрегиональной миграции, внутренние потоки населения направлены в основном в несколько ключевых регионов:

Астана: безусловный лидер с впечатляющим положительным сальдо в 73 238 человек. Столица привлекает возможностями для трудоустройства, развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни.

Алматы: второй по привлекательности город с положительным сальдо в 36 061 человек. Крупнейший мегаполис Казахстана манит развитой городской средой, культурными и образовательными возможностями.

Шымкент: демонстрирует положительное сальдо (9 361 человек), укрепляя свой статус регионального центра.

Алматинская область: зафиксировано положительное сальдо в 2 639 человек, прежде всего, благодаря близости к Алматы и развитию пригородных территорий.

"Наблюдаемая тенденция к концентрации населения в крупных городах, особенно в Астане и Алматы, отражает общемировой тренд урбанизации", – комментирует Айгуль Садыкова.

"Люди стремятся туда, где видят больше возможностей для личного и профессионального роста. Однако это создает серьезные вызовы для властей регионов, требуя комплексных мер по вовлечению мигрантов в социально-хозяйственную деятельность". Айгуль Садыкова

миграция в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:05

Фото: stat.gov.kz

Вызовы и перспективы

По мнению социолога, положительное сальдо миграции – это, безусловно, позитивный тренд. Однако важно учитывать и существующие вызовы. 

Во-первых, это дисбаланс развития регионов. Концентрация миграции в нескольких крупных городах усугубляет региональные диспропорции. Во-вторых, это отток высококвалифицированных кадров: регионам необходимо работать над удержанием ценных специалистов. 

"Казахстан уверенно движется к укреплению своей роли как центра притяжения для мигрантов, но для  поддержания и развития этого тренда необходимо не только укреплять экономические и социальные преимущества, но и решать существующие проблемы, обеспечивая сбалансированное и устойчивое развитие всех регионов страны", – подводит итог эксперт.

Ранее мы сообщали, как власти Казахстана планируют остановить отток населения из северных регионов.

Андрей Валентинов
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