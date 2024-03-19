Мертвые души: откуда в квитанциях у алматинцев появились лишние жильцы

С 1 января алматинцы обнаружили в квитанциях за январь неверное количество проживающих в графе оплаты за вывоз мусора. Чаще всего число жителей было больше реального. В результате сумма оплаты за услугу увеличилась в разы. Zakon.kz разбирался в ситуации, обратившись к специалистам.

С нового года жители Алматы стали замечать в своих квитанциях неверное число жильцов в собственной квартире. Алматинцы повсеместно стали делиться сообщениями и возмущаться в Сети, что в квитанции "АЛСЕКО" в строке "Вывоз ТБО" указано несоответствующее действительности число проживающих. Там значится большее количество человек, чем проживает на самом деле.

Кроме того, соседи возмущаются в домовых чатах, что пенсионеры могут не заметить увеличения числа людей и заплатить за "мертвые души". Многие убеждены, что изменение в счете за коммунальные услуги на это и рассчитано, а виновники "появления обновленных данных" этим фактом пользуются.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Редакция обратилась за комментарием в акционерное общество "АЛСЕКО", которое формирует и распечатывает информацию по услугам в счетах на оплату коммунальных и иных услуг по городу Алматы.

Там нам сообщили, что неожиданные изменения в квитанциях произошли в связи с проведением "работы по актуализации численности постоянно и временно зарегистрированных граждан в Алматы", которые являются потребителями услуг по вывозу ТБО.

"В целях определения реальной нагрузки на инфраструктуру города и повышения дисциплины горожан по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов в январе 2024 года ТОО "АҚ Тәртіп" совместно с КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", КГУ "Управление цифровизации города Алматы" проведена работа по актуализации численности постоянно и временно зарегистрированных граждан в Алматы, являющихся потребителями услуг по вывозу ТБО". АО "АЛСЕКО"

Там также добавили, что сведения о количестве потребителей коммунальной услуги по строкам "Вывоз ТБО" ТОО "АҚ Тәртіп" вносятся исходя из информации, полученной от КГУ "Управление цифровизации города Алматы" по поручению ТОО "АҚ Тәртіп". А осуществляется согласно договоренностям между Управлением экологии и окружающей среды города Алматы, Управлением цифровизации города Алматы и ТОО "АҚ Тәртіп".

В "АЛСЕКО" также пояснили, каким образом формируется информация в квитанциях.

Компания, которая ежемесячно принимает от населения оплату коммунальных услуг по счетам-квитанциям, формирует и печатает счета на оплату коммунальных и иных услуг на основании договоров, заключенных с заказчиками.

Заказчиками в данном случае являются предприятия, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Счет-квитанция составляется на основании предоставленной ими информации.

"Хотим отметить, что в соответствии с условиями заключенных договоров заказчики несут полную ответственность за достоверность предоставленной ими информации и информации, присоединенной по их поручению". АО "АЛСЕКО"

В компании пояснили, что открытие лицевых счетов для населения и внесение информации по ним: подключение и отключение услуг, заключение каких-либо договоров, начисление сумм к оплате, учет оплаченных сумм или сумм задолженности по услугам, осуществление перерасчета по услугам, введение информации по показаниям индивидуальных приборов учета, изменение ФИО, количества проживающих, площади и другое "является исключительно прерогативой самих предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

"В счетах на оплату коммунальных и иных услуг для жителей Алматы формируется и печатается строка "Вывоз ТБО" ТОО "АҚ Тәртіп" на основании договора, заключенного между ТОО "АҚ Тәртіп" и АО "АЛСЕКО", а также на основании предоставленной данным ТОО информации и информации, присоединенной по его поручению. При этом ответственность за информацию несет непосредственно ТОО "АҚ Тәртіп", – добавили в компании.

В "АЛСЕКО" уточнили, что в случае несогласия с внесенными изменениями потребителям рекомендуется обращаться в ТОО "АҚ Тәртіп" с заявлением и предоставлением подтверждающих документов для корректирования данных.

