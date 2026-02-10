Топ-20 самых редких имен в Казахстане

Названы самые необычные имена, которыми нарекли новорожденных с начала 2026 года. С января месяца в стране родились тысячи детей. Среди всех имен есть весьма необычные, которые зарегистрированы в Казахстане в единичном экземпляре. О самых оригинальных именах – в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики РК, за первый месяц текущего года среди самых редких имен для наследников стали: Тілекші, Элион, Нұрділда, Ерәлі, Райм, Абдулкарим, Полат, Роналдо, Арианұр, Қосай, Юнис, Сұлтанәлі, Мұхаммедхасан.

Девочек нарекали следующими именами в единственном экземпляре: Ұлданай, Адэля, Адэлия, Мархабба, Альдина, Сунна, Нарғыз.

Теперь давайте попробуем разобраться, откуда берут начало эксклюзивные имена маленьких граждан нашей республики?

1. ТІЛЕКШІ

Происходит от казахского "тілек" – "желание, просьба, мольба".

Значение: "просящий", "молящийся", "человек с добрыми пожеланиями".

Также тілекші в переводе с казахского на русский означает: доброжелатель, сочувствующий.

2. ҰЛДАНАЙ

Казахское традиционное имя. "Ұл" – сын, "ай" – Луна. Может означать "лунная", "светлая, как Луна".

Это женское имя часто используется как обереговое.

3. АДЭЛЯ

Форма имени от арабского Adil. Носит значение: "справедливая", "честная". Это женское имя может выступать в уменьшительной форме – Аделаида или Аделина.

Широко используется в тюркских и мусульманских культурах.

4. МАРХАББА

От арабского "мархаба" – "добро пожаловать". Можно трактовать как "приветствие", "радушие".

Редкое религиозное имя, в основном наделяют им девочек.

5. АЛЬДИНА

Происходит от арабского "ад-дин" – "вера, религия". В результате трактуется как "принадлежащая вере", "верующая". Используется как мягкое современное имя.

6. АДЭЛИЯ

Имеет арабское происхождение и означает "благочестивая". Расширенная форма имени Аделя в значении "справедливость", "праведность".

Очень популярно в последние годы.

7. СУННА

От арабского Sunna – путь пророка, религиозная традиция. Можно истолковать как "следование традиции".

Имя встречается редко, в основном оно женское.

8. ЭЛИОН

Еврейское слово (ивр. עֶלְיוֹן‎, ʿElyōn), означающее "высший", "верховный" или "всевышний". Наверняка родители, нарекая наследника этим именем, вкладывали значение: "высокий", "возвышенный духом".

Считается редким, интернациональным, чаще мужское.

9. НҰРДІЛДА

Двусоставное имя: "нұр" – "свет", "дiлда" – "душа, сердце". Означает: "свет души", "озаренное сердце".

Считается нечасто используемым, но очень сильное по значению и многими считается красивым.

10. ЕРӘЛІ

Казахское мужское имя, образованное от слов "ер" – "мужчина, герой" и "әлі" – "сила, мощь". Производное от Али.

Имя интерпретируется как "смелый мужчина", "доблестный богатырь" или "великий герой". Традиционное мужское имя, встречается и у других мусульманских народов.

Фото: pexels

11. РАЙМ

Самые распространенные версии происхождения имени:

Имя Раим имеет германские корни и происходит от слова "ragin", что означает "совет" или "власть". Таким образом, это имя можно интерпретировать как: "тот, кто обладает сильным умом и способностью принимать важные решения". Существует также версия, что имя Раим имеет арабское происхождение и происходит от слова "رائم", что переводится как "мудрый", "разумный" или "всезнающий". Таким образом, это имя может символизировать умение быть мудрым и трезвомыслящим. Есть также версия, что имя Раим может иметь индийские корни и происходит от санскритского слова "राम" (Rama), что означает "радость" или "удовольствие". Таким образом, это имя может символизировать радость и счастье, которые приносит его обладателю.

Но наиболее частые ассоциации с именем – "рай", "райский", "чистый". Очень редкое и современное.

12. АБДУЛКАРИМ

(Абд аль-Карим) – мужское арабское имя теофорного типа, означающее "раб Щедрого" или "слуга Щедрейшего". Имеется в виду Аллах, так как "аль-Карим" – одно из имен Бога.

