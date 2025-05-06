Урок молодым: история ветерана, который учил детей, вернувшись с войны

Каиру Хасенову было всего 17 лет, когда его призвали в ряды Красной армии. Он смог вернуться домой и посвятил свою жизнь труду, воспитанию молодежи и восстановлению страны. О судьбе ветерана из Павлодарской области узнала корреспондент Zakon.kz.

В этом году Каиру Хасенову исполняется сто лет. Он родился 9 ноября 1925 года в поселке Жаскайрат Павлодарской области и решил встретить старость в родных краях – несмотря на множество переездов за жизнь. Сегодня он – последний оставшийся в живых участник войны в Баянаульском районе.

Война кардинально поменяла все планы юноши: в сентябре 1942 г он учился в 9 классе, а уже через год был призван в ряды Советской Армии.

Во время школьных каникул, он заготавливал сено, работал учетчиком в полевой бригаде, развозил молочную продукцию. Когда началась война, всех мужчин учителей отправили на фронт, а грамотную молодежь, в том числе и его, направили работать в школу учителем начальных классов. Однако в январе 1943 года, после прохождения шестимесячной подготовки в Красноярске, и его отправили на фронт.

Фото из личного архива

Служил Хасенов в составе 204-й гвардейской дивизии, участвовал в освобождении Украины. Но в ожесточенных боях за Житомир получил ранение и оказался в госпитале города Горький. После выздоровления продолжил службу на Забайкальском фронте – в 5-м танковом корпусе отдела контрразведки. В 1945 году принимал участие в Маньчжурской операции, освобождая от японской армии города Мукден и Харбин.

Сестра ветерана, Дамеля Хасеновна, рассказала, что в мае 1946 года брат вернулся домой. Это было связано с постановлением о возвращении всех учителей с фронта для обучения подрастающего поколения.

Всю информацию о брате она бережно хранит в блокноте – каждый этап его жизни аккуратно записан. Есть и отдельная папка с газетными вырезками, памятными фотографиями и поздравлениями.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Разница между нами – 20 лет. Но помню, как рассказывал, что он сразу же устроился работать в школу. Проработал там несколько лет, а уже в 1950 году его отправили трудится в Качирский райком партии, в 1952 году уже работал инструктором Павлодарского облкома, а в 1955 направили учиться в Высшую партийную школу. Когда он закончил обучение в 1959 году, то позвонил домой, чтобы посоветоваться с отцом: остаться в Алма-Ате или поехать в Баянаульский район. Отец сказал: "Зачем оставаться в Алма-Ате? Возвращайся домой". Я хорошо помню, как осенью мы вместе приехали, и он начал работать секретарем парткома Баянаульского совхоза", – вспоминает сестра ветерана.

Фото из личного архива

Каир Хасенов продвигался по службе постепенно и уверенно. Как отмечает сестра, во все дела он вникал с большим интересом, новое воспринимал, как должное, не забывал при этом применять опыт старшего поколения. В 1986 году ушел на пенсию, проработав более 40 лет на госcлужбе.

Фото из личного архива

После – еще три года отдал гражданской обороне, став начальником штаба в районе. Только затем полностью посвятил себя семье, внукам и огороду. У Каира Хасенова – пятеро детей, 13 внуков и 16 правнуков. Все дети и внуки получили высшее образование.

"Живут все в разных городах. Один внук – в Восточно-Казахстанской области, одна внучка – в Алматы, вторая – в Бельгии, третья – в Италии, закончила магистратуру и работает там. Наша семья немного связана с музыкой. Моя женге, Мариям Серикбаевна, любила петь, и эту сторону перенимает внук – Батыр Хасенов. Сейчас он работает в "Астана Опера", играет на контрабасе. А его дочь Надия, учиться в музыкальной школе, поет в хоре, играет на музыкальных инструментах. А его дочка уже учится в музыкальном колледже. В нашей семье есть и музыканты, и инженеры. Как только появились внуки, брат полностью посвятил себя им. Всегда учил их трудолюбию и честности", – рассказала Дамеля Хасенова.

Их детство прошло в большой крестьянской семье. Десять детей – кто-то выжил, кто-то нет.



"Наш отец был обычным крестьянином. Я всегда говорила, что мы крестьянского сословия. Мы никогда не голодали, потому что у нас всегда было домашнее хозяйство. Где бы мы ни жили, отец всегда строил дом. Он учил нас, что хлеб – дороже всего, а также трудолюбию, любви к учебе и уважению к старшим. Мы всегда старались, чтобы родителям никогда не было стыдно за нас. Вот такая у нас сплоченная семья. Как только начинался дождь – все дети собирались и подметали двор. Когда отец привозил сено – всем внукам из палки делал "вилы", и они учились ему помогать. Смотрели и за теленком, и за цыплятами", – поделилась Дамеля Хасенова.

День Победы в семье Хасеновых – особая дата. После выхода дедушки на пенсию его стали навещать чаще.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Большая семья в обязательном порядке собирается на Наурыз и 9 Мая: никого специально не приглашают, но дастархан всегда открыт. По традиции режут барана, готовят бешбармак, а за столом звучат песни Баянаульского края. И в этом году планируют отметить юбилей Каира Хасенова и 80-летие Победы всей семьей.

Фото из личного архива

"Особенное событие было в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы в Астане – брата отобрали для участия в параде от Павлодарской области. Им выдали форму, плащ и зонт. Их встречали, за ними закрепили Министерство энергетики. Они полностью взяли на себя организацию – подарки, сопровождение. С тех пор он всегда носит ту самую форму. Говорит, что она ему дорога: "Я участник парада 70-летия Победы. Он этим гордится", – дополнила сестра ветерана.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Елисеева

Имя Каира Хасенова – пример стойкости, мужества и преданности родному краю. Его вековая история – это живое напоминание о цене мира и всех подвигах поколения Победы.



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