Редакция довольно долго пыталась связаться с организацией "АҚ Тәртіп". Это было сложно, потому что телефоны не отвечали, многие из номеров не работали. На это жалуются и алматинские потребители, которые также пытаются выяснить причину появления увеличенного числа жильцов в квитанции.

Фото: Zakon.kz

Но мы вышли на юриста компании, который на официальный запрос от редакции предоставил следующий ответ на сложившуюся ситуацию:

"Товарищество в квитанциях АО "АЛСЕКО" по своей услуге "Вывоз ТБО" пользуется данными государственной базы данных "Физические лица". Касательно отличия данных количества проживающих товарищества и других поставщиков коммунальных услуг в квитанциях АО "АЛСЕКО" необходимо обратиться непосредственно к самим поставщикам коммунальных услуг". ТОО "АҚ Тәртіп"

В компании отметили, что информация о количестве потребителей коммунальных услуг на лицевом счете обновляется (актуализируется) в базе данных АО "АЛСЕКО" на основании сведений о постоянно и временно зарегистрированных гражданах из государственной базы данных "Физические лица", которая является эталонной государственной базой, предоставляемой Управлением цифровизации.

"В целях исполнения требований подпункта 13) пункта 4 статьи 365 Экологического Кодекса РК, в рамках которого местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства, 26 октября 2023 года между КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", КГУ "Управление цифровизации города Алматы", АО "АЛСЕКО" и товариществом было заключено соглашение о взаимопонимании. По условиям соглашения информация о количестве потребителей коммунальных услуг на лицевом счете обновляется (актуализируется) в базе данных АО "АЛСЕКО" на основании сведений о постоянно и временно зарегистрированных гражданах из государственной базы данных "Физические лица", которая является эталонной государственной базой (ГБД ФЛ), предоставляемой Управлением цифровизации. Таким образом, в рамках соглашения первая актуализация в базе данных АО "АЛСЕКО" была проведена в январе 2024 года. Вторая актуализация была проведена в марте 2024 года. После интеграции данных ГБД ФЛ в марте у некоторых жителей Алматы в квитанции АО "АЛСЕКО" по строке "Вывоз ТБО" по неизвестным причинам отразились некорректные сведения о количестве человек, что повлекло жалобы от населения в адрес товарищества", – ответили в компании, которая занимается сбором и вывозом мусора алматинцев.

Также в "АҚ Тәртіп" попросили жителей Алматы, которые обнаружили в квитанции недостоверную информацию о количестве человек по услуге "Вывоз ТБО", обратиться к поставщику услуг ТОО "АҚ Тәртіп" по адресу: мкр. Коктем-2, д. 2, либо направить обращение на электронную почту: info@tartyp.kz.

Кроме того, указали номер многоканального телефона, по которому алматинские потребители могут попробовать дозвониться: 344-19-18, а также мобильный: +7 777 779 2926 (бизнес-аккаунт WhatsApp), +7 771 936 5276 (многоканальный).

Тем временем в Сети распространяют видео, на котором в Алматы люди уже собираются в огромные очереди у здания компании по услугам вывоза мусора. Все они пришли сюда для того, чтобы исключить из своих квитанций ошибочно "прописанных" жильцов.





В Управлении экологии и окружающей среды Алматы объяснили ситуацию тем, что в процессе проведения актуализации базы потребителей АО "АЛСЕКО" произошли технические неполадки, вследствие чего у некоторых жителей Алматы в квитанциях за услуги "Вывоз ТБО" отразились некорректные сведения о количестве пользователей услуг.

"В настоящее время актуальные данные предоставлены в АО "АЛСЕКО", ведется корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в квитанциях следующего месяца, с перерасчетом оплаты для жителей", – пояснили в управлении.

Редакция будет следить за ситуацией и соответствующим образом информировать общественность.