Состоит из двух частей: "абд" (раб, слуга) и "карим" (щедрый). Часто встречается у мусульманских народов, отражая глубокую религиозную связь и ценность щедрости.

Классическое имя в исламе.

13. ПОЛАТ

Имя Полат (Polat) – казахское и турецкое мужское имя, происходящее от персидского слова "пулад" (pulad). Означает "сталь" или "булат", символизируя силу, мужество, несокрушимость. Оно широко распространено у тюркских народов и может использоваться как личное имя или фамилия.

14. РОНАЛДО

Вероятно, родители малыша, которые назвали этим именем своего мальчика, неравнодушны к футболу – известнейшего на весь мир футболиста зовут Криштиану Роналду. В португальском и испанском языках используется как Роналдо или Роналду (Ronaldo).

Имя имеет древнескандинавские корни, происходя от имени Rögnvaldr, что переводится как "советник правителя", "правящий советник" или "властный правитель", "смелый вождь".

Наверняка, когда родители нарекали наследника этим именем, желали, чтобы оно помогло наделить его силой и мудростью, а также обрести лидерские качества.

Материал по теме Казахстанка назвала сына Роналдо и вызвала споры в соцсетях

15. АРИАНҰР

Редкое и звучное двусоставное современное имя.

Часто встречается в тюркоязычных культурах. Оно может переводиться как "ария" – благородство или чистота, а "нұр" (араб.) – "свет" и "сияние").

Имя Арианур (Arianur) означает "чистый свет", "благородный свет".

16. ҚОСАЙ

Древнее казахское имя, имеет тюркское происхождение. Оно образуется из соединения қос – "пара" + ай – "Луна". Многие переводят его – "соединяющий", "объединенный".

Это мужское имя очень редко используется, но в этом году оно появилось в базе уже с наступлением года.

17. ЮНИС

Арабская форма имени пророка Юнус (Иона). Юнус , а также Йунус (араб. يونس‎) – может быть как имя и фамилия арабского происхождения. Значение: "дружелюбный", "мягкий".

В переводе же с древнееврейского означает "голубь", "желанное", "радостная победа". Имя символизирует успех, триумф и благополучие. Встречается как женское имя, а также имеет мужские аналоги.

18. СҰЛТАНӘЛІ

Двусоставное имя. Образуется из самостоятельных имен: Султан – "власть, правитель", Әлі – "высокий, сильный". Значение: "благородный правитель", "величественный Али".

Имя Сұлтан (Султан) переводится с арабского как "правитель". В восточных странах этим словом именовали носителей светской власти. Нарекая новорожденного именем Султан, родители надеются, что ребенок в жизни если и не станет властителем, то точно достигнет определенных высот.

Али в исламской религии был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммеда, четвертым праведным халифом Арабского халифата. Отсюда такой значимый симбиоз.

19. МҰХАММЕДХАСАН

Соединение двух исламских имен. Очень торжественное и редкое в полной форме.

Мухаммед – очень распространенное среди мусульман имя. Согласно религии, оно принадлежало пророку Аллаха. Верным его написанием считается Мухаммад, на латинице Muhammad.

Мухаммад – в переводе с арабского означает "достойный похвалы", "превозносимый" или "самый прославленный", принадлежит своими корнями к hamada, которое означает "восхваление" или "похвала".

Имя Хасан (араб. حسن‎) – распространенное мужское имя арабского происхождения, означающее "хороший", "красивый", "мужественный" или "благодетель". Также широко используется у мусульманских народов, встречается и в качестве фамилии. В исламской традиции известно благодаря имаму Хасану, внуку пророка Мухаммеда, который был горячо любим.

20. НАРҒЫЗ

Казахская форма имени, связанного с цветком нарцисс. Означает – "цветущая", "красивая". Имя дается реже, чем Наргиз.

Изначально имя Наргиз (Наргиза, Наргис) имеет персидское происхождение и переводится как "нарцисс" – нежный, весенний цветок, символизирующий красоту, молодость и очарование. Также часто интерпретируется как "огненный цветок" или "проходящая через огонь", указывая на сильную энергетику. Имя также распространено в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане и Индии.

Ранее стало известно, какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана в прошлом году. Как называли казахстанских новорожденных в период с 28 февраля по 31 марта 2025 года, можно узнать по ссылке.