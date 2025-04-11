Утром деньги, вечером кухни: более 20 алматинцев заплатили мебельщику и остались ни с чем

В редакцию Zakon.kz обратился один из пострадавших от, по его словам, неблагонадежного поставщика услуг по изготовлению мебели на заказ. Журналисты разбирались в деталях истории, а также уточнили у юриста, как при покупке гарнитура не оказаться в ситуации из серии "ни денег, ни стульев".

В конце прошлого года алматинец Азамат Жаманбалаев с женой решили обновить интерьер кухни. В ходе поисков тех, кто мог бы с этим помочь, семейство наткнулось на тематический аккаунт в Instagram. Списались.

"Исполнитель утверждал, что при изготовлении мебели используется материал европейского качества, а доставка и установка входят в стоимость. Он приехал с напарником к нам домой в тот же вечер, 8 декабря. Отрисовал дизайн будущего гарнитура от руки, обещал через два дня отправить дизайн-проект, а привезти и установить все до Нового года. С собой у него были экземпляры договора, который мы и подписали. Внесли предоплату – 50% от общей суммы", – вспоминает Азамат.

А дальше, продолжает он, началось традиционное в таких случаях "кормление завтраками".

"Проект он нам так и не отправил. Каждый день мы связывались с ним – обещал привезти готовый гарнитур, но этот визит постоянно откладывался: то сотрудники после праздников еще не вышли на работу, то дизайнер загружен, то супруга рожает, то в пробку попал. В итоге мы сами съездили по юридическому адресу, указанному в договоре, но такого здания там нет и в помине. Все, чего мне удалось добиться за четыре месяца, – заставить привезти несколько полок. Да и то при оценке других специалистов выяснилось, что это никакой не "материал европейского качества", а обыкновенный, самый дешевый ЛДСП", – негодует алматинец.

Уже позже Жаманбалаев наткнулся в Казнете на несколько источников, прямо именующих человека, которому он доверился, мошенником.

"Мы связались с другими пострадавшими. Оказалось, на нашего мебельщика уже завели дело. Четверо человек, включая меня, написали заявление, в деле фигурируют еще 20 потерпевших", – подытожил Азамат.

Примечательно, что названый им аккаунт в Instagram на момент подготовки материала уже не существует, а ИП действительно упоминается в пабликах, посвященных сбору данных о недобросовестных компаниях. Но к этому мы еще вернемся.

В Департаменте полиции Алматы между тем отметили, что подобные ситуации в городе нередки. Другой момент – отдельной статистики именно по "мебельным" мошенникам не ведется: все они, вне зависимости от профиля, попадают в общий "котел".

Но как обычным гражданам не попасться на их крючок?

"В первую очередь надо заключать надлежащий договор с надлежащим лицом. Чтобы не получилось так, что договор вы заключали с одним человеком, а работы выполняет кто-то другой. Если мебельщик сам является индивидуальным предпринимателем, договор с вами заключает он. Если он просто наемный работник, документ подписывает не он, а индивидуальный предприниматель или директор ТОО. Вдобавок у нас распространена практика оплаты за услуги и работы физическому лицу переводом на карту – это неправильно. Оплачивать индивидуальному предпринимателю или ТОО надо именно на счет индивидуального предпринимателя или ТОО, а не физлицу", – отвечает юрист Илья Князев

Договор при этом должен быть обстоятельным, с четко изложенной спецификой работы, условиями, информацией о том, что, из чего и как делается, а также с удобной вам подсудностью:

"Он не защитит вас от мошенников, но зато защитит от ненадежного и недобросовестного исполнителя. Если что-то пойдет не так, и возникнет спор, в суде вы сможете должным образом защитить свои права и законные интересы. Обычно мебельщики приходят с договором на одну страницу. Такой договор я бы не рекомендовал подписывать".

Еще момент – лицо, с которым вы собираетесь вступить в договорные отношения, необходимо заранее проверить по автоматизированной базе информационной системы органов исполнительного производства, судебному кабинету и нахождению в розыске.

Полезные ресурсы от юриста – здесь, здесь и здесь.

Укрепить позиции также позволит гарант или поручитель, то есть третья сторона, готовая поручиться за конкретного исполнителя. Однако в чистоте ее помыслов и репутации тоже надо убедиться заранее, воспользовавшись ссылками выше.

Как защитить себя, если исполнитель требует предоплату?

Для начала понять, что, к примеру, ИП берут предоплату в большинстве своем, объясняет Князев. Причина проста: эти деньги исполнитель вкладывает в закуп материалов.

"Тут возникает такая ситуация, что, либо вы даете деньги, либо сами покупаете материалы или едете покупать материалы вместе с исполнителем. Как минимум это защитит ваши деньги и вы получите материал надлежащего качества. А вообще желательно обращаться к крупным компаниям, на которые в случае неисполнения условий договора можно подать в суд и взыскать потраченные средства". Илья Князев

Как действовать, если вы заплатили деньги, но услуга не была оказана ?

По словам эксперта, если на момент неисполнения обязательств исполнитель не имеет судебных споров, задолженностей и не находится в розыске, с высокой долей вероятности вам придется не писать заявление в полицию, а подавать в суд иск к исполнителю о взыскании средств и расторжении договора .

"Если вы нашли исполнителя в каких-то черных списках, вам необходимо с другими потерпевшими написать или одно коллективное, или много отдельных заявлений – тогда ваше заявление в полицию будет принято и начато досудебное расследование. Если же вы напишете заявление от одного человека, вам будет отказано в начале досудебного расследования согласно Приказу Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 "Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований".

Можно ли делиться фото и персональными данными недобросовестного поставщика в соцсетях, как это делают некоторые обманутые клиенты?

За незаконный сбор и обработку персональных данных гражданин может быт привлечен к ответственности по части 1 статьи 79 КОАП РК. Привлечение осуществляет уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности.

"Если человек делится этим в социальных сетях и пытается предупредить других людей, выкладывает удостоверение личности, желательно, как мне кажется, скрывать ИИН, а также номер удостоверения. Также важно понимать: нельзя называть человека мошенником, если его вина не доказана приговором. В противном случае он имеет право в защиту своих законных интересов подать на вас гражданский иск и взыскать материальный, моральный ущерб и расходы, связанные с производством дела", – предупредил юрист.

И добавил: исполнительное производство не всегда работает должным образом. Так, даже имея на руках решение суда, обманутые клиенты не могут вернуть свои деньги, поскольку санкции за неисполнение актов суда недостаточно суровы, и нечистые на руку дельцы их попросту игнорируют. К примеру, арестованные счета вынуждают их не поступить наконец по совести, а пользоваться банковской картой кого-то из близких.